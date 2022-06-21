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Черная кошка приносит удачу лучшему таксисту

Вероника Ушакова
Общество
Черная кошка приносит удачу лучшему таксисту
Лучший таксист Москвы 2021 года среди женщин Татьяна Редина сидит за рулем рабочего желтого седана. На зеркале у нее талисман, приносящий удачу, — черная кошка / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 июня 1925 года в Москве появились первые такси. Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснила, как работают столичные таксисты и как их поддерживают.

Брелок «черная кошка» висит на зеркале заднего вида, немного поблескивая под лучами солнца. В отличие от суеверия эта кошка вовсе не «несчастливая». А наоборот — приносит удачу. Это талисман Татьяны Рединой — водителя такси. Раньше на автомобильном форуме у нее был такой псевдоним — «черная кошка». А в бардачке у нее стандартный набор истинной женщины: пилочки, помады, уходовые средства.

За рулем Татьяна крайне внимательна. За рулем желтого седана с «шашечками» она разъезжает уже пять лет. И уже успела стать лучшим таксистом Москвы среди женщин в 2021 году по итогам Городского конкурса профессионального мастерства. Татьяна наизусть знает Правила дорожного движения, Федеральный закон о такси и с уверенностью сдала зачет по вождению.

— До этого я получила экономическое образование, 15 лет работала в сфере снабжения стройплощадок. Это было очень напряженно, еще и начальник трепал нервы. К тому же я устала сидеть в офисе. Мне не нравилось однообразие, в итоге я не хотела туда идти, часто болела, — рассказывает Татьяна. — Я уволилась и неделю не знала, чем заниматься дальше. Случайно разговорилась с таксистом и поняла, что надо попробовать себя в этой сфере. Не пожалела. Каждый день вижу разных людей. От дороги не устаю, могу доехать без ночевок до Сочи или Краснодара.

Рабочий день у Татьяны не более 12 часов. Каждое утро перед сменой она заезжает в офис за путевым листом и проходит медицинский осмотр. Без этих документов ГИБДД выпишет штраф, а Московская административная дорожная инспекция может даже конфисковать машину.

— Московское такси — это лучшая система таксомоторного обслуживания населения в мире, — рассказал руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. — В столице реализуются самые передовые методики государственного регулирования.

Так, за последние 10 лет правительство Москвы на покупку новых авто предоставила субсидии на 1 миллиард 800 тысяч рублей. В 2022 году сумма стала вдвое больше.

— Субсидии на покупку электромобилей в 4 раза выше, — рассказывает Станислав Швагерус. — Наш российский автопром уже готовится выпускать такие авто.

Также в Москве используют комплексную информационную систему аналитики работы такси. Она сводит данные от всех участников рынка в единую систему. За последний год 23 тысячи водителей легкового автомобиля зарегистрировали цифровой профиль на «Госуслугах».

Также сегодня в Общественной палате пройдут нулевые чтения нового законопроекта о такси. В нем прописаны новые предложения об изменениях в законе, связанных с безопасностью и комфортом пассажирских перевозок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Богдан Коношенко, председатель Комитета по вопросам развития транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом Московской торгово-промышленной палаты:

— Мы надеемся, что новый законопроект отменит обязательный медосмотр и техосмотр по утрам. Проверить здоровье можно онлайн, телемедицина уже развита, и технологии есть. А техосмотр не нужен чаще, чем раз в полгода, а не каждый день, как сейчас. За 17 лет моей работы в таксопарке я не видел ни одной аварии, которая случилась по причине неисправности авто. Только человеческий фактор.

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