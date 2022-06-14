Война священства: русское православие оказалось перед лицом нового раскола

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Украинская православная церковь Московского патриархата заявила о своей полной самостоятельности и независимости. Священство многих украинских приходов уже прекратило поминовение патриарха Кирилла во время богослужения. С осуждением действий России выступил и ряд представителей духовенства внутри страны. Что происходит с Православной церковью и чем это может обернуться — выяснял корреспондент «Вечерней Москвы».

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года российское общественное мнение разделилось на разные, хоть и неравные части. Часть медийных персон однозначно заявила, что они в любом случае будут поддерживать Украину, и выехала за границу.

Среди тех, кто высказался с резкой критикой действий России, были и представители Церкви, в том числе и те, кто относится к Московскому патриархату. С первых дней специальной операции многие приходы Украинской православной церкви, которая входит в Московский патриархат, но полностью автономна с точки зрения управления, открыто объявили, что перестают поминать патриарха Кирилла на том основании, что он не желает остановить боевые действия. В Церкви такой поступок означает протест или несогласие.

Непоминающие представляют себя борцами за мир и обличают Московский патриархат в отступлении от христианства. Так ли это на самом деле?

Внешние недоброжелатели

Православие на Украине переживает драматический период своей истории. В 2019 году Константинопольский патриарх вручил томос Православной церкви Украины как знак ее автокефалии, то есть самоуправления. Это решение раскололо православные приходы на Украине. Еще один раскол произошел после начала спецоперации. В интернете было размещено письмо украинских клириков в адрес патриарха Кирилла. Там среди прочего было сказано: «Мы полностью поддерживаем отказ епископов и духовенства нашей Церкви от поминовения патриарха Кирилла за богослужением...» Что интересно, клирики сослались на официальный документ — Социальную концепцию Русской православной церкви.

В этом документе одобряется христианский патриотизм, проявляющийся в том числе «в защите отечества от неприятеля» (II, 3). Также в Основах социальной концепции четко указано, что «Церковь… не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите ближних и восстановлении попранной справедливости» (VIII, 2). Также в этом документе отмечается, что «во время войны необходимо обеспечить защиту гражданского населения от прямых военных акций» (VIII, 3).

Руководствуясь именно этими соображениями, Россия и вступилась за население республик Донбасса.

Идея «Русского мира» подверглась резкому осуждению в Декларации об учении и «Русском мире». Этот документ был написан в Фордхэмском университете в США. Идею «Русского мира» декларация сравнила с религиозной ересью и объявила еретической. Московская патриархия была обвинена в религиозном фундаментализме.

— Я читал эту декларацию. Составители ее постарались на славу. Они вывернули все так, что «фундаментализмом», по их толкованию, можно назвать все, что связано с отстаиванием идеалов традиционной христианской нравственности, — рассказал доцент Санкт-Петербургского государственного университета, член Синодальной богослужебной комиссии диакон Владимир Василик.

По его словам, президент Путин никогда не заявлял, что для «Русского мира» должен быть только один предстоятель Церкви и только один президент для стран с преобладающим русскоязычным населением.

Что касается решения УПЦ отделиться от Московского патриархата, то Владимир Василик уверен, что канонический рубикон еще не перейден окончательно.

— Украинская церковь и так полностью самостоятельна, — рассказал он. — Но в заявлениях собора, прошедшего в Киеве, есть ряд интересных моментов. Выразив неодобрение действий патриарха Кирилла, украинские клирики не предприняли конкретных шагов по прекращению евхаристического общения, объявлению церковного суда. Они просто еще раз засвидетельствовали статус, который и так у них был. УПЦ полностью отделяться от Московского патриархата пока не желает.

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Внутренние шатания

Раскол поддержала и группа российских клириков. В их письме, написанном более умеренно в целом, значилось следующее: «Мы призываем все противоборствующие стороны к диалогу, потому что никакой другой альтернативы насилию не существует. Лишь способность услышать другого может дать надежду на выход из бездны, в которую наши страны были брошены лишь за несколько дней». Оба письма получили широкий резонанс в России и на Украине. Православный публицист Дмитрий Степанов на сайте Русской народной линии указал на странную избирательность милосердия и миролюбия священнослужителей.

— Любому непредвзятому наблюдателю ясно, что после событий 2014 года, когда власть в стране была узурпирована с помощью внешних сил, происходило не возвращение независимости, а именно лишение Украины субъектности и самостоятельности в процессе приема решений внешней и внутренней политики.

При активной помощи Запада Украина превратилась за восемь лет в открытого и явного врага России. Разве мы не видели, как льется кровь русского населения на Донбассе? Как можно было не замечать? Почему же об этом не было упомянуто в письме? Не было ни одного слова и о насаждаемой и поощряемой идеологии неонацизма на Украине. Сегодня свидетельств этому даже слишком много. Националистические части открыто грозились и грозятся истребить все русское на Донбассе.

Запад в лице главных своих локомотивов — США и НАТО — настойчиво вооружал Украину для открытого вооруженного противостояния с Россией. Звучали заявления, что Украина и Крым должны стать непотопляемыми авианосцами против России. Неужели это нельзя было заметить? А установка памятников преступникам — Шухевичу и Бандере? Название улиц в честь этих предателей украинского народа? Разве этого не было? Это все делалось открыто. Было написано о «богоданной свободе». Так и Гитлера избрали тоже свободно. Это тоже богоданная свобода? Отцы! О каком же миротворчестве идет здесь речь?! — высказался Дмитрий Степанов.

Слова поддержки

Однако далеко не все российское духовенство решило критиковать руководство страны. Гораздо больше было тех, кто отнесся к решению президента начать специальную операцию с пониманием. Воронежский митрополит Сергий, который несет свое архиерейское послушание в регионе, граничащем с Украиной, знает о ситуации лучше многих.

«Беженцы прибывают к нам регулярно начиная с 2014 года. Сегодня вынужденных переселенцев уже тысячи. Как глава Воронежской митрополии я внимательно наблюдаю за ситуацией и могу свидетельствовать: мы не слышим от прибывших слов критики или осуждения в адрес России и президента нашей страны.

Они благодарны за то, что Господь сохранил им жизнь, и за то, что мы принимаем их, проявляем заботу. Скорбь их сердец и горькая обида вызваны действиями националистов. Они осуждают боевиков так называемого Правого сектора*, потому что представители этого движения принесли им тяжелые страдания. Не приведи Господь никому из нас испытать такие несчастья.

Сегодняшние беженцы рассказывают, как неделями сидели в подвалах, куда их загнали свои же «защитники», как их не выпускали из городов, на территории которых идут военные действия, как бойцы теробороны обстреливали гуманитарные коридоры… Но хочется напомнить, что события дня сегодняшнего уходят корнями в эпоху начала 1990-х годов, когда эйфория некоторых политиков от ожидания независимости Украины стала причиной разделения общества. В то время оно было спровоцировано деятельностью радикально настроенной части государственных деятелей Украины. Тогда же началась работа, направленная на разделение Православной церкви. Возможно, когда-нибудь со временем вопрос автокефалии и станет актуальным для Украинской церкви, но на тот момент, в 1990-е годы, в автокефалии не было никакой необходимости», — приводит сайт патриархии слова митрополита Сергия.

Протоиерей Сергий Филимонов, настоятель храма Державной иконы Божией Матери, в словах проповеди, которая широко разошлась по сети, выразил мысли консервативной части духовенства, которая не спешит с критикой.

«Дорогие мои, пришло время перестроить мозг и молиться. Молиться, чтобы Господь разрушил замыслы всех тех, кто воюет против святой Руси. О победе русского народа против фашизма и нацизма. Там люди в наколках со свастикой. Не против украинцев мы воюем, а против фашистов. Нужно молиться о том, чтобы Господь поставил на место Америку и Европу. Разрушил все их планы. Мы должны молиться об укреплении нашей Православной церкви.

Мы вступили в непростое военное время. Начались события, в которых мы должны сказать: все для фронта, все для победы!» — приводит официальный сайт Московской патриархии слова протоиерея Сергия Филимонова. Протоиерей Хвыля-Олинтер обратил внимание, что специальная операция имеет и духовный смысл. Неонацизм, по его мнению, очень органично сочетает в себе черты языческих культов и сатанизма.

Под лозунгом возврата к языческим, дохристианским корням идет проповедь человеконенавистничества, исключительности одной нации. Шельмование христианства. Идеология насилия обладает мощным мобилизующим потенциалом. Об этом прекрасно известно и тем силам, которые поддерживают сегодня неонацистов на Украине. Поскольку Россия позиционирует себя как государство традиционных православных ценностей, то становится естественным врагом идеологии неоязычников и сатанистов.

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— Напомню учение блаженного Августина. Согласно ему, дозволяются и благословляются оборонительные войны и войны в защиту обижаемых. Военная операция на Украине в полной мере относится к этому типу. Есть пример и святого равноапостольного Константина, который в 312 году предпринял поход на Рим, чтобы защитить римских христиан от тирана. Если подходить к этому шагу с точки зрения сегодняшних «миротворцев», то можно было бы назвать это немотивированной агрессией. Но тогда христианская цивилизация не выжила бы, — рассказал диакон Владимир Василик.

* Запрещенная в РФ экстремистская организация

ИСТОРИЯ

Сегодня на территории Украины существуют две крупные Православные церкви — каноническая, которую возглавляет митрополит Онуфрий, и неканоническая, которую возглавляет бывший митрополит Филарет, именуемый ныне Патриархом Киевским и всея РусиУкраины. Официальное название канонической Церкви — Украинская православная церковь. Название неканонической — Украинская православная церковь Киевского патриархата. Следует подчеркнуть, что нигде, ни в каких документах не сказано, что каноническая

Церковь находится в административном подчинении у Русской православной церкви Московского патриархата. Согласно статуту УПЦ, это полностью автономная и независимая в управлении Церковь, которая находится в евхаристическом общении с РПЦ.

Фома, епископ Одинцовский и Красногорский:

— Прекращение поминовения предстоятеля Церкви не из-за вероучительных или канонических ошибок, а из-за несоответствия тем или иным политическим взглядам — это раскол.