Наше счастье: столичные власти оказывают поддержку всем семьям с детьми и помогают им в сложных ситуациях

Многодетная семья Нащекиных (слева направо): Таисия, папа Павел, Всеволод, мама Сусанна и Вероника в своей квартире. Родители пользуются всеми положенными от города льготами и благодарны властям за такую поддержку / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

31 мая отмечается Международный день защиты детей. Как город помогает семьям с детьми, «Вечерней Москве» рассказала замглавы Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Екатерина Бербер.

Сегодня в Москве проживают более двух миллионов детей и подростков, которые воспитываются в полутора миллионах семей. Помощь родителям и детям — приоритет работы столичного правительства.

— В каждом районе у нас работают семейные центры — учреждения, которые оказывают комплексную поддержку семьям. Если родители ощущают, что есть какие-то проблемы, которые они не могут разрешить самостоятельно, например, им не хватает родительских компетенций и ребенок-подросток начинает выходить из-под контроля, то специалисты семейных центров готовы прийти на помощь, — рассказала Екатерина Бербер.

Заместитель руководителя департамента подчеркнула, что основная задача города — сохранить семью, ведь каждый ребенок должен жить и воспитываться вместе с родителями.

— Мы не надзорный и не контрольный орган, а помогающий ресурс для семьи, — отметила она. — И семейные центры придерживаются таких принципов, как человеколюбие, уважение, справедливость и свобода, то есть семья вправе сама принимать решение об изменениях в своей жизни.

Вмешиваться в семью — самая крайняя мера. Она применяется только в том случае, если жизни ребенка угрожает опасность.

Рассказала Екатерина Бербер и о последних нововведениях в работе социальных служб. Так, во всех семейных центрах внедрена технология «работы со случаем».

— Раньше семьи приходили к нам за холодильниками и микроволновками, и в этом заключалась основная помощь. Теперь наша миссия — помочь родителями и детям преодолеть какую-то кризисную ситуацию, — пояснила она. — Мы перешли к проактивному подходу с вовлечением непосредственно семьи в решение возникших сложностей. Мы даем не рыбу, а удочку, чтобы семья в дальнейшем могла самостоятельно справляться с возникающими вызовами.

Оказать квалифицированную помощь родителям и детям готовы психологи, юристы и даже медиаторы.

Отдельное внимание город уделяет многодетным семьям. Сегодня в столице проживают 196 тысяч таких семей, в которых воспитываются 487,2 тысячи детей.

— Москва — уникальный субъект, в котором многодетная семья сохраняет этот статус до момента достижения младшим ребенком шестнадцатилетнего возраста, а обучающимся — 18 лет, — отметила Екатерина. — Таким семьям положены различные льготы по ЖКХ, бесплатный проезд на общественном транспорте, бесплатная парковка, билеты в учреждения культуры, а также различные выплаты и компенсации.

В этом году, кстати, правительство Москвы немного изменило принцип выплаты пособий, перейдя на более адресный подход. Екатерина Бербер рассказала, что в случае возникновения трудной жизненной ситуации родителям оказывается адресная социальная помощь.

— Если семья оказалась в трудной ситуации или осталась без средств к существованию, то можно обратиться в отдел социальной защиты населения за материальной выплатой. В случае, если родители оказались без работы, реализуется проект «Социальный контракт», в рамках которого мамы и папы могут пройти переобучение, повышение квалификации и получить помощь в трудоустройстве, — сообщила она.

Заботится правительство и о детях, оставшихся без попечения родителей. В столице есть центры содействия семейному воспитанию. Дети в них живут по-семейному, в квартирах. Причем братьев и сестер не разделяют, а наоборот, они растут вместе.

— Большинство детей-сирот, к счастью, сегодня воспитываются в семьях — это 93 процента от общего числа, но все же остаются те, кто до сих пор живет в учреждениях. Это чаще всего дети с особенностями развития и здоровья, подростки, — пояснила замглавы департамента. — Мы делаем все, чтобы и они тоже обрели семью и любящих родителей.

В городе реализуется проект по имущественной поддержке приемных семей. Суть его в том, что в случае, если семья берет на воспитание пять детей-сирот, трое из которых подростки, имеют инвалидность или являются кровными братьями и сестрами, опекунам предоставляется от города жилье.

В заключение Екатерина Бербер поздравила семьи с Днем защиты детей, пожелав им эмоционального равновесия, как можно меньше сложностей внутри семьи, здоровья и улыбок.

— Если вы все-таки столкнулись с какой-то проблемой, не бойтесь, приходите к нам в семейный центр, мы вам обязательно поможем, — отметила она.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За последние 10 лет количество многодетных семей увеличилось более чем в 2 раза, сегодня их в Москве почти 200 тысяч. Среди льгот для больших семей — скидка 30 процентов по оплате услуг ЖКХ и скидка 50 процентов на оплату капитального ремонта. В столице сегодня проживают около 19 тысяч детей-сирот, более 18 тысяч из них уже нашли семью. Более 60 тысяч подростков активно пользуются тематическим разделом на портале «Мой семейный центр».

ЦИТАТА

Евгений Стружак, министр правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения:

— Современная система социальной защиты в Москве — это комплексная поддержка, которая предоставляется жителям с самого рождения. Сегодня помощь города получают более 4,5 миллиона человек — каждый третий житель столицы.

СПРАВКА

Московские семьи могут получить юридическую помощь в столичных семейных центрах. С начала этого года к специалистам уже обратились более 3,5 тысячи родителей. Порой семьи сталкиваются с разнообразными правовыми вопросами, например, как установить порядок общения с ребенком, что необходимо сделать, чтобы улучшить свои жилищные условия, и как правильно оформить или составить документы. Решить подобные проблемы помогают квалифицированные специалисты. Их консультации абсолютно бесплатны. Записаться можно онлайн или в семейном центре.