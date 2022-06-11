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Куплю вещь задешево: почему в Москве стали популярны секонд-хенды

Никита Миронов

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Куплю вещь задешево: почему в Москве стали популярны секонд-хенды
Столичный дизайнер Ирина Григорьева дарит старой одежде вторую жизнь. Она находит винтажные вещи в секонд-хендах и декорирует их необычной вышивкой и рисунками / Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В Москве резко вырос спрос на подержанные вещи. Помимо одежды и обуви, это велосипеды, стиральные машины, холодильники, детские коляски. Почему так происходит?

Площадки, специализирующиеся на продаже подержанных вещей, фиксируют значительный рост продаж. В марте количество активных объявлений на «Авито» выросло по сравнению с февралем на 40 процентов. В апреле и мае рост продолжился. В сети Boxberry сегмент доставки «Потребитель для Потребителя » за год вырос на 293 процента.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что уровень продаж в этом сегменте в 2022 году вырастет на 100–150 процентов по сравнению с 2021 годом.

— Причин роста будет две. Первая — уход с рынка многих мировых брендов, вещи которых по-прежнему востребованы. Вторая — рост «серого » импорта, — пояснил эксперт. — Также станет больше людей, которые подобной торговлей живут. Наибольший рост, соответственно, будет происходить в сегменте «Новый товар, который покупался для перепродажи».

Генеральный директор сервиса доставки PickPoint Надежда Романова уверена:

— Быстрее всего продолжат развиваться продажи детских товаров, техники, а также автозапчастей и узлов сборки для ремонта бытовой техники и мебели.

Аналитик компании STDG Егор Камынин считает, что нынешняя ситуация стала продолжением давнего тренда на развитие шеринговой экономики.

— Даже в самых развитых странах потребительский бум идет на убыль, — пояснил эксперт. — В моде — шеринг, т. е. не владение вещью, а пользование ею. Самые яркие примеры — стремление не покупать, а арендовать жилье и, конечно, каршеринг — взятие автомобиля в аренду. К тому же сейчас во всем мире набирает силу «зеленая волна » — когда люди стараются рационально пользоваться всеми доступными ресурсами. Даже в странах «золотого миллиарда» купить вещь в секонд-хенд не считается зазорным. Более того — это модно: ты проявляешь себя социально ответственным гражданином, который сокращает объем бытового мусора тем, что носит вещи до их естественного выхода из строя.

Егор Камынин добавил, что на ситуацию влияет и снижение реальных доходов граждан, которое происходит во всем мире.

— Люди экономят, и это не считается чем-то зазорным. Не так давно один из сотовых операторов России провел рекламную кампанию, оповещающую покупателей о возможности приобрести в его салонах подержанные мобильные телефоны. Причем по цене в среднем вдвое ниже, чем новые. Логика тут проста: зачем тратиться на новинку, тем более флагманскую модель, если можно куда дешевле купить вещь б/у. Причем со схожими характеристиками.

По мнению эксперта, в ближайшие годы в Москве расцветут мастерские по починке одежды, обуви и особенно бытовой техники.

— Уже сейчас немало небольших фирм, которые покупают у людей холодильники и стиральные машинки, диагностируют это оборудование, ремонтируют, если нужно, и продают, давая, между прочим, покупателю гарантию. Это тоже часть шеринговой экономики. И эту экономику, я считаю, нужно всячески поддерживать. Каждый москвич в среднем за год производит около 500 килограммов бытового мусора. Переработать миллионы тонн, которые получаются в итоге, город не в состоянии. Поэтому нужно стремиться не увеличивать горы мусора, выбрасывая, скажем, немодные вещи в контейнер, а продавать их или отдавать бесплатно, — считает эксперт. — Шеринговая экономика — это экономика социальной ответственности. Дело тут не столько в моде, сколько в здравом смысле, подсказывающем, что ресурсы планеты не бесконечны.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов:

— Рост торговли между частными лицами связан с тремя факторами. Первый — мартовский ажиотаж. Когда «включили» очередные санкции, народ, как обычно, в панике бросился скупать все, что видел: от одежды до телевизоров, а теперь очнулся и пытается это продать. Такую историю мы не раз наблюдали. Второй фактор — снижение реальных доходов населения. Сейчас считается нормальным купить ребенку подержанный самокат или, скажем, ботинки — если они в хорошем состоянии. Точно так же считается нормальным не хранить на балконе или в гараже вещь, которая стала не нужна, а продать и получить деньги. Третий фактор — появление «новых челноков». Заказал на себя на маркетплейсе как частное лицо сто футболок, получил и перепродаешь. Такой вот маленький бизнес.

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