Новая жизнь летучих машин

Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк сидит в кабине пилота вертолета Ми-8, расположенного на ВДНХ / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк превращает пассажирский самолет Як-42 и вертолет Ми-8, расположенные на ВДНХ, в современные авиатренажеры и планирует подарить вторую жизнь истребителю Су-27.

В кабине пилота пассажирского авиалайнера Як-42 стоят три монитора, где транслируется изображение взлетной полосы. На панелях ниже — разнообразие рычагов управления и контроля летательного аппарата. Все новое, чуть ли не блестит от пробивающегося света. Но, по словам Евгения Мартенюка, еще в прошлом году самолет был в удручающем состоянии.

— Примерно за три с половиной месяца мне удалось привести его в порядок: провести электричество, отремонтировать пол, восстановить ряд приборов на панели управления. Разумеется, это неполный список работ, которые я осилил, — говорит Евгений Мартенюк. — Еще планирую поменять навигационный комплекс в кабине пилота, а также установить освещение для панелей управления.

Некоторые нововведения коснутся и салона самолета Як-42. Он также служит выставочной площадкой для гостей. Слева от пассажирских сидений расставлено оборудование: черный ящик, радиолокационная станция, кислородная маска.

А еще в салоне можно оценить свою выносливость на устройстве координации движения или проверки вестибулярного аппарата.

— Еще у нас скоро появится система вибрации на креслах, чтобы создать наиболее реалистичный эффект полета, — объясняет Евгений.

Особый акцент, рассказывает Евгений, делается на образовательной составляющей. Чаще всего детям и взрослым эксперт рассказывает о правилах выживания пассажиров в воде, ведь многие из них москвичам незнакомы.

Вертолет Ми-8, как и Як-42, уже переоборудован в тренажер.

— Но и он тоже будет модернизироваться в скором будущем. Например, я планирую усилить освещение и затонировать стекла в вертолете. Это поможет усилить эффект от очков виртуальной реальности, — добавляет Мартенюк.

Но если пассажирский самолет Як-42 и вертолет Ми-8 нуждаются только в небольшом дополнительном оснащении, то вот истребителю Су-27, который стоит недалеко от них, необходима реставрация. Экскурсии, разумеется, в нем пока не проводятся.

— Работы начнем с внешнего вида. Сначала покрасим истребитель. А потом сделаем для него площадку, чтобы у гостей был удобный подход к истребителю, — говорит Евгений. — И тогда он станет третьим тренажером.

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