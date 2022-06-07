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Легенды нашей подземки: знаменитые вагоны метро покажут на выставке

Василиса Чернявская 
Общество
Легенды нашей подземки: знаменитые вагоны метро покажут на выставке
1975 год. Первый поезд на станции «Щукинская» готов проследовать по открывшемуся участку «Октябрьское Поле» — «Планерная» / Фото: Виктор Кошевой / ТАСС

6 июня столичные власти рассказали о новых экспонатах Музея транспорта города.

Директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко подчеркивает, что столичный метрополитен — это не только главная транспортная артерия мегаполиса, но и предмет гордости его жителей. Многие поезда московской подземки стали настоящими легендами. Сотрудничество с предприятием — производителем составов поможет возродить уникальные образцы техники. Причем не только столичной.

Так, вторую жизнь получат трудившийся до 1945 года в берлинском метро метровагон «В», построенный для депо «Сокол» Горьковско-Замоскворецкой линии; метровагон «Г», обслуживающий до 1989 года Ждановско-Краснопресненскую линию; метровагон «Еж3»; «номерной» вагон «81–717», построенный на Ленинградском вагоностроительном заводе, и метровагон «Яуза», работавший на Люблинской, а затем Каховской ветках. Самый ранний образец был произведен в 1927 году. От современных поездов его отделяет почти столетие.

Одной реставрацией вагонов дело не ограничится. Предприятие, с которым теперь сотрудничает музей, также изготовит и передаст в коллекцию полномасштабный макет головного метровагона «Москва-2019».

Примеры того, как отслужившая свое техника получает вторую жизнь, есть и у строителей. Так, у станции Калининско-Солнцевской линии установлен памятник метростроевцам. Он сделан из настоящего ротора (вращающаяся часть двигателей. — «МВ») тоннелепроходческого щита. Механизм еще четыре года назад принадлежал щиту «Наталья», который сооружал перегоны на желтой ветке столичной подземки. Теперь он напоминает пассажирам о мощи и силе строителей и используемой ими технике.

Есть и совсем свежий пример. В детском оздоровительном лагере «Юный метростроевец» создали настоящий музей под открытым небом. В его экспозиции представлены вагонетки, которые вывозят грунт и руду при сооружении тоннелей подземки. Их привели в порядок, покрасили и установили на узкоколейной трассе, которую до лета смонтировали на территории лагеря.

Гендиректор «Мосметростроя» Сергей Жуков отметил, что в «Юном метростроевце» постоянно внедряются новшества, способствующие как физическому развитию молодых москвичей, так и расширению их кругозора.

— Решение о создании музея было принято еще в прошлом году, а теперь дети могут изучить рабочие инструменты метростроителей, — добавил он.

Столичные власти отмечают высокий интерес горожан, в том числе подрастающего поколения, к стройкам и оснащению Московского метрополитена. Современные достижения в этих сферах представят в августе на «Урбанфоруме».

ЦИФРА

10 вендинговых аппаратов с современными сувенирами начали работать в столичном метрополитене.

КСТАТИ

Истории и развитию Московского метрополитена будет посвящен минус первый этаж Музея транспорта столицы, который откроют в следующем году на Новорязанской улице.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Последним вагоном типа «Еж» в Москве стал вагон № 5170, он был сохранен для музея. Вагоны «Еж» и «Еж1» также эксплуатировались в Тбилисском метрополитене.

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