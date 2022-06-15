Привычка свыше нам дана: как изменилось поведение москвичей в последнее время

Руководитель волонтерского окружного центра в Зеленограде Илья Кондратенков / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За последние 20 лет в нашем мире произошло столько глобальных перемен, что хватит на несколько жизней. Мы пережили несколько экономических кризисов, западные санкции 2014 года, пандемию коронавируса. Все это, конечно, влияло на наши житейские приоритеты и привязанности. И вот теперь военная спецоперация на Донбассе снова меняет повседневность. Как отражается это на нас? Об этом говорим с экспертами в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы».

Большинство из тех, кто родился в столице эпохи СССР, видели, условно говоря, «четыре Москвы». В нашем детстве она была советская — унылая и серая, в девяностых — суетная, похожая на стихийный рынок, в двухтысячных — нелепая, пестрая, вся в заплатках рекламных плакатов, а после 2010-го превратилась в роскошный европейский город.

Вместе с антуражем менялся и наш собственный эмоциональный фон, и психологический настрой, и в итоге менялись привычки. Какими мы, москвичи, стали сегодня? «Вечерняя Москва» решила разобрать три группы привязанностей, которых коснулись изменения: домашняя экономика, быт и духовная, эмоциональная сфера.

Экономический рефлекс

Программа лояльности «Город» опросила держателей карты «Тройка» и выяснила, что 70 процентов — в нынешних условиях — собираются экономить, а для 30 процентов ничего не изменилось. А как в целом поменялось наше потребительское поведение за последние 20 лет?

— В последние два года мы жили в условиях пандемии, которая заставила нас рачительно подходить ко всем тратам, — считает Роксана Туманова, социальный предприниматель и член общественного движения «Наше время». — События последних месяцев тоже внесли определенные коррективы. В конце февраля москвичи принялись судорожно закупаться.

В пандемию коронавируса фаворитами стали туалетная бумага и гречка, сейчас — сахар. С 2001 года мы пережили несколько кризисов, но нынешняя ситуация напугала людей больше, чем прежние трудные периоды, и люди запасаются еще более интенсивно, чем раньше, расширяя спектр потребления: ажиотажный спрос коснулся и лекарств, и бытовой техники.

Есть и другие сферы бизнеса, которые набирают обороты буквально в последние две недели, например, москвичи стали больше ходить по ресторанам. Одновременно многие из тех, кто планировал крупные покупки, предпочли занять наблюдательную позицию в ожидании изменения цен. Есть мнение, что люди спешат потратить в общепите деньги, которые сегодня затруднительно вложить в недвижимость, автомобили и путешествия.

Чего ждем?

«Замирание» общества связано с тем, что сегодня большинство из нас напряженно смотрят в будущее, считает врач-психотерапевт, доктор медицинских наук Андрей Жиляев.

— Взгляд людей четко направлен вперед, — говорит врач. — Есть «пул» негативных ожиданий, который некоторое время держал нас в тревоге, но сейчас мы видим, что жизнь продолжается и народ понемногу начинает «оттаивать». Сегодня вера в стабилизацию ситуации больше, чем два месяца назад. При этом формируется довольно обширная зона отсроченных ожиданий, людям приходится переносить, корректировать свои планы. И определенная тревожность сохраняется. Одна из негативных тенденций такого тревожного ожидания — перенос бракосочетаний и рождения детей.

— Во времена кризисов некоторые тревожные ожидания укрепляются в обществе во многом благодаря медиа, — говорит Вадим Ковалев, член Общественной палаты города Москвы. — Например, в каждый кризис говорится о предстоящем всплеске преступности. Но, как показывает опыт, эти опасения не подтверждаются.

В Москве существует система видеонаблюдения «Безопасный город», которая надежно защищает нас от правонарушителей. Благодаря этой системе в разы снизилась статистика преступлений и увеличилась раскрываемость.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Моя дача — моя крепость

Однако нельзя сказать, что все наши люди сидят сложа руки. Один из крупных порталов интернет-торговли опубликовал интересные данные: спрос на благоустройство дач в апреле нынешнего года вырос на четверть по сравнению с прошлогодними показателями. Особенно популярными оказались вспашка участков, спиливание деревьев и установка теплиц. Независимое исследовательское агентство «ПромРейтинг» провело опрос среди москвичей и выяснило, что 70 процентов из них планируют чаще посещать свои фазенды. При этом 46 процентов респондентов задумались об увеличении количества и разнообразия посадок на своем участке. Большинство собираются выращивать огурцы, помидоры и лук. Популярны также кабачки, картофель и зелень.

Важнейшее из искусств

За годы пандемии мы выработали привычку вообще не строить долгосрочных планов, отмечает социальный предприниматель Роксана Туманова. И эта привычка, к сожалению, сохранилась и сейчас:

— У меня четверо детей, и надо бы планировать отпуск, но это трудно, учитывая все риски. За границу поехать вряд ли получится: в посольствах не рекомендуют посещать даже «незакрытые» страны из-за того, что россияне могут подвергнуться нападкам. Украинские диаспоры есть в большинстве стран мира, даже в Латинской Америке. Недавно я получила заманчивое предложение поехать на Камчатку, но сегодня для меня это непростое решение. И в таком положении оказались многие семьи.

Словом, в тревожный период уезжать далеко от дома душа не лежит, особенно когда семья большая. По мнению Тумановой, эмоциональные впечатления, которые мы все недополучим из-за отсутствия путешествий, можно компенсировать посещением театров, музеев, концертных залов. Театры по посещаемости, по прогнозам, возможно, смогут обогнать кинотеатры. Вообще досуговые практики — это новое поле, на котором возможны точки роста для новой предпринимательской деятельности.

Куда идем?

— В любом случае нас всех ждет сокращение семейных расходов, — говорит член Общественной палаты Москвы Вадим Ковалев, — и поиск возможностей дополнительного заработка. Здесь очень важно посмотреть вокруг себя. Вакансий на рынке труда становится меньше, но одновременно наблюдается демографическая яма: на рынок вышло поколение людей, рожденных в девяностые, а оно крайне немногочисленно. И до кризиса нам не хватало рабочих рук.

Сейчас можно надеяться, что проблема безработицы будет не такой острой. К тому же в пандемию у нас сформировался более гибкий подход к занятости: удаленка, фриланс, частичная занятость. Все больше москвичей склонны вовлекаться в волонтерство, в благотворительную деятельность. Помощь другим дает невероятный творческий заряд и способствует укреплению социальных связей. То есть отчаиваться не стоит. Жизнь продолжается, подчеркивает эксперт.

Отказ от технологий: молодым труднее

Несколько добавляет дискомфорта вынужденный отказ от технологических достижений.

— Главные отрасли, которые страдают от санкций, — это технологии и финансы, — отмечает Вадим Ковалев. — Наш город в плане цифровых технологий очень продвинулся вперед по сравнению с другими столицами. Половина Европы еще оплачивает парковку монетками, а мы уже привыкли чаще всего это делать через телефон.

Сейчас нам приходится переходить на наличные. Недавно ВЦИОМ провел опрос: по каким брендам будут скучать россияне? На первом месте оказался производитель автозапчастей.

На втором — крупная сеть по производству товаров для дома, на третьем — знаменитый американский фастфуд, на четвертом — самый популярный в мире производитель гаджетов. При этом 50 процентов россиян — я думаю, эти данные отчасти применимы и к Москве — не переживают об ушедших компаниях. Алармизм больше присущ молодому поколению, которое никогда не видело мира без гамбургеров и соцсетей. Подросткам и молодежи приходится менять свои привычки более кардинально, чем другим возрастным группам: они стали меньше времени проводить в интернете. У них вырабатывается какой-то другой комплекс повседневных предпочтений. Какой — мы увидим позже.

— Мои взрослые коллеги — менеджеры и управленцы, у которых есть какая-то финансовая подушка безопасности, — отмечает Ковалев, — реагируют на схлопывающийся рынок традиционным для всех кризисов способом: либо уходят в отпуск по рождению и уходу за ребенком, либо получают дополнительное образование, повышают квалификацию. Возможно, и у молодых возрастет престиж образования, они будут уделять больше времени саморазвитию. Особенно если в этом выборе их поддержат взрослые.

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Тупиковый путь

Очень важно в нынешней раскаленной социально-политической обстановке, считает врач-психотерапевт Андрей Жиляев, выработать «экологический» стиль общения с близкими людьми. Как показывают социологические исследования, люди сейчас придерживаются диаметрально противоположных взглядов на происходящее в мире. Как сохранить мир, если «противоположностям» приходится уживаться в одной семье?

— Отмалчиваться и табуировать острые темы — это тупиковый путь, — уверен психотерапевт. — В таком случае запретная зона будет разрастаться, и в конечном итоге это приведет к эмоциональному взрыву. Близкие люди тем и отличаются от неблизких, что с ними можно отменить внутреннюю цензуру. Сегодня это непросто: мы привыкли любой ценой отстаивать свои позиции, даже переходя на личности, срываясь на оскорбления.

Мы так привыкли к идее свободы личности, что забыли о существовании и надличностных интересов, и чужих психологических границ, которые то и дело нарушаем. Отстаивая свое драгоценное «я», мы утратили смыслы. Сегодня нам придется заново вырабатывать у себя привычку к самоограничению, к отказу от эгоизма ради сохранения близких отношений. В советское время мирному сосуществованию нас учило дворовое детство. Мы привыкали быть милосердными, благородными, толерантными. Сегодня эти навыки во многом утрачены.

Поколение людей, которым сегодня 30–40 лет, — это первое поколение детей, чье личностное становление прошло не во дворе, а за компьютером. Воспитывая нынешнее поколение детей, пытаясь отвлечь их от гаджетов, мы увлеклись формированием разнообразных сред — образовательной, досуговой и так далее. И забыли о том, что смысл объединения людей — в социализации, в выработке навыков общения. Теперь придется вспоминать эти навыки, подчеркивает психотерапевт.

КСТАТИ

Соцопрос программы лояльности «Город», который проводился среди держателей карты «Тройка», показал: почти каждый третий москвич стал экономить. От покупки бытовой техники отказался 51 процент респондентов. На рынке одежды и других непродовольственных товаров тоже виден спад потребительского интереса. У москвичей изменилось отношение и к питанию. Например, 12 процентов респондентов отказались от покупок готовой еды и стали готовить сами. Крупные покупки — автомобиля и жилья — отложили 11 процентов горожан. При этом на пять процентов увеличилось число людей, помогающих тем, кто в этом нуждается. Также больше людей стали заниматься волонтерством. Около семи процентов москвичей стали больше времени уделять хобби.

ЦИТАТА

Сергей Ениколопов, руководитель отдела клинической психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук:

— Современный образ жизни способствует одиночеству. Человек становится более автономным и чувствует себя все хуже. Если хотите жить хорошо и долго, мой совет — общайтесь с окружающими, не ссорьтесь с родственниками и знакомыми, будьте дружелюбными.