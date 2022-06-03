Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Судьбы детей-вундеркиндов

Судьбы детей-вундеркиндов

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Как рок-н-ролл пришёл в СССР?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Занятия танцами в «Московском долголетии» улучшают здоровье и избавляют от меланхолии

Павел Гриднев

Сюжет: 

Московское долголетие
Общество
Занятия танцами в «Московском долголетии» улучшают здоровье и избавляют от меланхолии
Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

«Долголетие начинается сейчас!» — один из девизов проекта. Участники программы на своем примере доказывают, что никогда не поздно начать заботиться о своем здоровье. В 50, 60, 70 или даже в 90 лет они увлекаются спортом, танцами, учатся рисовать, изучают иностранные языки, получают дополнительное образование, ставят творческие эксперименты и многое другое.

Кроме того, преподаватели и врачи отмечают, что все занятия проекта имеют положительное влияние на физическое и ментальное здоровье.

Например, участница «Московского долголетия» Ольга Мысова после завершения трудовой деятельности впала в меланхолию и набрала несколько десятков лишних килограммов. Справиться с проблемами и вернуться в хорошую физическую форму ей помогли занятия танцами. Всего за год Ольга сбросила 30 килограммов. Более того, по словам участницы, вместе с лишним весом ушли и проблемы со здоровьем — боли в спине и ногах, нормализовалось давление, а также улучшилось настроение и появилось желание жить.

Занятия танцами в «Московском долголетии» улучшают здоровье и избавляют от меланхолии Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— После выхода на пенсию первые месяцы стали для меня очень сложным периодом. Привыкла жить в энергичном темпе — работа, коллеги, семья — и вот, вроде, появилось время, которое можно посвятить себе, а ты даже не знаешь, что с ним делать. Думала, что моя жизнь закончена, стала заедать стресс и набрала лишний вес. Абсолютно случайно увидела рекламу проекта «Московское долголетие». Решила попробовать и пришла в ТЦСО «Ново-Переделкино», чтобы записаться. Из всего разнообразия занятий выбрала танцы, хоть и ужасно стеснялась. Как я удивилась на первом уроке, когда узнала, что попала еще и на восточные танцы. Сначала думала уйти, но все-таки решилась попробовать. С этого момента жизнь изменилась кардинально — шаг за шагом у меня стало получаться танцевать, появились новые друзья, а главное — я поняла, что хочу снова нравиться себе, быть здоровой и веселой. Постоянная физическая нагрузка и правильное питание помогли мне всего за год сбросить 30 килограммов недугов, бессилия и неуверенности в себе, Есть мнение — говорит Ольга Мысова.

Занятия танцами в «Московском долголетии» улучшают здоровье и избавляют от меланхолии Слева Ольга Мысова / Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Также женщина отметила, что не прерывала тренировки даже в пандемию — занималась зумбой и восточными танцами в онлайн-режиме. Была одной из первых, кто вышел на занятия на свежем воздухе, когда это позволила эпидемиологическая обстановка. Сейчас Ольга, помимо восточного направления, увлеклась аргентинском танго. По ее словам, танцы и «Московское долголетие» возродили ее.

— Жизнь после пенсии есть, и она может быть очень активной и насыщенной, главное – это не бояться сделать первый шаг, — отмечает Ольга Мысова.

Спорт Здоровье Пенсионеры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юлия Казакова
Юлия Казакова

Город помогает издателям

Александр Лосото
Александр Лосото

Пусть говорят по-русски

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Дефицит — следствие климатической проблемы

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Хайп на «Хаймарсах»

Георгий Остапкович
Георгий Остапкович

Взаимопомощь поневоле. Страны спасут друг друга

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Навеки со Христом

Анастасия Пономаренко
Анастасия Пономаренко

Перестаньте считать провал концом света

Все мнения
О проекте