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Степные растения пополнили коллекцию Флорариума

Алексей Хорошилов
Общество
Степные растения пополнили коллекцию Флорариума
Главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов во Флорариуме демонстрирует фитобокс с растениями из донецких и луганских степей / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

31 мая во Флорариуме парка «Зарядье» высадили степные растения, произрастающие на территории Донецкой и Луганской народных республик.

Вчера, 31 мая, свое 45-летие отметил Донецкий ботанический сад. К этой дате Флорариум парка «Зарядье», где представлены растения из всех 85 регионов России, сформировал новый фитобокс.

С 60-х годов прошлого века Донецк называют «городом миллиона роз». В те годы по инициативе первого секретаря Донецкого обкома КПСС Владимира Дегтярева и его товарища и соратника, первого директора Донецкого ботанического сада Евгения Кондратюка каждый житель Донецка высадил по розе — отсюда и народное название.

— В фитобоксе представлен аналог донецкого эндемика — розы донецкой, — рассказывает главный садовник парка «Зарядье» Евгений Сапунов. — Открытием для меня было то, что розы — это не какой-то далекий представитель юга Франции. В ближайшей к нашей стране местности, в донецких степях, есть собственная роза, собственный шиповник.

С розой и шиповником в фитобоксе соседствуют ковыль-волосатик — типичный обитатель донбасских степей. Также Донбасс во Флорариуме представляют шалфей поникающий, тимьян и ломонос цельнолистный.

Донецкий ботанический сад — один из крупнейших в Европе — занимает площадь около 200 гектаров. И недавно парк «Зарядье» заключил с ним соглашение.

— Мы планируем пополнять не только внутреннюю коллекцию Флорариума, но и надеемся получить семена и черенки, чтобы донецкие растения произрастали в зоне «Степи», — рассказывает Евгений Сапунов. — К концу сезона обещают что-нибудь прислать. Надеемся на уникальную донецкую розу из местного ботанического сада.

Сейчас в зоне «Степи» уже высажены ковыль и некоторые другие представители степной флоры. К сожалению, ковыль не очень хорошо зимует в московском климате. Тем не менее агрономы проводят эксперименты по выращиванию ковыля из семян — такое растение в теории будет легче переносить нашу зиму.

В перспективе во Флорариуме парка появятся и другие фитобоксы, в которых будут расти растения из различных ботанических садов страны.

СПРАВКА

31 мая 1977 года в Донецком ботаническом саду прошла первая экскурсия. Чуть позже в этом ботаническом саду получило развитие новое направление — промышленная ботаника, изучающая взаимоотношение флоры и промышленной среды. Испытания в лабораториях за годы существования Донецкого ботанического сада прошли более 130 тысяч образцов растений.

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