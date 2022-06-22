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Россия начала наступление: территорию ЛНР вот-вот освободят от украинских оккупантов

Никита Миронов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Россия начала наступление: территорию ЛНР вот-вот освободят от украинских оккупантов
Фото: Минобороны РФ

21 июня Вооруженные силы России начали наступление по всей линии фронта в Луганской области.

Об этом сообщил глав а украинской областной военадминистрации Сергей Гайдай. По его словам, воздушные и артиллерийские удары наносятся по всем районам расположения ВСУ.

— Российская армия накопила достаточное количество резервов и подтянула огромное количество техники для того, чтобы начать широкомасштабное наступление, — сообщил гауляйтер Луганщины.

По его словам, ситуация в Северодонецке «тяжелейшая», город под контролем российских войск, бои идут в промзоне завода «Азот». Кроме того, Гайдай утверждает, что все населенные пункты вдоль автодороги Лисичанск — Бахмут под ударами и «там идет наступление российской армии».

— Гайдай не зря переживает за автотрассу Лисичанск — Бахмут. Это главная артерию снабжения Лисичанско-Северодонецкой группировки ВСУ, нацбатов и наемников, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев. — Эта трасса уже несколько дней простреливается российской артиллерией. Однако украинские военачальники продолжают гнать по ней к Северодонецку новые отряды. Я думаю, наши войска намеренно не перерезают эту артерию. Для украинских сил формируется котел. Когда в нем накопится достаточно людей и техники, их начнут уничтожать. С точки зрения тактики значительно легче воевать, полностью окружив противника. ВСУ и нацбаты сами тащат себя в ловушку.

Одна ловушка уже захлопнулась: несколько тысяч боевиков засели в Северодонецке в промзоне «Азот».

— Это новая глупая затея Зеленского. Он запретил отступать из Северодонецка, как когда-то из Мариуполя. Только там все в итоге засели на «Азовстали», а здесь — на «Азоте», — пояснил Андрей Земцев. — И уже вывешивают белые флаги.

Политолог Алексей Мартынов подтвердил, что Зеленский ведет пиар-войну, работая по мариупольскому сценарию.

— Он больше месяца разгонял историю с защитниками «Азовстали» — дескать, наши герои не сдаются. А теперь то же самое будет делать с «Азотом» — даже названия похожие, — пояснил эксперт.

Впрочем, как пояснил Андрей Земцев, в случае с «Азотом» ВСУ пытаются готовить «перемогу», то бишь победу.

— В соседнем Лисичанске сейчас формируется ударная группа из переброшенных туда подразделений сил специальных операций Украины и нацбатов. Задача этой группы — вытащить из Северодонецка иностранных наемников, блокированных на «Азоте», — рассказывает эксперт. — Причем, по данным украинских источников, сделать это планируется «любым способом», невзирая на потери. Дело в том, что операцию продавили западные кураторы Зеленского. Они очень недовольны большими потерями наемников, но особенно попаданием в плен американцев и британцев.

По данным разведки, на заводе находятся около 1200 мирных жителей и 2,5 тысячи боевиков, из них до четверти — иностранные наемники.

— Есть и поляки, и англичане, и американцы. Они не знают, что делать, — рассказывает военный эксперт, полковник ВС в отставке Анатолий Матвийчук. — В плен попадешь — осудят, они военные преступники. Тех, у кого на руках военный документ, что они служат в ВСУ, худо-бедно приравняют к военнопленным и будут обращаться с ними согласно Женевской конвенции. Они боятся, потому что у них на глазах уже осуждены три наемника, которые были в Мариуполе.

Андрей Земцев резюмирует:

— Число наемников на Украине сейчас не растет, а сокращается — многие уезжают. Кадровый состав ВСУ ежедневно тает. Воюют в основном мобилизованные со слабой подготовкой и мотивацией. Западного оружия и боеприпасов Украине не хватает, особенно если учесть, что часть их разворовывают на продажу. Если так пойдет дальше, то в ближайшие недели и ЛНР, и ДНР будут полностью освобождены.

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