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Специалисты столичных семейных центров помогают родителям наладить отношения между детьми

Павел Гриднев
Общество
Специалисты столичных семейных центров помогают родителям наладить отношения между детьми
Фото: Pexels

С начала года более 1,2 тысячи человек обратились в столичные семейные центры с вопросом о том, как выстроить дружеские отношения между детьми. Будут ли братья и сестры сссориться или нет, во многом зависит именно от родителей. На помощь мамам и папам всегда готовы прийти специалисты. Подробнее об этом рассказывает психолог семейного центра «Восточное Дегунино» Анна Юнацкевич.

В столице работают 25 семейных центра, в которых оказывают помощь родителям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Специалисты центров осуществляют психологические консультации, налаживают детско-родительские отношения, оказывают правовую помощь, работают с подростками, проводят тренинги и развивающие занятия. В учреждениях создана служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.

В семейный центр обратилась Елизавета, мама 11-летней Дарьи и 6-летнего Максима. Ее беспокоило, что дети часто ссорятся, конкурируют за внимание родителей. Дочь обижается, что ей приходится помогать родителям присматривать за братом.

— Даша и Максим постоянно конфликтуют, жалуются друг на друга. Дочь говорит, что брат берет ее вещи без разрешения, не убирает свои игрушки, не помогает ей с домашними делами. Обижается, что с Максимом мы проводим больше времени. Я объясняю Даше, что брат еще маленький, он многого не умеет, ему нужно уступать. В ответ дочь кричит, что ненавидит его. А порой мне кажется, что Максим намеренно жалуется нам на Дашу. Чем старательней мы с мужем пытаемся разрешать конфликты между детьми, тем хуже отношения между ними, — рассказывает Елизавета.

С детьми специалист центра провела несколько индивидуальных занятий, на которых Даша и Максим работали с глиной. Во время арт-терапии дети учились выражать свои чувства. Ребятам помогли сформировать умение нести ответственность за принятые решения, защищать свои границы и отстаивать свое мнение спокойно и аргументированно.

Занятия дали детям возможность осознать свои эмоции и переживания, выплеснуть негативные эмоции, развить способность договариваться, уступать и извиняться.

Елизавете психолог объяснила, что детям бывает трудно понять чувства по отношению друг к другу. Задача родителей — научить сына и дочь говорить о своих переживаниях. При возникновении конфликта каждый член семьи может предложить способ его решения, но дети сами выбирают наиболее комфортный для них вариант.

Работа над собой и отношениями с детьми дала результат. Вскоре Елизавета заметила, что дома стало намного спокойнее: Дарья и Максим научились договариваться самостоятельно.

По словам психолога, на взаимоотношения детей в семье влияют их возраст, пол, наличие личного пространства, воспитательные установки родителей. Конфликты могут говорить о том, что ребенок не получает достаточно внимания и заботы со стороны взрослых или обижен из-за ущемления его интересов. Провоцируя ссоры со своими братьями и сестрами, он пытается восполнить недостаток внимания или отстоять свои границы.

Не переходящие разумные границы конфликты между детьми полезны. Они помогают научиться отстаивать свою позицию, дают опыт открытого и честного взаимодействия. Родителям важно помочь детям научиться конструктивным способам общения.

Специалисты столичных семейных центров помогают родителям наладить отношения между детьми Фото: Pexels

Советы родителям

— Не сравнивайте детей между собой. Сопоставлять можно только настоящие достижения ребенка с его же прошлыми, отмечая успехи.

— В течение дня находите 20–30 минут для общения наедине с каждым из детей. Это даст ребенку ощущение его значимости и ценности для родителей.

— Устраивайте семейные игры, квесты, где команда детей сражается с командой родителей. Так они смогут построить близкие отношения.

— Не отчитывайте детей при свидетелях. Критиковать ребенка можно только наедине. Ведите конструктивный диалог: осуждайте проступок, а не самого ребенка.

— Уважайте личное пространство детей. Обустройте его в зависимости от возраста и потребностей каждого.

— Учите детей договариваться, спокойно отстаивать свои интересы. Объясните, что эффективнее решать споры аргументированно.

— Не нарушайте установленные в семье правила. Они не должны меняться в зависимости от настроения родителей.

Справка

Для поддержки московских семей работают 28 городских организаций поддержки семьи и детства: 25 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Подробную информацию об услугах можно узнать на странице портала «Мой семейный центр». Для удобства москвичей на портале создан раздел «Онлайн-консультации», где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.

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