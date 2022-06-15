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По ту сторону границы: город ждет возрождения

Евгения Степаненко

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
По ту сторону границы: город ждет возрождения
Волонтер Иван Ченин из поселения Московский два раза съездил в ДНР, чтобы помогать людям / Фото: Из личного архива Ивана Ченина

Волонтер, житель поселения Московский Иван Ченин, бывал в Донецкой народной республике дважды. Он помогал отправлять жителей из разрушенных населенных пунктов в Россию, а также искать родственников, которые не знали, как связаться друг с другом.

Когда Иван уезжал в ДНР первый раз, он даже не сказал об этом родным. Говорил, что поедет с гуманитарной помощью в Ростов-на-Дону. Но о самом важном решил умолчать.

— Страшно было, когда ехал на поезде к границе, — вспоминает он.

Только представьте: незнакомая страна, разрушенные города, боевые действия. Жизнь в автономных условиях. Уютную квартиру заменяет палатка на несколько человек. А душ и ванну — походная баня.

— Мы готовились к тому, что нам придется жить именно в таких условиях, — рассказывает Иван Ченин.

И самое ужасающее, что впереди — неизвестность. Конечно, молодой человек понимал, что ему, как и другим волонтерам, обеспечат полную безопасность. Но ведь у судьбы иногда меняются планы. И что может ждать его впереди, приходилось только предполагать.

— А когда мы приехали на место, страх исчез, — говорит Иван. — Ты переключаешься и начинаешь просто выполнять работу.

А ее было очень много. Помогая желающим уезжать в Россию, приходилось проверять документы, помогать, если что-то случилось в процессе.

О том, что Иван оказался там, где мирное небо над головой только снится, родные узнали из местной газеты и не могли сдержать слез.

— Но переживать было поздно. Я же дома, я же вернулся, — рассказывает волонтер. Ближе к лету Иван поехал в ДНР уже во второй раз. Теперь его ждал Мариуполь.

Сказать об этом родным было его долгом.

Одни родственники отпустили молодого человека в Мариуполь с честью, как на настоящий подвиг. А другие не могли принять этого. Боялись за жизнь родного человека. Ведь даже волонтерская миссия — огромный риск.

— Но мои родственники воевали во времена Великой Отечественной, — говорит Иван. — Разве тогда они могли выбирать, задаваться какими-то вопросами...

Этот аргумент оказался во многом решающим.

Когда Иван Ченин приехал в Мариуполь, нужно уже было раздавать гуманитарную помощь, организовывать досуг для местных ребят. И самое главное — по просьбе россиян искать родственников, с которыми оборвалась связь.

— Так получилось, что многие из тех, кто живет в России, потеряли свои контакты с близкими, что находятся в ДНР. Со связью здесь большие проблемы. Во вторую свою поездку знакомый передал мне информацию, что один мужчина ищет тещу и не знает, что с ней. Мне сообщили ее адрес, данные, и перед тем, как отправиться, я попросил знакомых волонтеров, что уже были на месте, разыскать, — вспоминает Иван.

Приехав, молодые люди увидели чудом уцелевший дом. Правда, не полностью. Где-то были отметины от снарядов, в некоторых квартирах оказались выбиты окна. Да и само здание, думалось, может в любой момент сложиться как карточный домик. Хоть и выглядело достаточно крепко.

— Женщина так и жила в своей квартире, в ней почти все уцелело, — рассказывает Иван. — А увидев волонтеров, очень растрогалась. Она даже записала видеообращение к своему зятю, чтобы рассказать, что с ней все в порядке.

А он — самый лучший зять! Потом я приехал к ней, чтобы передать лекарства, с которыми в городе пока проблема.

Так, эта история, к счастью, оказалась со счастливым концом. Но могло быть все иначе. В городе практически нет домов, приспособленных для жизни.

— Видишь, перед тобой стоит стена, а за ней... ничего! — рассказывает Иван.

Это ужасало и пугало одновременно. Как и мысль о том, что когда-то здесь жили люди. Они строили быт, ходили на работу. И надеялись на спокойное небо над их головами. Сейчас местные жители столкнулись еще с одной проблемой — отсутствием электричества.

— Сейчас оно восстанавливается. И для людей это огромная радость, — рассказывает Иван.

Потихоньку восстанавливаются и сами населенные пункты. Строек больших не ведется, но в тех местах, где Иван бывал, медленно возрождается жизнь. Люди пытаются сохранить то, что осталось. А родные деревни держать в чистоте и порядке, поэтому жители сами выходят на уборку.

— Думаю, что еще побываю в Мариуполе, там еще нужна помощь. Каждые две недели отправляются порядка 50 волонтеров в составе лагеря волонтерской роты, — говорит руководитель Волонтерской роты «Боевое братство» Иван Ченин.

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