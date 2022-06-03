Занятия танцами в «Московском долголетии» улучшают здоровье и избавляют от меланхолии

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Долголетие начинается сейчас!» — один из девизов проекта. Участники программы на своем примере доказывают, что никогда не поздно начать заботиться о своем здоровье. В 50, 60, 70 или даже в 90 лет они увлекаются спортом, танцами, учатся рисовать, изучают иностранные языки, получают дополнительное образование, ставят творческие эксперименты и многое другое.

Кроме того, преподаватели и врачи отмечают, что все занятия проекта имеют положительное влияние на физическое и ментальное здоровье.

Например, участница «Московского долголетия» Ольга Мысова после завершения трудовой деятельности впала в меланхолию и набрала несколько десятков лишних килограммов. Справиться с проблемами и вернуться в хорошую физическую форму ей помогли занятия танцами. Всего за год Ольга сбросила 30 килограммов. Более того, по словам участницы, вместе с лишним весом ушли и проблемы со здоровьем — боли в спине и ногах, нормализовалось давление, а также улучшилось настроение и появилось желание жить.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— После выхода на пенсию первые месяцы стали для меня очень сложным периодом. Привыкла жить в энергичном темпе — работа, коллеги, семья — и вот, вроде, появилось время, которое можно посвятить себе, а ты даже не знаешь, что с ним делать. Думала, что моя жизнь закончена, стала заедать стресс и набрала лишний вес. Абсолютно случайно увидела рекламу проекта «Московское долголетие». Решила попробовать и пришла в ТЦСО «Ново-Переделкино», чтобы записаться. Из всего разнообразия занятий выбрала танцы, хоть и ужасно стеснялась. Как я удивилась на первом уроке, когда узнала, что попала еще и на восточные танцы. Сначала думала уйти, но все-таки решилась попробовать. С этого момента жизнь изменилась кардинально — шаг за шагом у меня стало получаться танцевать, появились новые друзья, а главное — я поняла, что хочу снова нравиться себе, быть здоровой и веселой. Постоянная физическая нагрузка и правильное питание помогли мне всего за год сбросить 30 килограммов недугов, бессилия и неуверенности в себе, Есть мнение — говорит Ольга Мысова.

Слева Ольга Мысова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также женщина отметила, что не прерывала тренировки даже в пандемию — занималась зумбой и восточными танцами в онлайн-режиме. Была одной из первых, кто вышел на занятия на свежем воздухе, когда это позволила эпидемиологическая обстановка. Сейчас Ольга, помимо восточного направления, увлеклась аргентинском танго. По ее словам, танцы и «Московское долголетие» возродили ее.

— Жизнь после пенсии есть, и она может быть очень активной и насыщенной, главное – это не бояться сделать первый шаг, — отмечает Ольга Мысова.