Работа над ошибками: что нас ждет после отказа от Болонской системы образования

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Как учить будущих инженеров, юристов, программистов, педагогов и других специалистов в вузах, из года в год вызывает множество споров. Причиной разногласий нередко становился вопрос об отказе нашей страны от европейской концепции образования.

Кадровый вопрос в нашей стране простым уж точно не назовешь. В течение 20 лет число желающих получить высшее образование стремительно росло, обостряя дефицит рабочих рук. При этом профессиональные качества выпускников институтов, университетов и всевозможных академий вдруг категорически перестали устраивать работодателей. Чехарда на рынке труда усугубилась несоответствием спроса и предложения, что, в свою очередь, спровоцировало создание всевозможных государственных и коммерческих программ, направленных на переобучение граждан более востребованным профессиям. В итоге по статистике сегодня более трети выпускников российских вузов не работают по специальности.

Спрашивается, зачем тогда штаны в аудиториях столько лет протирали? Стране молодые, перспективные профессионалы нужны, способные науку вперед двигать, производство на высокий технологический уровень поднимать, а с такой тенденцией на переобучение все стратегические задачи неизбежно притормаживают.

— Мне кажется, до сегодняшнего дня мы пытались бороться со следствием, а не с причиной, — говорит экономист Андрей Демин. — Например, всячески мотивировали работодателей трудоустраивать молодых специалистов без опыта. А бизнесу это невыгодно.

Переобуч тот же самый — не что иное, как стремление заткнуть дыры рынка труда. Но от работника, который трудится не по зову сердца, не по призванию, а по принципу «куда взяли» или исходя из материальных интересов, наивно ждать каких-либо профессиональных порывов, научных открытий и производственных достижений. А сейчас все это России, оказавшейся в окружении экономических санкций, крайне необходимо.

Чтобы решить вопрос импортозамещения в различных отраслях производства, без человеческих ресурсов, то есть грамотных, стоящих специалистов, способных выполнить эту задачу, не обойтись.

Вот тут-то и встал ребром вопрос, что не так в подготовке кадров. Виноватого, впрочем, нашли быстро, обвинив в провале принятую в стране аккурат около 20 лет назад, в 2003 году, Болонскую систему высшего образования. Напомним: модель эта предполагает четырехлетнее обучение по программе бакалавриата, дающего общие знания, а в дальнейшем желающие могут еще два года отучиться в магистратуре — для освоения профессии более углубленно.

— Когда ее внедряли, ориентировались на Запад, — говорит социолог Алексей Егоров. — Болонскую двухуровневую систему рекламировали под соусом создания единого европейского образовательного пространства, по идее, она должна была уровнять качество получения профессиональных навыков в разных странах мира. В нашей стране считали, что дипломы, полученные в рамках этой системы, упростят трудоустройство выпускников российских вузов в западные компании. Но этого так и не случилось.

Против присоединения России к Болонскому процессу возражали многие. Так, доктор политических наук, профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Сергей Черняховский почти десять лет назад отмечал: «Болонская система имеет очень мало общего с классической европейской образовательной моделью, и первые, кто выступил с протестами против нее, были как раз старые европейские университеты.

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Остается непонятным, почему вообще требование признания российских вузов на Западе для России должно быть значимо: для нее, скорее, должно быть значимо, какие специалисты придут в сферы ее производства. Поскольку задача российских университетов — не поставлять рабочую силу в западную экономику и не способствовать трудоустройству тех, кто хочет уехать из России, не считая ее своей Родиной».

Когда стало известно, что на фоне обострения отношений страны Европы отказываются от совместных с Россией научно-образовательных программ, западная модель образования снова подверглась активной критике.

— В связи с присоединением к Болонскому образовательному процессу отечественная система обучения утратила важнейшие достоинства классического российского и советского образования, — заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, отметив, что ожидаемого автоматического признания дипломов российских вузов в западных университетах так и не произошло. Отказаться от Болонской системы и вернуться к опыту лучшей в мире отечественной образовательной модели счел целесообразным и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Почему Болонская система не оправдала себя в России и в чем преимущество старой, классической системы, на пресс-конференции «Как изменится образование в России?» очень четко объяснил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, академик Российской академии образования Олег Смолин. По его словам, Болонская система значительно снизила качество образования, потому что бакалавр получает в среднем на 40 процентов меньше специальных занятий, чем при обучении по советской, пятилетней программе.

— Советский учебный план был ориентирован на тех ребят, которые будут заниматься модернизацией своей страны, — рассказал он. — В послесоветское время количество часов на физику, химию, биологию, когда готовят агрономов и инженеров, сократили в полтора раза. Также сократили русский язык и историю, формирующие гражданскую идентичность.

Принявший участие в обсуждении круглого стола историк, академик Международной академии наук Андрей Фурсов считает, что в условиях Болонской системы на первый план выходит «серость». По его мнению, «введение четырехлетнего бакалавриата вместо пяти лет нормального обучения превращает высшую школу в нечто, весьма напоминающее ПТУ». Минусы Болонской системы отметила и президент Российской академии образования Ольга Васильева.

— Как историк не могу не вспомнить, что в девяностых годах в Европе на первый план вышли вопросы превращения образования из гражданского права в услугу, — отметила она, выступая на конференции «Образовательное законодательство и проблемы правоприменения: тренды и перспективы». — Первыми это заметили европейские студенты, которые столкнулись с тем, что после вхождения в Болонский процесс получение полного высшего образования — то, что у нас получило название «магистратура», — стало сопряжено с большими финансовыми затратами. Высшее образование в европейских странах стало элитарным, хотя раньше для большинства студентов оно было доступным.

Однако в самый пик вновь разгоревшихся дискуссий российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал задуматься о том, что мешает готовить великолепных инженеров и отличных специалистов, а не заботиться о ее форме, отметив на встрече с депутатами, что «образовательный процесс должен соответствовать современным вызовам». То есть, перед тем, как что-то менять, нужно взвесить все «за» и «против», а не рубить с плеча.

— Мы стараемся, чтобы наши национальные особенности учитывались при подготовке специалистов, — подчеркнул глава правительства.

Кстати, по данным Минобрнауки, по программе специалитета, предполагающего освоение программы в течение пяти–шести лет, и сегодня готовят кадры для таких важнейших отраслей, как, например, медицина и оборонная промышленность.

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В ведомстве также отметили, что в стране постепенно увеличивается число образовательных программ по специалитету, а по двухуровневой модели Болонской системы, наоборот, сокращается.

— От Болонской системы нужно однозначно возвращаться к специалитету, вопрос в том, как это будет осуществлено, — считает доктор психологических наук, член-корреспондент РАО, проректор по развитию Института мировых цивилизаций Татьяна Разина. — И не столько из-за того, что знания менее глубокие. Дело в том, что после учебы по программам специалитета студенты более социально зрелые, они в большей степени подготовлены к общественной и профессиональной жизни, и на рынок труда выходит работник, способный трудиться самостоятельно. Чего не скажешь про учащихся по двухступенчатой системе. За четыре года бакалавриата студенты не успевают созреть, а в магистратуру ведь идут далеко не все. Когда мы переходили на Болонскую систему, я заведовала кафедрой психологии в сыктывкарском университете. Отлично помню, в каком аврале это происходило. И сегодня возвращение к специалитету должно быть последовательным, постепенным.

Прежде чем что-то снова менять, нужно все хорошо продумать и взвесить. В психологии, например, думаю, необходим специалитет. А по другим направлениям возможны варианты. Возможно, стоит оставить модель «бакалавриат — магистратура». Наверное, имеет смысл ввести гибкий подход, дать вузам возможность определить свою позицию, учесть мнение педагогов.

Именно это и планируют в российском Министерстве образования и науки. Уже известно, что с сентября 2024 года в силу вступят новые перечни направлений подготовки высшего образования, допускающие гибкость образовательных программ в вузах. В ведомстве уточняют, что целью этих преобразований должно стать получение студентами больших возможностей для изменения образовательной траектории, в том числе за счет принципа «2+2+2». То есть в течение первых двух лет студенты будут осваивать общие предметы, расширяющие кругозор и подходящие для всех профилей. Следующие два курса посвящены изучению профильных предметов. Предполагается, что это поможет студентам понять, какая специализация им подходит. Более глубокое ее изучение они продолжат на двух последних курсах.

Насколько эффективна эта модель и станет ли она той самой «нашей уникальной системой», о которой заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пока не очень понятно. Однако то, что ошибки прошлых лет будут учтены, очевидно. И значит, и дискуссии на тему, как учить и менять систему российского образования, наверняка продолжатся.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Госдума приняла закон об увеличении бюджетных мест в вузах России. По мнению экспертов, это позволит вырастить высококвалифицированные кадры. Кроме того, закон поможет продолжить учебу в высших российских учебных заведениях гражданам РФ, которые обучались за рубежом, но из-за сложившейся обстановки были вынуждены прервать освоение программ.

СПРАВКА

Цель Болонского процесса — достичь сопоставимости, а затем и полного совпадения систем образования в Европе, за которым последует создание единого образовательного пространства. На данный момент в Болонском процессе участвуют 48 стран, в том числе и государства, не входящие в Европейский союз. Россия присоединилась к инициативе в 2003 году, но на данный момент приостановила свое участие.

ЦИФРА

66 процентов россиян сегодня поддерживают идею об отказе от Болонской системы, согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства SuperJob. Против — лишь каждый десятый. Чаще всего за возврат к специалитету высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование.

Среди студентов идею поддержали 44 процента, а вот среди родителей, чьи дети планируют поступать в вузы, за отказ от западной модели образования высказалось подавляющее большинство (93 процента).