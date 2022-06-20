Ждем новые российские и китайские автомобили

Жительница столицы Дарья Кононова на капоте «УАЗ Патриот». У отечественных автопроизводителей появился шанс упрочить свои позиции на рынке. Но скоро придется соревноваться с китайцами / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя

Эксперты ждут прихода на рынок новых китайских брендов, а также возрождения отечественного автопрома. Что еще произойдет на автомобильном рынке в 2022 году?

Пока главных тенденций две — это острая нехватка новых машин и рост цен на подержанные, — рассказывает автоэксперт Евгений Чеглаков.

— В большом дефиците не только импортные автомобили, но и модели, выпуск которых локализован в России, — пояснил Евгений. — Это происходит из-за того, что многие автопроизводители временно приостановили свою деятельность на российском рынке. А те, кто сохранил производство, — например, «АвтоВАЗ», «Автотор», «Мазда Соллерс», УАЗ, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», — столкнулись с нехваткой комплектующих. В итоге, например, в марте-2022 было собрано на 70 процентов меньше машин, чем в марте прошлого года.

Алексей Муханов, руководитель группы аналитики крупного автомобильного портала, добавляет:

— С начала года новые автомобили подорожали в среднем в 1,5 раза. Но и по новой цене купить автомобиль пока непросто: не хватает не денег, а самих машин. Сейчас основные надежды возлагаются на китайских производителей.

При этом, надо понимать, чтобы обеспечить российский рынок автомобилями, им потребуется время на организацию дополнительных поставок, подготовку новых или расширение действующих производств. Плюс, надо понимать, в мировом автопроме все еще сохраняется острый дефицит полупроводников.

Как результат — производство не растет. Чтобы поддержать отечественных автопроизводителей, правительство планирует смягчить требования к экологичности и безопасности автомобилей. Поэтому, как считают некоторые эксперты, в продаже могут появиться машины экологического класса «Евро-2» без подушек безопасности, ABS и других вспомогательных систем. В общем, во всех смыслах «Жигули».

— Я сомневаюсь, что так будет, — считает Евгений Чеглаков. — Во-первых, в этом случае автопроизводителям придется менять уже устоявшиеся технологические схемы, а это непросто. Во-вторых, им придется пойти на существенные имиджевые потери. Тот же «АвтоВАЗ», например, много лет работал над созданием по-настоящему современных моделей, создал их, и вдруг — бац! — от всего откажется? Сомневаюсь. Скорее, завод пойдет по пути параллельного импорта запчастей и будет делать более дорогие, но такой же, как до сих пор, комплектации и качества автомобили.

По мнению эксперта, есть надежда на ввоз новых авто из соседних стран, куда иностранные концерны продолжают поставлять продукцию — скажем, из Казахстана.

— Будет примерно, как с Visa и Masterсard. Вы обращаетесь в российский банк и через него заказываете эти карточки в банке Киргизии или Казахстана, который под санкции не попал. Да, вы переплачиваете, но немного. Нечто похожее произойдет и с автосалонами. Наши продавцы автомобилей быстро аффилируются, скажем, с казахстанскими, — пояснил Чеглаков.

Впрочем, по его словам, в ближайшие месяцы москвичи просто будут ездить на своих старых автомобилях и ждать развития ситуации.

— Ничего страшного не случится. Мы станем аккуратнее и реже эксплуатировать свои машины, чтобы они не сломались. Жду сокращения числа поездок, а значит — уменьшения пробок. Думаю, это и к лучшему: мы привыкли эксплуатировать автомобили бездумно — ездим на них даже туда, куда легко добраться на общественном транспорте. Еще одним трендом станет рост популярности «гаражных» автосервисов и покупка китайских «реплик» оригинальных запчастей. Но к следующему году рынок новых авто оживет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Слуцкий, директор сети автосалонов:

— Центробанк взял курс на снижение ключевой ставки, а значит, автокредиты будут дешеветь. Я думаю, что в нынешнем году доля кредитных продаж повысится в среднем с 20 до 30 процентов всех продаж автомобилей. По китайским брендам она может вырасти и до 50 процентов в связи с недавно анонсированными субсидированными кредитными программами от дистрибьюторов. Китайцы пытаются обосноваться на российском рынке и стимулируют покупать их автомобили.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«Москвич» — историческое наследие города, хорошо, что он вернется

На столичном автомобильном заводе нужно открыть принципиально новое современное производство.

Столичные власти планируют возродить работу Московского автомобильного завода. Напомним, он много лет производил легендарные «Москвичи», а затем переключился на машины под маркой Renault.

— Иностранный собственник принял решение закрыть московский завод «Рено». Но мы не можем допустить, чтобы многотысячный трудовой коллектив остался без работы. Поэтому я принял решение забрать завод на баланс города и возобновить производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич», — заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Как планируется, на заводе при технологической поддержке КамАЗа начнут собирать легковые автомобили. Причем впоследствии — электрические, в которых заинтересована столица.

— Возвращение бренда «Москвич» событие удивительное. Ведь эти автомобили — настоящее наследие города, — убежден руководитель проекта «Пробок.нет» Александр Шумский. — Легендарные автомобили обожали сотни тысяч горожан, они были известны по всему миру. Правительство Москвы делает огромный шаг в сохранении исторического наследия столицы и страны в целом. Сохранение известного автомобильного бренда и дальнейшее развитие автомобилестроения — важный шаг в истории города.

Автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что Москве для возобновления производства нужно пройти долгий путь.

— Все прежнее оборудование, как известно, с завода будет вывезено в Тольятти. Покупка нового обойдется в сотни миллионов долларов — это огромные затраты. Поэтому, я думаю, на первых порах на «Москвиче» может открыться более простое крупноузловое производство: когда мы собираем автомобиль не полностью, а из уже готовых узлов. Откуда эти узлы привезут, понятно: из партнеров сейчас у России только Китай. Возможно, мы возьмем за основу какую-то китайскую модель, изменим ее внешний облик, и будет «Москвич».

Столичные власти между тем планируют пойти намного дальше. Сейчас правительство Москвы совместно с Минпромторгом РФ работает над тем, чтобы большая часть комплектующих и деталей производилась не где-нибудь, а на территории России. Правительство Москвы и КамАЗ выделят инвестиции для модернизации производства в стране всех необходимых компонентов.

— На фоне ухода из России многих иностранных автомобильных брендов у «Москвича» есть шансы занять часть освободившейся ниши. Но качество с первой же партии машин должно быть максимально высоким, — считает маркетолог Артем Янин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Норайр Блудян, директор Транспортной ассоциации Московской агломерации:

— Важно, что такой крупный автомобильный завод был передан и сохранен именно с транспортной точки зрения, а не отдан девелоперам под застройку жильем или офисами. Дело в том, что место «золотое» — всего несколько километров от Кремля. Но его решили сохранить и оставить именно под завод. Передача этого предприятия правительству Москвы позволит сохранить крупный автомобильно-производственный кластер на территории города. Технологические решения, безусловно, потребуют дополнительных инвестиций от столицы, но этот проект очень важен для города: это и налоги, и рабочие места.

Фото: Pexels

Портрет нетрезвого водителя: молод, не работает, лихач

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России проанализировал данные ГИБДД за 2021 год и составил портрет типичного пьяного водителя.

Кто же он? В 94 процентах случаев — мужчина. При этом достаточно молод: чаще всего возраст водителей, попавших в ДТП в пьяном виде, составлял 30–34 года (19 процентов), 35–39 лет (18 процентов), 40–44 года (14 процентов). Что интересно, любители ездить за рулем подшофе, как правило, люди без высшего образования — 47 процентов имели среднеспециальное, 34 процента — лишь среднее: попросту говоря, окончили только школу. Еще один любопытный факт: 46,8 процента водителей с признаками опьянения официально не работали. А каждый пятый трудился либо в торговле, либо в сфере услуг. И лишь один из семи — на производстве.

Кстати, по данным исследования, самое частое правонарушение, которые совершают пьяные водители, — это превышение скорости и «шашечки» — резкое перестроение на проезжей части.

— Человек, садящийся пьяным за руль, это, как правило, эгоист, склонный пренебрегать правилами морали и даже здравого смысла, — рассказывает психиатр-нарколог Аркадий Верещак. — Типичный пример — Михаил Ефремов. Знаю, что садиться пьяным за руль нельзя, но все равно поеду. Когда человек регулярно выпивает, то это уже образ жизни: «под градусом» — он работает, если работает, общается с близкими, смотрит телевизор и, конечно, садится за руль. Против таких, я думаю, помогут только алкозамки — когда автомобиль просто не заводится, если водитель нетрезв.

По данным ГИБДД Москвы, в столице в 2021 году инспекторы остановили 4873 водителя в состоянии опьянения. Еще 4540 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Аварии с участием нетрезвых водителей чаще всего происходили в Северном округе. На втором месте антирейтинга — Восточный и Южный округа. На третьем — Юго-Западный округ. Кстати, число «пьяных» ДТП в Москве ежегодно снижается.

— Главная причина, я думаю, в резком ужесточении наказания. Ведь даже если поймают впервые — штраф 30 тысяч и лишение прав на срок до двух лет, — рассказывает автоэксперт Михаил Городницкий. — Современный москвич так привязан к автомобилю, что два года без «колес» для него — это настоящее испытание, проходить которое большинство не готовы.

Согласно статистике за 2021 год, в Москве на 20 процентов уменьшилось число погибших в авариях, которые произошли по вине нетрезвых автомобилистов. В ГИБДД отметили, что в прошлом году в результате таких ДТП погибли 60 человек. Количество травмированных — 563 человека.

— Это все равно очень много. Мне кажется, нам стоит перенять опыт Китая, где ввели градацию наказания в зависимости от степени алкогольного опьянения. Так, например, если содержание алкоголя в крови 0,8 промилле — это примерно бутылка вина, — то права отбирают на пять лет, но три из них ты проведешь в тюрьме, — рассказывает Михаил Городницкий. — Если же гражданин Китая стал виновным в ДТП с погибшими, то его ждет смертная казнь.

Как пояснил эксперт, «пьяные» ДТП в Москве тем опаснее, что на многих городских магистралях разрешенный скоростной режим — 80 км/час, а значит, последствия по определению будут более тяжелыми.

— От нетрезвых лихачей москвичей спасает, главным образом, плотный трафик — большую часть дня ехать со скоростью 80 км/час просто нереально. Второй плюс — мы ездим, как правило, на иномарках с подушками безопасности, что при аварии резко снижает вероятность угодить в больницу или морг, — пояснил эксперт. — Тем не менее ужесточать меры в отношении нетрезвых водителей все-таки нужно: они слишком дорого нам обходятся.

КСТАТИ

В прошлом году в России чаще всего «пьяные» ДТП происходили в августе — 1936 случаев. Аварийность возрастала в выходные и праздничные дни: на субботу и воскресенье приходится 40,3 процента таких ДТП, 40,9 процента погибших и 37,9 процента раненых. Праздничные дни, увы, также небезопасны. Например, 1 января 2021 года каждое третье происшествие случилось с участием нетрезвых водителей, а в День защитника Отечества — каждое шестое. Отдых-алкоголь-автомобиль — такая складывается цепочка.