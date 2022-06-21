Российские военнослужащие проявляют мужество под натиском врага

Огневые задачи по уничтожению позиций вооруженных сил Украины военные выполняют из реактивных систем залпового огня «Ураган» / Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали о новых примерах героизма и отличной тактической выучки наших военных, проявленных в ходе спецоперации по денацификации Украины.

Подвиг водителя

Фото: Минобороны РФ

Ефрейтор Денис Денисов служит водителем в подразделении материально-технического снабжения. Во время спецоперации на Украине он совершил более 20 рейсов, доставляя боеприпасы и горючее на передовую. Благодаря такой «практике» Денису удалось приобрести опыт быстрого реагирования на экстренные ситуации. Так, во время одного из рейсов,колонна, в которой Денисов вел топливозаправщик, подверглась нападению украинских националистов. Взрыв транспортного средства грозил уничтожить соседние машины, поэтому ефрейтор занял позицию на обочине и огнем из автомата уничтожил ближайших врагов. Затем он подкрался к группе вражеских диверсантов, готовивших новую атаку, и уничтожил ее броском гранаты. Действия Денисова помогли спасти всю колонну техники.

Реакция десантника

Фото: Минобороны РФ

Рядовой Дмитрий Кадыров служит в десантных войсках механиком-водителем боевой машины десанта. В составе батальонно-тактической группы он участвовал в бою за важный населенный пункт. Внимательно наблюдая за местностью, Дмитрий заметил гранатометчика неонацистов, который был готов выстрелить. Нужно было быстро что-то предпринять. Моментально среагировав, Кадыров увел БМД из зоны обстрела, тем самым спасая весь экипаж машины. Затем он вывел БМД на более выгодную позицию, откуда наводчик-оператор смог огнем из башенной пушки уничтожить вражеского гранатометчика и два броневика, принадлежавших националистам. Действия Дмитрия Кадырова позволили переломить ход боя в пользу наших войск.

Вынес раненых из-под огня

Фото: Минобороны РФ

Старший санитар медицинского взвода, ефрейтор Сергей Клемис спасает раненых бойцов и командиров в тяжелых боевых условиях. В ходе сражения за поселок, превращенный неонацистами в сильно укрепленный опорный пункт, Сергей лично вынес из-под огня семерых пострадавших товарищей. Ефрейтор Клемис оказал им первую медицинскую помощь, а также организовал эвакуацию в тыловой госпиталь. Благодаря действиям старшего санитара все раненые были спасены.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества

— Население России восхищается мужеством и стойкостью населения Донбасса, людей, которые в течение последних восьми лет вели борьбу с киевским режимом и продолжают вместе с нашими военными освободительную операцию. И у нас ни у кого нет сомнений, что победа будет за нами.