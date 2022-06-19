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Богатые тоже платят: крупные компании после ухода из России потеряли миллионы долларов

Рената Лебедева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Богатые тоже платят: крупные компании после ухода из России потеряли миллионы долларов
Очередь в заведение новой российской сети ресторанов быстрого питания, открывшееся вместо крупной зарубежной компании на Тверском бульваре / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Решение многих зарубежных компаний остановить работу в России сильно сказалось не столько на потребителях, сколько на доходах самих предприятий. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по финансовому урегулированию Михаила Сауткина, в какие суммы обошелся для крупных иностранных производителей их стремительный уход с российского рынка.

В начале марта в стране начался массовый отток иностранного капитала: многие западные корпорации сообщили о приостановке деятельности в стране, а спустя некоторое время — об окончательном уходе из России.

— Это уникальный случай на мировом рынке, — отмечает Михаил Сауткин. — Сворачивание крупного бизнеса — сложный юридический процесс и к тому же чрезвычайно затратный.

По словам эксперта, большая часть таких решений принималась из-за репутационных рисков. Многие бренды решили проявить солидарность с мировым сообществом. Так поступила, например, компания McDonalds. Впрочем, решение об уходе в ней принимали в том числе и потому, что многие российские банки попали под санкции и это затрудняло транзакции.

— Компания потеряла около 127 миллионов долларов. Плюс ко всему стоимость бизнеса резко упала, поэтому его продали отечественным предпринимателям «за копейки», — добавил Сауткин.

Не менее сильный удар пришелся по иностранным производителям алкоголя — преимущественно американским. Власти запретили поставлять в Россию высокоградусную продукцию, поэтому многие были вынуждены уйти.

— Компания Brown-Forman (Jack Daniel’s, Finlandia) потеряла 52 миллиона долларов из-за такого решения. Часть ее продукции пользовалась огромной популярностью именно у наших потребителей, — отметил специалист.

Производители массмаркета тоже пострадали. Так, испанский Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka и другие) потерял из-за приостановки деятельности в стране порядка 40 миллионов долларов.

— Продаж нет, сотрудникам зарплату пока платят. Еще и многие арендные договоры сохранены. Чтобы как-то спастись, часть товара отвозят в Казахстан и Белоруссию, но все равно убытки очень большие, — считает Сауткин.

Неприятности коснулись также IT-гигантов и иностранных стриминговых сервисов. Акции Netflix демонстрируют стремительное падение с марта. Компания лишилась нескольких миллиардов долларов.

Компания Apple потеряла свыше 500 миллиардов долларов после приостановки поставок продукции в магазины и ограничения работы сервисов на территории России.

— На долю технологического рынка РФ приходилось 10 процентов. Это хорошая цифра, поэтому компаниям сейчас придется увеличить продажи в других странах, — полагает эксперт.

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