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Наш коньяк крепче: отечественные производители алкоголя готовы заменить импортную продукцию

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Наш коньяк крепче: отечественные производители алкоголя готовы заменить импортную продукцию
Фото: Рixabay

Западные санкции сильно сказались на поставках импортного алкоголя в Россию — в некоторых ресторанах и на складах магазинов почти не осталось спиртных напитков. «Вечерка» узнала у специалиста по оптово-розничной торговле Игоря Дмитрова, какие меры будут приняты для решения проблемы.

По словам специалиста, главной трудностью для российских предприятий стал мартовский запрет со стороны США на ввоз в Россию спиртных напитков. На долю американских виски, рома и вермута приходилось порядка 80 процентов алкогольного рынка страны. Заместить такое количество напитков у альтернативных поставщиков явно сразу не получится.

— Конечно, многие рестораны и магазины закупились этой продукцией заранее, и в большом количестве. Именно поэтому вы сейчас не наблюдаете пустых полок и можете заказать любой алкогольный коктейль в кафе. Однако запасы имеют свойство иссякать, поэтому к осени мы можем наблюдать не очень приятную ситуацию, — рассказал Дмитров.

Эксперт уверен, что отличным решением этой проблемы стала бы возможность ввозить «санкционку» через третьи страны. Но в этом случае существуют свои риски, на которые правительство не хочет идти.

— В первую очередь, это очень высокий риск получения контрафактной продукции. Алкоголь подделывают, поэтому из-за такого послабления мы можем столкнуться с отравлениями. К такому решению надо подходить более основательно, — добавил он.

Многие отечественные предприниматели активно занимаются разработкой коньяков и кальвадосов. Государство готово поддержать такие инициативы, чтобы обеспечить продовольственную безопасность в алкогольном секторе.

— У нас есть неплохие производители коньяка на Кавказе. Некоторые из них уже заключили договоры со многими столичными ресторанами — их продукция пока подходит только для подачи коктейлей, а не продажи в чистом виде, — объяснил эксперт.

По словам Ивана Лебедева, самая благоприятная ситуация сейчас с вином — производителей много, не все из них торопятся разрывать связи с Россией.

— С некоторыми уже договорились на поставку продукции альтернативными маршрутами. Дефицита этого вида алкоголя не будет точно, — пояснил Лебедев.

Конечно, нехватка крепких напитков заставляет рестораторов нервничать, но и эта проблема вскоре должна решиться.

— Нашли новых поставщиков из Турции, Грузии, ждем их товар на пробу, — сообщил эксперт.

Наш коньяк крепче: отечественные производители алкоголя готовы заменить импортную продукцию Фото: Денис Воронин / АГН Москва

СВОИ АНАЛОГИ

Санкции способствуют росту производства отечественной алкогольной продукции. Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что предприятиям будет помогать государство.

В нашей стране крепкий алкоголь производят компании «Руст» (цена за бутылку водки «Русский Стандарт» — 700 рублей), «ЛАДОГА» (цена за бутылку 0,5 кедровой настойки «Царская» — 500 рублей), «Кизлярский коньячный завод» (цена за бутылку 0,5 коньяка «Эльбрус» — 1200 рублей), «Коломенский винно-коньячный завод» (цена за бутылку коньяка 0,5 Chateau Temruk — 970 рублей) и Московский завод «Кристалл» (цена за бутылку водки 0,5 Kremlin — 800 рублей).

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