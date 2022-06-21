Черная кошка приносит удачу лучшему таксисту

Лучший таксист Москвы 2021 года среди женщин Татьяна Редина сидит за рулем рабочего желтого седана. На зеркале у нее талисман, приносящий удачу, — черная кошка / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 июня 1925 года в Москве появились первые такси. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как работают столичные таксисты и как их поддерживают.

Брелок «черная кошка» висит на зеркале заднего вида, немного поблескивая под лучами солнца. В отличие от суеверия эта кошка вовсе не «несчастливая». А наоборот — приносит удачу. Это талисман Татьяны Рединой — водителя такси. Раньше на автомобильном форуме у нее был такой псевдоним — «черная кошка». А в бардачке у нее стандартный набор истинной женщины: пилочки, помады, уходовые средства.

За рулем Татьяна крайне внимательна. За рулем желтого седана с «шашечками» она разъезжает уже пять лет. И уже успела стать лучшим таксистом Москвы среди женщин в 2021 году по итогам Городского конкурса профессионального мастерства. Татьяна наизусть знает Правила дорожного движения, Федеральный закон о такси и с уверенностью сдала зачет по вождению.

— До этого я получила экономическое образование, 15 лет работала в сфере снабжения стройплощадок. Это было очень напряженно, еще и начальник трепал нервы. К тому же я устала сидеть в офисе. Мне не нравилось однообразие, в итоге я не хотела туда идти, часто болела, — рассказывает Татьяна. — Я уволилась и неделю не знала, чем заниматься дальше. Случайно разговорилась с таксистом и поняла, что надо попробовать себя в этой сфере. Не пожалела. Каждый день вижу разных людей. От дороги не устаю, могу доехать без ночевок до Сочи или Краснодара.

Рабочий день у Татьяны не более 12 часов. Каждое утро перед сменой она заезжает в офис за путевым листом и проходит медицинский осмотр. Без этих документов ГИБДД выпишет штраф, а Московская административная дорожная инспекция может даже конфисковать машину.

— Московское такси — это лучшая система таксомоторного обслуживания населения в мире, — рассказал руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. — В столице реализуются самые передовые методики государственного регулирования.

Так, за последние 10 лет правительство Москвы на покупку новых авто предоставила субсидии на 1 миллиард 800 тысяч рублей. В 2022 году сумма стала вдвое больше.

— Субсидии на покупку электромобилей в 4 раза выше, — рассказывает Станислав Швагерус. — Наш российский автопром уже готовится выпускать такие авто.

Также в Москве используют комплексную информационную систему аналитики работы такси. Она сводит данные от всех участников рынка в единую систему. За последний год 23 тысячи водителей легкового автомобиля зарегистрировали цифровой профиль на «Госуслугах».

Также сегодня в Общественной палате пройдут нулевые чтения нового законопроекта о такси. В нем прописаны новые предложения об изменениях в законе, связанных с безопасностью и комфортом пассажирских перевозок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Богдан Коношенко, председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты:

— Мы надеемся, что новый законопроект отменит обязательный медосмотр и техосмотр по утрам. Проверить здоровье можно онлайн, телемедицина уже развита, и технологии есть. А техосмотр не нужен чаще, чем раз в полгода, а не каждый день, как сейчас. За 17 лет моей работы в таксопарке я не видел ни одной аварии, которая случилась по причине неисправности авто. Только человеческий фактор.