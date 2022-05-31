Бесплатные занятия спортом проводят рядом с домом

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Тренер Оксана Калашникова проводит занятие по йоге в рамках проекта «Мой спортивный район» / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Москве стартовали занятия летнего сезона проекта «Мой спортивный район». На первой тренировке побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Кто-то запомнит этот день как один из самых дождливых дней месяца. Многие расскажут, как прятались под козырьками зданий, как сушили кроссовки после коротких вылазок. У москвички Нины Овчинниковой воспоминания другие. Для нее это день, когда она начала заниматься зумбой.

— Зумба пришла к нам из Латинской Америки, — сообщила тренер Мосгорспорта Елена Кучма. — Это направление абсолютно для всех. Заниматься им может человек с любым уровнем подготовки. Это кардиотренировка. Многие приходят на наши занятия, чтобы похудеть и вместе с тем потанцевать, получить удовольствие. Во время танца мы еще обязательно кричим. Получается такая танцевальная фитнес-вечеринка.

Перед тренировкой на крыше районного центра на улице Лескова для любителей спорта провели занятие по йоге.

— Я провела занятие для новичков, — рассказала тренер по йоге Оксана Калашникова. — Слишком сложные упражнения на растяжку в данном случае не подходят. Бесплатные тренировки на спортивных дворовых площадках и на специально оборудованных крышах теперь проходят в десяти столичных округах. Пока на крышах танцуют зумбу, изучают боевые искусства и занимаются йогой, во дворах играют в футбол, волейбол, бадминтон.

Проект «Мой спортивный район» организован столичным Департаментом спорта совместно с центрами госуслуг «Мои документы» и проектом «Здоровая Москва», при поддержке проекта мэра города «Мой район» и сети районных центров «Место встречи».

Всего в спортивном проекте будет 37 локаций: 30 спортплощадок и 7 крыш районных центров. На спортивных площадках действует единое расписание занятий. По вторникам в 19:00 проходят фитнестренировки для улучшения физической формы. По выходным жители города осваивают популярные летние игры.

На крышах районных центров в Нагорном районе, Бибиреве, Кузьминках, Алтуфьеве, Левобережном районе, в Коптеве и Царицыне по четвергам в 19:00 еженедельно тренировки по зумбе, по субботам в 12:00 — йога, а в 14:00 — растяжка. По воскресеньям в 17:00 на крышах организуют укрепляющие многофункциональные тренировки, а в 19:00 занимаются боевыми искусствами. Тренировки на крышах — только для москвичей старше 18 лет.

Каждая тренировка продолжается один час. Для занятий необходимо иметь при себе спортивную форму и обувь, бутылку с питьевой водой, пригодится также гимнастический коврик.

— Я про проект узнала еще в феврале, когда были открыты катки, — рассказала после первой тренировки Нина Овчинникова. — Буду ходить на зумбу, возможно, запишусь на футбол и волейбол. Также хочу исследовать все семь крыш, на которых будут проводить занятия. Вообще, очень рада, что возрождается такая традиция — «спорт в массы».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Владимиров, руководитель ГБУ «Мосгорспорт»:

—Наша задача — показать людям, что спортом заниматься несложно и приятно. Танцевать под музыку, делать пробежки по утрам — мы хотим приучить к этому жителей. Причем научить делать это правильно: часто люди неверно выполняют упражнения, портят здоровье. Или у них вообще ничего не выходит. Важно, чтобы тренер был рядом и подсказывал, давал советы. Благодаря нашему проекту москвичи смогут учиться у профессиональных тренеров Мосгорспорта бесплатно.

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