ПМЭФ
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Легендарный «Москвич» вернулся

Легендарный «Москвич» вернулся

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Кого нельзя сократить?

Кого нельзя сократить?

Где в мире заблокированы соцсети

Где в мире заблокированы соцсети

Как защитить машину от угона

Как защитить машину от угона

Новая жизнь летучих машин

Александр Зосимов
Общество
Новая жизнь летучих машин
Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк сидит в кабине пилота вертолета Ми-8, расположенного на ВДНХ / Фото: Александр Зосимов / Вечерняя Москва

Директор столичной летной школы Евгений Мартенюк превращает пассажирский самолет Як-42 и вертолет Ми-8, расположенные на ВДНХ, в современные авиатренажеры и планирует подарить вторую жизнь истребителю Су-27.

В кабине пилота пассажирского авиалайнера Як-42 стоят три монитора, где транслируется изображение взлетной полосы. На панелях ниже — разнообразие рычагов управления и контроля летательного аппарата. Все новое, чуть ли не блестит от пробивающегося света. Но, по словам Евгения Мартенюка, еще в прошлом году самолет был в удручающем состоянии.

— Примерно за три с половиной месяца мне удалось привести его в порядок: провести электричество, отремонтировать пол, восстановить ряд приборов на панели управления. Разумеется, это неполный список работ, которые я осилил, — говорит Евгений Мартенюк. — Еще планирую поменять навигационный комплекс в кабине пилота, а также установить освещение для панелей управления.

Некоторые нововведения коснутся и салона самолета Як-42. Он также служит выставочной площадкой для гостей. Слева от пассажирских сидений расставлено оборудование: черный ящик, радиолокационная станция, кислородная маска.

А еще в салоне можно оценить свою выносливость на устройстве координации движения или проверки вестибулярного аппарата.

— Еще у нас скоро появится система вибрации на креслах, чтобы создать наиболее реалистичный эффект полета, — объясняет Евгений.

Особый акцент, рассказывает Евгений, делается на образовательной составляющей. Чаще всего детям и взрослым эксперт рассказывает о правилах выживания пассажиров в воде, ведь многие из них москвичам незнакомы.

Вертолет Ми-8, как и Як-42, уже переоборудован в тренажер.

— Но и он тоже будет модернизироваться в скором будущем. Например, я планирую усилить освещение и затонировать стекла в вертолете. Это поможет усилить эффект от очков виртуальной реальности, — добавляет Мартенюк.

Но если пассажирский самолет Як-42 и вертолет Ми-8 нуждаются только в небольшом дополнительном оснащении, то вот истребителю Су-27, который стоит недалеко от них, необходима реставрация. Экскурсии, разумеется, в нем пока не проводятся.

— Работы начнем с внешнего вида. Сначала покрасим истребитель. А потом сделаем для него площадку, чтобы у гостей был удобный подход к истребителю, — говорит Евгений. — И тогда он станет третьим тренажером.

Технические характеристики

  • Як-42: длина — 36,38 метра, размах крыла — 34,88 метра, максимальный взлетный вес — 57,5 тонны. Может перевести 120 пассажиров и трех членов экипажа.
  • Ми-8: максимальная скорость полета — 250 километров в час, длина вертолета по законцовкам лопастей винтов — 25,244 метра.
  • Су-27: длина — 21,935 метра, высота — 5,9 метра, ширина — 14,7 метра, а площадь крыла — 62,04 квадратных метра.
техника ВДНХ разработка
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Почему не надо спешить

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пропишите пилюли родителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

За вклад в развитие русской литературы

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Концентрация внимания

Юрий Поляков
Юрий Поляков

«Чистка» элиты идет добровольно. Пока

Дарья Степанова
Дарья Степанова

Объем китайских инвестиций растет

Евгений Папунаишвили
Евгений Папунаишвили

Столица балалаек и родина Колобка

Все мнения
О проекте