Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Какие города играли роль Москвы

Какие города играли роль Москвы

Патриотизм и экологическую культуру нужно воспитывать с самого детства

Денис Власенко
Общество
Патриотизм и экологическую культуру нужно воспитывать с самого детства
Генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш (слева) вместе с участниками «Юнармии» во время проекта «Живая память» / Фото: Денис Власенко / Вечерняя Москва

20 июня на аллеях «Сирень Победы» и «Живая память» высадили новые деревья и кустарники. К акции присоединились волонтеры и патриотические объединения столицы.

Доброволец Татьяна Чекарева помещает саженец сирени в лунку и присыпает его землей. Она берет лейку, которая стоит рядом, и поливает кустарник, чтобы тот прижился. Она вместе с другими добровольцами приняла участие в проекте «Живая память», который помогает сохранить воспоминания о предках, погибших при защите Отечества.

— Волонтерство — это способ сделать лучше не только общество, но и себя. Поэтому я стараюсь участвовать в таких мероприятиях как можно чаще. До этого я уже принимала участие в подобной акции «Сирень Победы» в преддверии 9 Мая, — рассказала Татьяна Чекарева.

Организатор, генеральный директор Благотворительного фонда «Достойная память» Анжела Скрипкараш с радостью отмечает то, что высадить деревья и кустарники приехало в этот раз много молодежи.

— Мы ожидаем, что наш проект будет воспитывать в подрастающем поколении не только гражданственность, патриотизм, но и экологическую и трудовую культуру. Ведь мы не просто высаживаем растения. После акции волонтеры и добровольческие организации продолжают за ними ухаживать, — пояснила она корреспонденту «ВМ».

Анжела добавляет, что такие аллеи «Живой памяти» уже появились во многих регионах нашей страны. Например, они уже высажены в СанктПетербурге, Кабардино-Балкарии, Крыму, Великом Новгороде и на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» (Московская область).

Директор Межрегиональной экологической общественной организации «Эка» Елена Горохова отмечает, что появление любых зеленых насаждений идет на пользу как мегаполису, так и его жителям, ведь это своеобразные «легкие» города.

— А то, что в озеленении столицы участвуют волонтеры, да еще и молодого возраста, — это хорошая практика. Подобные акции помогают им задуматься о том, что каждый может сделать для сохранения благоприятной окружающей среды, — отмечает Елена Горохова.

СПРАВКА

Проект «Живая память» — это дань уважения нашим предкам, совершившим величайшие подвиги в годы Великой Отечественной войны. В его рамках фондом «Достойная память» реализуется целый ряд мероприятий как в Москве, так и в других городах-участниках. Это, к примеру, конференции, круглые столы, спортивные соревнования, концерты. В мероприятиях принимают участие ветераны Великой Отечественной войны, деятели культуры и искусства, а также школьные и студенческие организации и патриотические отряды.

память Волонтеры Растения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Нет дела Пушкину до наших кабачков

Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Создаем центры притяжения

Александр Шаргунов
Александр Шаргунов

Память о первых апостолах

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Готовы к любым капризам природы

Влад Соколовский
Влад Соколовский

Таких устриц вы больше не попробуете нигде

Юлия Дрожжина
Юлия Дрожжина

Студентов ждет трудовое лето

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От любви до ненависти

Все мнения
О проекте