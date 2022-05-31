Посетители выставки увидели уникальные ирисы

Цветовод-коллекционер Юлия Ануфриева привезла на выставку более сорока видов редких ирисов / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

31 мая в Биологическом музее имени Тимирязева открылась выставка ирисов. Москвичи могут не только насладиться красотой цветов, но и заказать понравившиеся виды для разведения на дачном участке.

Два зала биологического музея утопают в цветах. Повсюду желтые, голубые, фиолетовые, белые, бордовые, пятнистые бутоны замысловатой формы. Все это — ирисы: карликовые, интермедии и необычные «бородатые». Этот сорт назвали так, потому что у каждого бутона есть наружные лепестки, основания которых украшены полосками волосков контрастной окраски — «бородками».

— Они показывают шмелю, куда ему лететь. По сути это «посадочная площадка». Шмель туда залезает, собирает пыльцу и таким образом опыляет цветок, — рассказала организатор выставки от Российского общества ириса Мария Детинкина.

Выставка разделена на два блока. Первый зал отведен для экземпляров, предоставленных участниками клуба «Цветоводы Москвы». Второй зал — цветы от Российского общества ириса.

— Здесь собрано более 40 видов этих удивительных цветов. Причем тут есть и американские экземпляры, и наши, российские, — рассказала председатель секции ирисов клуба «Цветоводы Москвы» Юлия Ануфриева. — Например, этот бело-голубой цветок вывел наш селекционер Сергей Локтев. Он основал Российское общество ириса. А вот эти яркие экземпляры — сорт «блэк». Он выведен американскими учеными. Отличие этих ирисов в том, что у них яркая «бородка» на верхних лепестках и контрастирующие по цвету нижние лепестки. Например, «бородка» красная, а лепестки белые.

Во втором зале музея — экземпляры Российского общества ириса.

— Раньше эти цветы были только с желтыми «бородками», но российские умельцы вывели самые разные виды. Теперь можно встретить и оранжевые, и голубые, и красные, и синие «бородки», — добавила Мария Детинкина.

Около одного из столов стоит москвичка Юлия Водакова. Она внимательно рассматривает разноцветные бутоны.

— Определилась, вот эти, — радостно говорит девушка консультанту, указывая на нежные розовые ирисы. — А еще я выбрала оранжевые цветы и белые с фиолетовыми крапинками. Посажу их в своем саду. Ирисы — мои любимые цветы. Я мечтаю когда-нибудь вывести новый, собственный вид. Поэтому сейчас я очень много читаю об этих цветах, изучаю, сегодня с консультантом советовалась, как их правильно скрещивать.

Забрать свой заказ Юлия Водакова, как и другие посетители выставки, сможет только в августе. Корень ириса созревает для безопасной пересадки именно к этому времени.

СПРАВКА

Ирисы не любят влагу. Сажать их нужно в местах, куда попадает много солнечных лучей. Корневище нужно располагать горизонтально, глубоко его сажать не нужно. Во время цветения поливать ирисы стоит регулярно и обильно. Это лучше делать вечером, когда заходит солнце. А начиная со второй половины лета, когда заканчивается период цветения, стоит сократить их полив. Избыток влаги может привести к загниванию корней.