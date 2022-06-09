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Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы

Павел Гриднев
Общество
Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы
Фото: Pexels / Trinity Kubassek

Друзей можно встретить где угодно — в школе, кружке по интересам, среди окружающих или найти друга-наставника среди взрослых. В Международный день друзей, который отмечается 9 июня, рассказываем удивительные истории дружбы, которые складываются между воспитанниками в столичных семейных центрах и центрах содействия семейному воспитанию.

Александра и Лилия познакомились в подростковом клубе семейного центра «Измайлово». Встретившись на занятиях по бальным танцам, девочки сразу поняли, что у них много общего: обе обожают командные игры и книги о Гарри Поттере. Спустя месяц Саша пригласила подругу в гости, а вечером за Лилей пришла ее мама. Оказалось, что Наталья и Ирина, мамы девочек, были одноклассницами в начальной школе и дружили. Но семья Натальи переехала в другой район города, и общение прервалось.

Саша и Лиля продолжают посещать танцевальную студию при семейном центре, с коллективом занимают призовые места на городских конкурсах. А вместе с мамами посещают экскурсии, гуляют в парках, катаются на велосипедах. Так в семейном центре началась новая дружба и восстановилась давняя.

Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы Фото: Из личного архива

Дружба между Валентиной и Русланом началась в семейном центре «Измайлово», где посещали занятия по подготовке к экзаменам. На первый взгляд, задорного хулигана Руслана и прилежную отличницу Валю ничто не объединяло. Девушка посещала каждый урок, и уже через пару месяцев уровень ее знаний сильно повысился, чего нельзя было сказать о Руслане. Руководитель клуба отметил успехи девочки и предложил ей взять шефство над юношей.

Ребята стали общаться чаще. Выяснилось, что у них есть общий интерес — аниме. В результате Руслана мотивировали общение с Валей, ее желание каждый день узнавать что-то новое. Он стал больше времени проводить за книгами, чтобы соответствовать своей подруге, а в конце учебного года ему удалось сдать экзамены на 4 и 5.

Сейчас ребята продолжают дружить и проводят много времени вместе. Летом они планируют участвовать в летних проектах подростковых клубов. Сейчас Валя и Руслан разрабатывают проект клуба любителей аниме — хотят помочь интересующимся сверстникам разобраться в этой культуре.

Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы Фото: Из личного архива

Максим и Саша познакомились на квесте в семейном центре «Западное Дегунино». Ребята обменялись телефонными номерами, стали созваниваться по видеосвязи, встречались на других мероприятиях центра.

Сашу и Максима объединяет интерес к кулинарии, они посещают мастер-классы в семейном центре. У них была общая мечта — поучиться у профессионального повара. Ее удалось осуществить благодаря проекту «Давай друЖИТЬ!»: Максим и Саша побывали в кулинарной студии Юлии Высоцкой. Шеф-повар поделился секретами приготовления десертов и помогал советами, когда мальчики пробовали готовить самостоятельно. Ребята вдохновились мастер-классом и мечтают, когда вырастут, вместе открыть ресторан.

Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы Фото: Из личного архива

Социальный проект «Давай ДруЖИТЬ!» помогает ребятам, которым не хватает поддержки взрослого друга. Благодаря проекту воспитанники столичных центров содействия семейному воспитанию могут найти значимого взрослого — наставника, который будет рядом на пути взросления и становления личности, а также дает возможность воплотить в жизнь заветные мечты ребят. Среди его участников тоже сложились теплые истории дружбы, одна из них — между наставницей Викторией и 14-летней Дарьей, воспитанницей одного из столичных центров содействия семейному воспитанию. Они поддерживают общение почти год.

— С Дашей я познакомилась осенью, приехала вечером после работы в ее центр содействия семейному воспитанию. Захватила с собой термос с чаем, две смешные кружки и пирожные. Замечательный куратор Наталья представила нас друг другу, и мы начали беседовать. Я задавала Даше вопросы, а она рассказывала мне про то, чем увлекается, что любит делать в свободное от школы время. Моей главной задачей было дать понять, что очень хочу ее узнать, подружиться, — вспоминает Виктория.

Она рассказывает, что на решение принять участие в проекте повлияла в том числе семейная история — ее дедушка вырос в детском доме. Виктория волновалась, но верила, что отношения сложатся.

— Даша удивительная, космическая девочка с огромным творческим потенциалом. Обожает рисовать в стиле аниме, очень любит музыку, мечтает стать мультипликатором или графическим дизайнером. У нее доброе сердце, она большой борец за правду и справедливость, иногда я удивляюсь ее находчивости и сообразительности. Вместе мы любим вкусно поесть, послушать музыку, погулять в парке, покататься на аттракционах, — говорит наставница.

Виктория отмечает, что за время общения Даша стала более самостоятельной, общительной, открытой. Девушка решила остаться учиться в школе до 11-го класса. Наставница советует не бояться идти в проект. По ее словам, каждый Младший в программе способен научить наставника огромному количеству разных вещей, о которых тот даже не догадывался.

Воспитанники столичных центров соцзащиты рассказали свои истории дружбы Фото: Из личного архива

Справка

Проект «Давай друЖИТЬ!» помогает любому желающему взрослому стать другом для ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации, и, возможно, исполнить его мечту. Найти каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, любящую семью — главная задача столичных центров содействия семейному воспитанию. Но это далеко не единственный способ поддержки. Подросткам нужны значимые взрослые, наставники, старшие друзья, способные помочь освоиться в непростом мире, рассказать о возможностях, которые жизнь предоставляет каждому человеку, вдохновить. Благодаря проекту «Давай ДруЖИТЬ!» неравнодушные москвичи, которые чувствуют в себе желание и силы заняться социальным волонтерством, могут посвятить время этим детям.

Проект был запущен в 2020 году столичным Департаментом труда и соцзащиты населения. За время работы проекта было получено 237 заявок от потенциальных наставников для детей-сирот и сформированы 13 пар «Старший – Младший». Чтобы стать наставником в проекте, нужно зайти на сайт «Давай друЖИТЬ!», оставить заявку и ждать звонка. Сотрудники программы предложат заполнить анкету и пройти собеседование с психологом. После этого кандидаты могут начать обучение на двухдневном онлайн-тренинге, также подготовлен очный тренинг.

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