Заводские газеты нужно возрождать

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Cотрудники типографии Сергей Новиков (слева) и Алексей Лапшин взяли с транспортера свежие газеты «ВМ» и проверяют качество отпечатанных экземпляров / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

31 мая в рамках деловой программы X Московского международного инженерного форума состоялась пленарная сессия «Актуальные меры поддержки средств массовой информации — формы и методы».

Форум организовала Московская конфедерация промышленников и предпринимателей при поддержке правительства Москвы.

Участники сессии обсудили предложения по поддержке средств массовой информации, на регулярной основе освещающих индустриальные темы.

Руководитель Объединенной промышленной редакции Валерий Стольников отметил, что сегодня государство выделяет средства на поддержку профильных медийных проектов, однако их слишком мало.

— Внутри конференции мы ведем работу по формированию в качестве предложения программы поддержки и развития информационно-индустриальных проектов в СМИ. Главная идея — предложить государству обратить внимание на проекты и программы, в которых задействованы как средства массовой информации, так и те структуры, которые формируют смыслы, создают индустриальные разработки, воспитывают будущее поколение специалистов, — отметил Валерий Стольников.

Участники обсуждения высказали ряд предложений. Одно из них, к примеру, касалось возрождения такого формата, как корпоративное заводское издание.

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