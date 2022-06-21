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Самые длинные очереди — возле касс супермаркетов

Никита Миронов
Общество
Самые длинные очереди — возле касс супермаркетов
Москвичи Артем и Ольга Буслаевы выбирают в супермаркете продукты. Именно очереди в магазинах больше всего раздражают москвичей. Между тем их нетрудно избежать, если пользоваться кассой самообслуживания / Фото: Максим Аносов / Вечерняя Москва

Россияне проводят в очередях в среднем семь дней в году. Больше всего времени у них уходит на магазины, свидетельствуют данные соцопроса. Где еще мы часто стоим?

Согласно данным агентства «Русопрос», россияне проводят в очередях в среднем по 168 часов, или семь суток в год. Дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах «у дома» и еще 14 — в непродовольственных магазинах. На втором по продолжительности месте — очереди в транспорт. Ожидая автобус или поезд метро, стоя в очереди на эскалатор или маршрутку, россияне тратят по 33 часа в год. Замыкают тройку лидеров по длительности очередей поликлиники и другие медицинские организации — в них люди проводят по 27 часов в год. В МФЦ и госучреждениях люди тратят 12 часов, аэропортах и на вокзалах — 9, в банках — 8. При этом, как отмечают авторы опроса, время ожидания в очередях в целом сокращается.

— Главная причина очередей к кассам — это желание владельцев магазинов экономить на персонале, — пояснил маркетолог Сергей Журавский. — На зарплату в 35–40 тысяч не так много желающих, поэтому кассиров в московских супермаркетах постоянно не хватает, а те, кто работает, часто молодые и неопытные, обслуживают они медленно. Крупные сети сейчас начали делать ставку на кассы самообслуживания. А вот экспресс-кассы, которые устанавливают в гипермаркетах, куда менее эффективны.

Как пояснил эксперт, в теории они должны обслуживать клиентов, имеющих не более пяти покупок.

— Но наш российский менталитет загубил эту затею. Почти каждый покупатель думает, что он самый хитрый, и становится в экспресс-кассу с полной тележкой. В результате касса превращается в обычную, — пояснил эксперт.

По его словам, куда более эффективный способ избегать очередей к кассам — покупать продукты онлайн.

— Посещаемость гипермаркетов резко снизилась еще в пандемию и с тех пор так и не восстановилась, потому что многие москвичи научились покупать продукты в интернете, — пояснил эксперт.

Что касается очередей в ожидании транспорта, то, как считают эксперты, они — от неинформированности пассажиров.

— Человек, скажем, привык пользоваться определенным автобусом и ждет его на остановке. Между тем можно заглянуть в приложение «Яндекс. Карты» или «Московский транспорт» и выстроить оптимальный маршрут, чтобы не ждать, а ехать прямо сейчас. Многие просто ленятся это делать, — пояснил урбанист Григорий Мельник. — То же самое касается очередей в поликлиниках. Огромное число москвичей, чтобы записаться к врачу, встают в очереди к инфоматам. Но зачем? Проще скачать приложение «Госуслуги Москвы» и записаться из дома, с работы или откуда угодно. Также сейчас есть возможность открывать банковские вклады онлайн — не приходя в офис. «Виртуальные» вклады имеют практически все крупные банки, причем ставки по ним часто выше, чем по обычным.

Как пояснил эксперт, Москва — самый технологически продвинутый город России. Он дает возможность не ждать в очередях вовсе.

— Мир выстраивается так, что наиболее ценным ресурсом становится время. Практически все современные технологические решения призваны время экономить, — пояснил Мельник. — Не хотите попадать в очередь — научитесь современными технологиями пользоваться. Ну, например, покупать онлайн билеты на все виды транспорта, пополнять карту «Тройка» и счет на мобильном телефоне, регистрироваться на рейс самолета. Сейчас и сантехника можно вызвать онлайн, не дозваниваясь диспетчеру. Время, потраченное на обучение этим навыкам, окупится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кузнецов, ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН:

— В СССР очереди были вызваны дефицитом товаров и услуг. Люди стояли буквально за всем — от носков и колбасы до билетов в кинотеатр. Даже в ресторан были очереди, что сейчас трудно представить.

Очередей, вызванных дефицитом, больше нет, но появились другие. Первая категория вызвана жаждой «халявы», когда в день распродаж люди (в основном в Европе и США) приходят к магазину задолго до его открытия. Второй вид очереди вызван жаждой продемонстрировать свою «крутизну». Кто-то за бешеные деньги первым в Москве покупает последнюю модель айфона. Кто-то приходит на Пушкинскую площадь и ждет открытия заведения на месте бывшего «Макдоналдса». По гамбургеру соскучился? Нет! Человек стоит в очереди, чтобы всем рассказать, что он был среди первых клиентов.

Самые длинные очереди — возле касс супермаркетов Фото: FreepiK

Высокие ставки не мешают брать кредиты

Чаще всего москвичи кредитуются при покупке телефонов, бытовой техники и модных аксессуаров — например, смарт-часов.

Крупный банк выяснил, на что москвичи, делая покупки, берут кредиты в торговых точках. Как выяснилось, на первом месте с большим отрывом стоят мобильные телефоны. На втором — аудио- и видеотехника, а также стиральные машины. На третьем — всевозможные аксессуары: гарнитуры, смарт-часы, внешние аккумуляторы и т.д. Суммы кредитов при этом относительно невелики — от 14,1 до 36,5 тысячи рублей.

— Ставки по потребительским кредитам с марта снижаются, следуя за снижением ключевой ставки Центробанка, — рассказывает финансовый аналитик Артем Матицын. — Тем не менее, беря кредит при покупке непосредственно в магазине, вы можете переплатить до 20 и более процентов — в зависимости от условий кредита. Если учесть, что в любом магазине бытовой техники масса товара предлагается не в кредит, а в рассрочку, т.е. с нулевой переплатой, то можно предположить, что большинство покупок в кредит импульсивны и вызваны главным образом эмоциями.

Президент Гильдии маркетологов Игорь Березин не согласен.

— Эмоциональные покупки, как правило, более дешевые. Если человек решил брать кредит, значит, он в какой-то степени уже «включил голову». Скорее всего, он покупает то, к чему давно стремился, но пока не скопил на это денег, — пояснил эксперт. — И когда он видит, что за смартфон в магазине нужно платить не 40 тысяч рублей, а по 2 тысячи каждый месяц в течение 2,5 года, то он не пугается и идет оформлять кредит.

Как пояснил Игорь Станиславович, производители всевозможных гаджетов делают все возможное, чтобы их обновляли чаще.

— Самый распространенный ход — это монтаж встроенной батареи, которую невозможно поменять, — пояснил эксперт. — Также производители увеличивают объем памяти, улучшают камеру и постоянно все эти изменения рекламируют.

Кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев добавляет:

— Москвичи берут кредиты на гаджеты и бытовую технику, потому что испытывают иррациональный страх, что все это вдруг из-за санкций исчезнет. Нас так запугали «прекращением поставок», что многие готовы закупиться впрок. Между тем никаких ограничений реально нет. Техники одних брендов стало меньше, других больше — вот и все изменения рынка.

По мнению эксперта, цены на бытовую технику скоро начнут снижаться.

— Сейчас многое из того, что мы видим на полках, было закуплено при долларе под 100 рублей и выше. Но последующие закупки делались при более дешевой валюте, — пояснил Кудрявцев. — Плюс, совершенно очевидно, стало больше китайских брендов, которые в целом стоят дешевле южнокорейских при прочих равных. Так что скупать технику, тем более в кредит, смысла лично я не вижу.

По мнению эксперта, имеет смысл кредитоваться при покупке мебели.

— Сейчас спрос на нее упал практически в два раза. Вопервых, потому что лето, и люди тратят «свободные» деньги на отдых. Во-вторых, доходы у многих снизились, и люди предпочитают не обновлять интерьер, пользуясь тем, что есть. Как результат, цены на мебель тоже снизились. Сейчас с продавцами легко договориться и о скидке, и о рассрочке. И даже если брать кредит, то покупка наверняка обойдется дешевле, чем зимой. В любом случае тянуть с покупкой мебели до зимы я бы не советовал: уже осенью на этом рынке начнется высокий сезон, — пояснил Кудрявцев.

По мнению экспертов, этим летом товары длительного спроса будут скорее дешеветь, чем дорожать. Главная причина — низкий спрос. Основные скидки традиционно придутся на июль, вот тогда и стоит приобрести то, что давно хотели.

Самые длинные очереди — возле касс супермаркетов Фото: Pexels

Закупаемся онлайн: рынок интернет-торговли резко вырос

С января по апрель этого года в России зарегистрировали три тысячи юридических лиц, получающих выручку от интернет-торговли, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Он подчеркнул, что это совершенно новые игроки на российском рынке.

По данным АКИТ, общий объем рынка электронной коммерции в стране за четыре месяца (январь — апрель) составил 1,5 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост — 50 процентов. В общем объеме продаж e-commerce 20 процентов приходится на цифровую и бытовую технику, 17 процентов — это мебель и товары для дома, 16,5 процента — одежда и обувь, 13 процентов — продукты, 8 процентов — красота и здоровье.

— Есть три причины резкого роста онлайн-торговли, — считает глава Общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов. — Первая и главная — уход из офлайна многих брендов: одежды, обуви, аксессуаров, бытовой техники. При этом в сети почти все эти бренды купить можно! Раньше это явление называлось «серый» импорт, сейчас — параллельный. Вторая причина более объективна — это удобство. Во время пандемии москвичи оценили все преимущества интернет-шопинга: прежде всего быстро и более широкий ассортимент. Плюс всегда можно почитать отзывы и понять, насколько хорош товар. Третья, а для кого-то и основная, причина — цена. Товар в онлайн-магазине или на маркетплейсе почти всегда стоит дешевле, чем в обычном магазине. Если учесть, что реальные доходы большинства покупателей снижаются, то онлайн-шопинг как реальная возможность сэкономить будет расти и дальше.

Маркетолог Андрей Рунский считает, что дело еще и в смене поколений.

— Выросли и стали зарабатывать молодые люди, которые с детства привыкли покупать онлайн, — пояснил эксперт. — Они ходят в торговые центры, только чтобы развлечься — посидеть на фудкорте, посмотреть кино. А покупки делают в интернете.

По словам Андрея Рунского, росту интернет-торговли способствует и «гаджетизация» населения.

— Обратите внимание: мы покупаем все более и более мощные смартфоны, куда можно закачать десятки приложений. При этом приложения маркетплейсов становятся все удобнее, ими умеют пользоваться и дети, и пенсионеры. Неудивительно, что шопинг уходит в сеть, — пояснил эксперт.

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