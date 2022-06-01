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«МегаФон»: Дети используют гаджеты преимущественно для просмотра видео

Никита Миронов
Общество
«МегаФон»: Дети используют гаджеты преимущественно для просмотра видео
Фото: Freepik

В День защиты детей мобильный оператор решил обнародовать исследование, касающееся поведения подрастающего поколения в цифровой среде. Как выяснилось, дети не любят разговаривать по телефону и в шесть раз активнее смотрят видео, чем играют в игры. К таким выводам пришли эксперты компании, изучив цифровые привычки абонентов в возрасте от 3 до 14 лет. В основу исследования лег анализ пользовательского опыта в рамках нового тарифа оператора.

Оказывается, современные дети не любят разговаривать по телефону: средняя продолжительность исходящих вызовов не превышает двух минут в день. Такое же время тратится и на входящие звонки. Активнее всего абоненты пользуются гаджетами для просмотра видео: на видеосервисы приходится 44 процента трафика. Интернет-серфинг занимает второе место (19 процентов), далее следуют мессенджеры (13 процентов) и социальные сети (9 процентов). А вот игры занимают только 7 процентов от общего объема трафика.

Наиболее популярным видеосервисом, согласно исследованию, стал YouTube — 23 процента мобильного трафика. Затем следуют TikTok с 15 процентами и Telegram с показателем 9 процентов. В пятерку самых популярных сервисов у детей также входят соцсеть «ВКонтакте» (7 процентов) и Google Market (6 процентов).

В списке наиболее популярных игр — раннер Subway Surfers, королевская битва Garena Free Fire, шутер Roblox, онлайн-версия настольной игры лудо Ludo King, головоломка Fill The Fridge. Среди обладателей устройств на IOS лидируют королевская битва PUBG, головоломка Fishdom и виртуальный бильярд 8 Ball Pool.

Рейтинг популярности среди моделей гаджетов возглавляет смартфон Xiaomi Redmi 9A. В тройку лидеров вошли также Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9C NFC. На четвертом месте — iPhone 7. Всего в топ-10 — по три модели Xiaomi, Huawei и Apple iPhone.

Осенью 2021 года «МегаФон» вошел в Альянс по защите детей в цифровой среде и подписал хартию «Цифровая этика детства». Одной из инициатив компании, направленных на обеспечение безопасной онлайн-среды для детей, стал новый детский тариф. В него включена опция, ограничивающая доступ к нежелательному для детей контенту. Сейчас под фильтр попадает более 10 тысяч сайтов, и их перечень обновляется ежедневно. Родители могут быть уверены, что дети не проводят в сети слишком много времени, так как доступ к мобильному интернету ограничен с 23:00 до 06:00.

— У большинства современных детей давно и прочно сформировано клиповое сознание: они воспринимают мир не через слово, например, разговаривая или читая книгу, а через видеоролик, — пояснил кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Это не хорошо и не плохо, это просто данность. И чтобы дети не «залипали» на ролики, в том числе с нежелательным контентом, пребывание в интернете действительно имеет смысл ограничивать.

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