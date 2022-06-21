Патриотизм и экологическую культуру нужно воспитывать с самого детства

Генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш (слева) вместе с участниками «Юнармии» во время проекта «Живая память» / Фото: Денис Власенко / Вечерняя Москва

20 июня на аллеях «Сирень Победы» и «Живая память» высадили новые деревья и кустарники. К акции присоединились волонтеры и патриотические объединения столицы.

Доброволец Татьяна Чекарева помещает саженец сирени в лунку и присыпает его землей. Она берет лейку, которая стоит рядом, и поливает кустарник, чтобы тот прижился. Она вместе с другими добровольцами приняла участие в проекте «Живая память», который помогает сохранить воспоминания о предках, погибших при защите Отечества.

— Волонтерство — это способ сделать лучше не только общество, но и себя. Поэтому я стараюсь участвовать в таких мероприятиях как можно чаще. До этого я уже принимала участие в подобной акции «Сирень Победы» в преддверии 9 Мая, — рассказала Татьяна Чекарева.

Организатор, генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш с радостью отмечает то, что высадить деревья и кустарники приехало в этот раз много молодежи.

— Мы ожидаем, что наш проект будет воспитывать в подрастающем поколении не только гражданственность, патриотизм, но и экологическую и трудовую культуру. Ведь мы не просто высаживаем растения. После акции волонтеры и добровольческие организации продолжают за ними ухаживать, — пояснила она корреспонденту «ВМ».

Анжела добавляет, что такие аллеи «Живой памяти» уже появились во многих регионах нашей страны. Например, они уже высажены в СанктПетербурге, Кабардино-Балкарии, Крыму, Великом Новгороде и на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» (Московская область).

Директор Межрегиональной экологической общественной организации «Эка» Елена Горохова отмечает, что появление любых зеленых насаждений идет на пользу как мегаполису, так и его жителям, ведь это своеобразные «легкие» города.

— А то, что в озеленении столицы участвуют волонтеры, да еще и молодого возраста, — это хорошая практика. Подобные акции помогают им задуматься о том, что каждый может сделать для сохранения благоприятной окружающей среды, — отмечает Елена Горохова.

СПРАВКА

Проект «Живая память» — это дань уважения нашим предкам, совершившим величайшие подвиги в годы Великой Отечественной войны. В его рамках фондом «Достойная память» реализуется целый ряд мероприятий как в Москве, так и в других городах-участниках. Это, к примеру, конференции, круглые столы, спортивные соревнования, концерты. В мероприятиях принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры и искусства, а также школьные и студенческие организации и патриотические отряды.