13 тысяч москвичей приняли участие в патриотической акции Городского методического центра Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Участники прочитали поэтические и прозаические произведения о войне.

Почти 13 тысяч учащихся, педагогов и библиотекарей присоединились к городской акции «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне». Участникам предлагалось самостоятельно выбрать поэтические или прозаические произведения о войне и прочитать их вслух.

— Успех акции «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне» наглядно показывает, что эта тема остается актуальной, интересует молодое поколение, значит, сохраняются незыблемые традиции, которые помогают передавать знания, основанные на достоверных фактах, помогают формировать верные ценностные установки у юных москвичей, — отметил директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Воспитанники дошкольных групп и ученики начальных классов отдали предпочтение произведениям Л. Кассиля, С. Алексеева, С. Олефира, Б. Рябинина, В. Катаева, А. Гайдара, В. Железникова, К. Симонова, В. Осеевой, Г. Бакланова, А. Митяева и других авторов. Ребята узнали, через какие испытания прошли наши соотечественники для достижения Великой Победы.

Школьников постарше заинтересовали произведения Б. Васильева, В. Быкова, Ю. Яковлевой, К. Воробьева, Б. Полевого, М. Шолохова, В. Некрасова. Некоторые участники сопровождали чтение исполнением военных песен и элементами театрализованных представлений.

Свои выступления они записывали на камеру, делали фоторепортажи с мероприятий, а затем публиковали материалы на сайтах своих образовательных организаций и в социальных сетях с хештегом #читаемвместеоподвигенарода. Все участники акции получили электронные сертификаты.

Городская акция «Читаем вместе о подвиге народа в Великой Отечественной войне» проводится Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы в третий раз. Ее цель — сохранение исторической памяти, воспитание патриотизма у подрастающего поколения на примере лучших образцов художественной литературы о Великой Отечественной войне. В 2020-2021 учебном году в акции приняли участие 11 тысяч человек.