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Отзывчивый руководитель, душевный человек

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Отзывчивый руководитель, душевный человек
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

16 июня свой 68-й день рождения отмечает главный редактор газеты «Комсомольская правда» Владимир Сунгоркин. К поздравлениям присоединились коллеги журналиста.

Свой день рождения Владимир Сунгоркин встречает в экспедиции, поэтому дозвониться до именинника сложно. Но его коллеги по цеху всегда готовы сказать несколько добрых слов о журналисте.

— Владимир Сунгоркин — незаурядный во всех отношениях человек. Он великолепный журналист, писатель, организатор и редактор. Это духовный и душевный человек, — рассказал член президиума Союза журналистов Москвы Виктор Черемухин.

Бывший пресс-секретарь Союза журналистов Москвы Наум Аранович отметил, что ≪Комсомольской правде≫ очень повезло с руководителем.

— Владимир Сунгоркин смог сохранить коллектив и марку качества знаменитого издания, — рассказал Наум Аранович. — Он отзывчивый и открытый человек, который всегда поможет и поддержит. Владимир умеет непринужденно наладить контакт с сотрудниками и настроить всех на работу. Мне хотелось бы пожелать ему долгих лет жизни.

Аранович отметил, что Владимир Сунгоркин был одним из первых редакторов, кто организовал курсы по обучению военных журналистов.

Редакция «Вечерней Москвы» поздравляет Владимира Сунгоркина с Днем рождения, желает ему здоровья и удачи в начинаниях

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