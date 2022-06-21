Свыше 6 тысяч школьников присоединились к волонтерским проектам Московского центра «Патриот.Спорт»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В завершающемся учебном году для ребят организовали множество активностей — помощь тяжелобольным детям, поздравление ветеранам, анимации о добрых делах и многое другое.

За прошедший учебный год волонтеры столичных школ и колледжей поучаствовали в сотнях мероприятиях и акциях по разным направлениям добровольчества. Они собирали игрушки для тяжелобольных детей и книги для региональных библиотек, делали видеопоздравления для ветеранов и рисовали мультфильмы о добрых делах, помогали в организации городских мероприятий, осваивали новые профессии и спасали природу.

— Школьное добровольчество — не просто набор проектов. Это беспрерывный процесс взаимопомощи и добрых начинаний, который реализуется благодаря усилиям десятков тысяч активных ребят. Их вклад в благополучие и развитие общества растет вместе с их количеством: только за последние полгода в столице к волонтерскому движению присоединились более шести тысяч школьников и студентов колледжей. Московский центр «Патриот.Спорт» помогает им найти себя в добровольчестве и выбрать сферу, в которой они смогут лучше всего применить свои навыки и получить полезный опыт, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Волонтерство и развитие

Первые итоги учебного года юные добровольцы подвели на ежегодном съезде волонтерского движения системы образования, который прошел в конце апреля в «КиберШколе» Московского центра «Патриот.Спорт». Представители опорных площадок школьного добровольчества рассказали об успешных инициативах и запланированных проектах. В течение года ребята проводили совместные акции с благотворительными фондами, занимались популяризацией экологичного поведения и здорового образа жизни, работали с Советом ветеранов, детскими домами, интернатами, хосписами. А старшеклассники еще занимались наставничеством — обучали волонтерству ребят из начальной школы.

Московский центр «Патриот.Спорт» уделяет большое внимание воспитанию начинающих волонтеров. Именно для них был организован цикл занятий онлайн-школы «Добровольчество». Приглашенные эксперты рассказывали ребятам об успешных проектах по социальному, патронатному, медицинскому, экологическому направлениям.

Во втором учебном полугодии Московский центр «Патриот.Спорт» и добровольцы Юридического колледжа провели «Школу юного правоведа», в рамках которой дети обсуждали важные и актуальные вопросы о правах несовершеннолетних, возможностях их трудоустройства, молодежной политике. Школа стала частью сетевого проекта «Правовая Москва». Его итоги подвели на форуме, приуроченном ко Дню России.

Добрая весна

Добрые дела можно делать в любой сезон, и волонтеры столичных школ и колледжей никогда не прекращают свою работу. В честь Дня Победы ребята провели патронатные акции: они ухаживали за памятниками, мемориальными досками, памятными знаками и захоронениями участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза и Российской Федерации. В эти дни проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отечественной войны. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться.

Многие столичные волонтеры участвуют в благотворительной акции «Выходные #МЫВМЕСТЕ». Ребята вместе с родителями и педагогами собирают гуманитарную помощь для жителей Донецкой и Луганской народных республик. Взрослые и дети уже собрали более двух тонн вещей и продуктов, которые привезли в пункты приема в Московском центре «Патриот.Спорт» и Морском центре имени Петра Великого.

Столичные школьники активно участвуют в волонтерском проекте «Добрые крышечки», который проводит фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Участники собирают пластиковые крышечки от бутылок, а фонд отправляет их на завод по переработке пластика. Полученные средства направляются на помощь подопечным проекта «Близкие люди» — детям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях. Для них закупают инвалидные коляски, специальные кресла и опоры. Подробнее о проекте можно узнать на сайте.

Активное лето

Летом участники добровольческих отрядов смогут посетить 10-дневную смену в летнем лагере, открытом на базе учебно-методического центра «Авангард». Он будет работать с 31 июля по 9 августа. Ребят ждут лекции о разных направлениях волонтерства, игры на командообразование, работа над собственными проектами, а также «Экозабег». Регистрация на посещение летнего лагеря скоро откроется на сайте Московского центра «Патриот.Спорт». Кроме того, аналогичная смена в конце июля — начале августа пройдет в оздоровительно-образовательном центре «Патриот».

Московский центр «Патриот.Спорт» координирует волонтерское движение столичных школ и колледжей. В настоящий момент оно насчитывает более 40 тысяч юных добровольцев. Ребята проводят акции и реализуют проекты по восьми направлениям: патронатному, социальному, экологическому, событийному, спортивному, культурному, профессиональному и медиаволонтерству.