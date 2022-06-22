День великой трагедии и всенародной гордости: сегодня, в годовщину начала Великой Отечественной войны, помянем всех — и погибших, и не рожденных

Поклонная гора. Активистки всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анастасия Голикова и Алина Набиуллина / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В 1941-м, 22 июня, враг страшным натиском двинулся на широком фронте — от Черного моря до Баренцева. Нас шли убивать. Нас, потому что могли не родиться мы, наши дети, внуки.

81 год прошел с начала той войны, но нынешние заявления всех этих байденов, борелей, шольцев, джонсонов, макронов и прочих фондерляйенов — вариации на тему речи Гитлера 22 июня 1941 года. Объявляя по имперскому радио о начале войны против Советского Союза, тот сказал: «В данный момент осуществляется величайшее по своей протяженности и объему выступление войск, какое только видел мир... Задача этого фронта — обеспечение безопасности Европы и тем самым спасение всех». Но Гитлер не был первым, кто шел спасать «цивилизованный мир» от огромной, сильной, пугающей России. Наполеон отправил свою Великую армию в поход на Москву «для сохранения семейства европейских народов». До него шли убивать русских «еретиков» тевтонские рыцари.

Все вторжения к нам с Запада, оказывается, для их собственного спасения. Они нас всегда боялись и будут бояться. По делу. Как ни горьки для нас воспоминания о трагическом дне 22 июня 1941 года, надо понимать — это и день нашей гордости. Напав внезапно, сильный враг пошел не по услужливо расстеленным перед ним ковровым дорожкам, а по крови наших дедов и прадедов. Умирали, но не сдавались бойцы всех советских гарнизонов на границе — от маленьких погранзастав до Брестской крепости.

Столичные рабочие слушают выступление по радио наркома В. М. Молотова о нападении нацистской Германии на Советский Союз и о начале Отечественной войны против агрессора / Фото: Центральный государственный архив Москвы

Тогда, в июне 1941-го, вместе с нацистской Германией вся Европа двинулась на Россию. Вся Европа против нас и сейчас. Нам страшно? Страшно — им! Потому что мы вынесли урок из трагедии июньского дня 1941-го и не допустили повторения вероломного втягивания неподготовленной к битвам России против отмобилизованного врага. Захваченные в ходе спецоперации на Украине документы говорят, что силами «туземных» украинских войск Запад готовился нанести удар по нам в марте. Россия в 2022-м ударила первой — в феврале. Но, возможно, это первый акт новой драмы.

Москву и всю страну в 1941-м спасли сибирские стрелковые дивизии. Сегодня гарантия сохранения независимости и выживания нашего многонационального народа — сибирские ракетные дивизии, вооруженные ядерными «Воеводами», «Тополями» и «Ярсами». Но главным нашим оружием, как в 1941-м, остается любовь к Родине. Когда война приходит на порог нашего дома, то выбор для каждого из нас становится очень простым: взять в руки оружие. А дальше — как Бог даст: или умереть, или победить.

22 июня 1941 года в обращении к советскому народу нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов сказал слова, ставшие лейтмотивом нашего сопротивления: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». Сегодня этими же словами заканчивает ежедневную телепередачу на федеральном канале внук Молотова, политолог Вячеслав Никонов. Так победим.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По официальным данным Министерства обороны России, безвозвратные военные потери Советского Союза в Великой Отечественной войне составляют 11 444 100 человек. 8 668 400 из них — военные. 6 818 300 солдат погибли в боях, госпиталях и при прочих происшествиях, а 1 850 100 человек больше не вернулись из плена.

Потери среди гражданского населения в зоне оккупации составили 13 684 700 человек. 7 420 400 из них истреблены преднамеренно, на принудительных работах в Германии погибли 2 164 300 человек. Кроме того, голод, болезни и отсутствие своевременной медицинской помощи стали причинами смерти еще 4 100 000 советских граждан.

Материальные потери СССР во время войны составили около 30 процентов всего национального богатства.

Всего за годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза было разрушено 1710 городов и поселков городского типа и более 70 000 сел и деревень, 32 000 промышленных предприятий, разгромлено 98 000 колхозов, 1876 совхозов.

В целом материальные потери СССР оцениваются суммой около 2 600 000 000 000 рублей.