Многодетные семьи — главная ценность страны

Фото: Рixabay

Помогать многодетным нужно независимо от их доходов. Такой тезис обсудили 15 июня на форуме многодетных семей, который открылся в Москве. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, как еще планируют поддерживать родителей и детей.

Перечень льгот для многодетных семей — немалый. В их числе, например, бесплатный проезд в общественном транспорте и парковка, жилищные и коммунальные субсидии, бесплатные кружки и секции. Список хоть и обширный, но задачей собравшихся на форуме было предложить, чем его дополнить.

— От социальной поддержки многодетных семей мы должны перейти к целостной, — рассказал председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко. — Это значит, что многодетные семьи не должны стоять в одном списке с малоимущими и другими нуждающимися. Этот ряд должен был прерван. Так как многодетная семья — это ценность страны.

Рыбальченко подчеркнул, что на форуме нужно обсудить предложение о введении субсидий на профессиональное среднее и высшее образование для детей и поддержку работающих многодетных родителей, в частности, как сделать так, чтобы поддержка не зависела от дохода родителей. Ведь по статистике, только 40 процентов многодетных мам не работают.

По официальным данным на 2021 год, в Москве насчитывается более 180 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 450 тысяч детей. За последние 10 лет их число выросло почти в три раза.

— Если многодетную семью сравнить с автомобилем, то это машина премиум-класса, которая обязана стать массовым сегментом, — сказал начальник департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента России в ЦФО Сергей Шевчуков. — Ведь если многодетность не будет массовой, то и страны не будет.

Также на форуме обсудили и инициативу возвращения звания «Мать-героиня». Ее выдвигала ранее председатель Объединения многодетных семей Москвы Наталья Карпович. А 1 июня инициативу поддержал и президент России Владимир Путин.

— Рожать нужно не за пособия и льготы, — объясняет Наталья Карпович. — Нужно понять, что самое большое богатство, которое ты можешь оставить после себя — дети. Это реальные инвестиции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Потяева, уполномоченный по правам человека в Москве:

— В столице очень многое делается для здоровья женщины, что важно для ее репродуктивной функции. И профилактика женского здоровья у нас на первом плане. По обращениям от многодетных семей в Москве, на первом месте — жилищная проблема. Мы очень много работаем над этим вопросом. Если взять за последнее время 300 обращений, которые пришли в мой адрес, 60 процентов из них связаны с реализацией именно этих вопросов.