Мирные жители Северодонецка готовятся к эвакуации из города. А вот выбраться с завода «Азот» на данный момент невозможно. Российские военные организовали гуманитарный коридор, но Вооруженные силы Украины сорвали эвакуацию мирных жителей, начав обстрелы / Фото: Александр Река / ТАСС

Эвакуация мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке сорвана обстрелами гуманитарного коридора со стороны украинских военных.

Военнослужащие организовали гуманитарный коридор от проходной завода «Азот» до выезда из Северодонецка. Но украинская сторона не собиралась допускать эвакуацию мирного населения и начала обстрел в районе выхода.

— Обстрел велся из танковых орудий и минометов, а также из самоходных артиллерийско-минометных установок «Нона», — сообщил начальник гарнизонной службы второго армейского корпуса народной милиции Луганской Народной Республики Александр Никишин.

Российские военные ответили на агрессию ударами высокоточных ракет большой дальности «Калибр». В результате в районе города Золочев Львовской области был уничтожен склад боеприпасов, переданных Украине странами НАТО.

— Помимо этого, в районах железнодорожных станций Доброполье и Покровск Донецкой народной республики и Орловщина Днепропетровской области уничтожено большое количество вооружения и военной техники из США и европейских стран, доставленных для украинской группировки на Донбассе, — рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Он также добавил, что российские военные уничтожили радиолокационную станцию, предназначенную для контроля воздушного пространства в районе Лисичанска Луганской народной республики, зенитно-ракетный комплекс «БУК-М1» в районе города Соледар ДНР, склады боеприпасов и узел связи.

Усилия военных России и Луганской и Донецкой народных республик позволили увеличить число безопасных маршрутов, связывающих Донбасс с другими регионами.

— Маршрут между Донбассом и Крымом через Мариуполь, Мелитополь и Херсон стал доступен для гражданских автомобилей, — заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, власти региона намерены уже через две–три недели запустить первый пассажирский маршрут в Крым через границу. Это послужит доказательством того, что, несмотря на постоянные обстрелы и давление Запада, поставляющего вооружение Украине, освобожденные территории восстанавливают свою инфраструктуру и возвращаются к мирной жизни.

— Мы возлагаем на Запад всю полноту ответственности за то, что на землю Донбасса, на землю Украины до сих пор не пришел мир, что мы не смогли продвинуться по переговорному треку фактически с середины апреля, — сказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Он отметил: украинская делегация, управляемая своими кураторами-кукловодами с Запада, по сути дела, вышла из переговорного процесса, который был поставлен на паузу.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел РФ:

— Журналистов или издания, которые берут интервью или публикуют российскую точку зрения, потом подвергают или пытаются подвергнуть культуре отмены, стереть, изничтожить. Это четкая позиция по недопущению российской точки зрения на просторы западного информационного пространства, поэтому никакой объективности в западных медиа нет.