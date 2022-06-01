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Преимущества наличия спортоборудования для тренировок в загородном доме и на даче

Полина Французова
Общество
Преимущества наличия спортоборудования для тренировок в загородном доме и на даче
Фото: Анна Быкова/ «Вечерняя Москва»

Жизнь за городом имеет свои преимущества — отсутствие шумных соседей, большая площадь жилья и свежий воздух в круглосуточном доступе. Есть, конечно, и свои недостатки. В основном они заключаются в низкой доступности досуга, возможности быстро добраться до кафе, кинотеатров и спортзалов.

Однако вопрос со спортом у себя во дворе не так сложно решить, главное знать, какое спортивное оборудование для уличных площадок лучше всего подойдет. Подробнее об этом читайте в статье.

Площадку для занятий спортом можно сделать на приусадебном участке. Ее размеры зависят от наличия свободной территории, бюджета, а также количества человек, которые будут пользоваться тренажерами.

Этапы создания спортплощадки во дворе загородного участка

Планирование — нужно решить, где именно будет располагаться площадка и какие тренажеры на ней будут установлены. На этом же этапе на работы закладывается определенная сумма, за рамки которой выходить не планируется.

Зонирование — если спортсменов в семье несколько и особенно если они различаются по возрасту и физическим возможностям, то следует задуматься о разделении территории на несколько зон. Лучше отделить взрослую воркаут-площадку от детской для безопасности. Также можно предусмотреть пространство для занятий йогой или обычной гимнастикой.

Выбор покрытия — на этом этапе нужно руководствоваться безопасностью, надежностью и стоимостью. Среди покрытий наиболее распространены искусственный газон, резиновая плитка, песок, асфальт и бетон. Газон или грунт достаточно бюджетные варианты, но в непогоду они будут непригодны, к тому же они легко изнашиваются. Если же отдать предпочтение асфальту, бетону или камню, то следует обязательно положить травмобезопасное покрытие. Однако этот вариант будет уже намного дороже.

Выбор и покупка спортивного оборудования — здесь нужно решить, что именно подойдет для вашей семьи. Это могут быть обычные турники для улицы или более профессиональные тренажеры. Все зависит от подтребностей и бюджета.

Спортивное оборудование для загородных участков

Уличные тренажеры на площадках бывают двух видов:

— тренажеры для кардиотренировок — их можно использовать для разминки, заминки или в качестве полноценной тренировки;

— силовые тренажеры — в зависимости от предназначения помогают прокачать пресс, ноги, спину, ягодицы и другие части тела.

Стандартный набор оборудования включает в себя перекладину, шведскую стенку, брусья и скамейку для пресса. Этот набор можно дополнить любыми другими тренажерами по вкусу. Также важно не забыть про дополнительное оборудование — скамейки для отдыха и устройства освещения.

Польза уличных тренажеров

Главные преимущества уличных тренажеров:

— регулярные тренировки на свежем воздухе и без необходимости куда-то далеко ездить;

— использование оборудования в любое время совершенно бесплатно;

— возможность побыть побольше с семьей и разнообразить свой досуг.

На правах рекламы.

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