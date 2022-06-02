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Какие виды спорта станут хитовыми этим летом

Михаил Петров
Общество
Какие виды спорта станут хитовыми этим летом
Фото: Архив Globaldrive

До лета — считаные дни, а значит, всем любителям активного отдыха пора вспомнить про спортивное снаряжение и технику. Среди самых модных увлечений предстоящего сезона эксперты называют SUP-серфинг и катание на квадроциклах. Ничто так не помогает зарядиться энергией и наполнить легкие кислородом, как движение на свежем воздухе!

Какие виды спорта станут хитовыми этим летом Фото: Архив Globaldrive

Сапсерфинг — катание на доске с веслом (от англ. stand up paddle — гребля стоя) в последнее время набирает в России большую популярность. Соревнования по сапсерфингу уже проходили в Москве, Боровичах, Старой Купавне, Ярославле, Пушкине и Завидове. В июне-июле соревнования ждут также в Сочи, Зеленограде, Ярославле и Твери. В соцсетях — настоящее оживление.

«Здорово, что в Завидово приехали спортсмены и любители сапсерфинга со всей страны. Было круто!» — делится москвич Сергей Стариков.

«А помните фестиваль «Московская акватория», где на сапборды вставали знаменитые спортсмены и артисты, даже Олег Газманов?! Вот это впечатления, скажу я вам! — подхватывает пользовательница с ником WildWind.

Впрочем, фестивали и соревнования не обязательный повод, чтобы испытать собственные силы на сапборде. В Москве немало отличных мест для занятий в любое время: Строгино, Серебряный бор, Канал имени Москвы, гребной канал «Крылатское»... Главное — правильно подобрать сап.

Какие виды спорта станут хитовыми этим летом Фото: Архив Globaldrive

Компания Globaldrive является эксклюзивным дистрибьютором премиальных SUP-досок Stormline в России и предлагает их по самым выгодным ценам. Надувные SUP-борды линеек Premium, Powermax, Powermax PRO отличает оригинальный дизайн, надежность, высокое качество материалов. Главное преимущество такой SUP-доски — ее простота в эксплуатации: она устойчива (может кататься даже ребенок); удобна для перевозки (легко взять за город); универсальна (подходит для туризма по реке, серфинга на море, гонок, SUP-йоги, укрепляющей все группы мышц).

А вот спортсменов, участвующих в трофи-рейдах на квадроциклах, и просто любителей с ветерком прокатиться по бездорожью, не оставят равнодушными квадроциклы Tiger и Sharmax, также представленные в Globaldrive. На сайте компании можно выбрать любую модель — разной мощности и комплектации, в том числе варианты для подростков. Так, четырехколесный байк позволит спортсменам поучаствовать в различных мотошоу, освоить разные трюки: крест, бернаут, дрифт, стопи, вили, другие. Квадроциклы Tiger и Sharmax надежны и маневренны. Сильный мотор обеспечивает им высокую проходимость и скорость. Эти квадроциклы способны выдержать экстремально высокие нагрузки. Они оснащены LED-оптикой для передвижения в темное время суток, багажником, позволяющим транспортировать грузы, и внедорожными шинами. Приобрести SUP-доски Stormline и квадроциклы Tiger и Sharmax можно в фирменных магазинах Globaldrive, где представлена техника для активного отдыха на природе и занятий спортом, в том числе водно-моторная техника, мототехника, кардиотренажеры, SUP-доски, электросамокаты, детские батуты, велосипеды и сноуборды.

Какие виды спорта станут хитовыми этим летом Фото: Архив Globaldrive

В компании Globaldrive вы насладитесь яркими, незабываемыми впечатлениями от лета!

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