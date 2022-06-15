Российский офицер прикрыл огнем атаку подразделения мотострелков

Военнослужащий ВС России движется на бронеавтомобиле «Тигр» в районе города Изюм Харьковской области / Фото: РИА Новости

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

Министерстве обороны рассказали о новых подвигах, совершенных нашими военными в ходе проведения спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Мастер штурма

Старший лейтенант Дмитрий Габов служит в мотострелковых войсках. Во время боя за освобождение одного из населенных пунктов Габов лично повел своих подчиненных в атаку. Обнаружив группу неонацистов, засевших в заранее подготовленных укреплениях, старший лейтенант скрытно занял выгодную позицию и метким огнем из автомата подавил вражеские огневые точки. Прикрывая продвижение своего подразделения, Габов уничтожал одну огневую позицию противника за другой. За несколько часов боя он сумел обеспечить прорыв вражеской обороны и продвижение мотострелков вглубь населенного пункта.

Фланговый маневр

Старший лейтенант Вячеслав Бояркин во время наступления наших войск лично возглавил штурмовую группу мотострелков. Их задачей было ударить в тыл противника. Бояркин скрытно вывел свою группу к тыловым позициям неонацистов и провел хорошо скоординированную атаку.

В результате мотострелки смогли уничтожить бронеавтомобиль и около 20 бойцов противника, а также взять двух пленных. Неонацисты попытались окружить и уничтожить группу Бояркина, но офицер грамотно организовал круговую оборону и скорректировал огонь нашей артиллерии по наступающему врагу. В бою старлей Бояркин получил ранение, но продолжил руководить своими бойцами до полного разгрома противника.

Победа в разведке

Капитан Сергей Орлов и его подразделение получили приказ: разведать пути для наступления на важный железнодорожный узел. Обнаружив противника, капитан точно навел артудар по позициям врага.

Неонацисты атаковали группу Орлова, но Сергей, грамотно расположив солдат на местности, отбил атаку. Его бойцы уничтожили три вражеских БМП. Благодаря действиям капитана Орлова наши войска продвинулись в этом направлении без потерь.

1/3 Старший лейтенант Вячеслав Бояркин / Фото: Минобороны РФ 2/3 Старший лейтенант Дмитрий Габов / Фото: Минобороны РФ 3/3 Капитан Сергей Орлов / Фото: Минобороны РФ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Эдуард Басурин, замначальника управления Народной милиции ДНР:

— Ситуация на заводе «Азот» очень напоминает все, что происходило в «Азовстали». Может, по этой схеме будет сделано: по одному, по двое боевики начнут выходить, потом будут опять бить в бубен и кричать: «Спасите! Help!» Потом людей больше отпустят, а после сами будут сдаваться.