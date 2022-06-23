Запрос кредитной истории банками и МФО: как это устроено по закону

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Если человеку случалось брать деньги срочно, наверняка понятие «кредитная история» ему знакомо. Но немногие знают, кто и каким образом имеет право её проверять. Рассказываем подробнее в этом материале.

Очевидно, что право обратиться за проверкой истории в кредитное бюро есть непосредственно у заемщика. Проще всего сделать это на госуслугах.

Вполне логично, что сведения о кредитной истории (КИ) доступны денежно-кредитным организациям, то есть банкам и МФО. Однако здесь есть ряд важных нюансов.

Юридически операции с кредитами и займами регулируются федеральным законом «О кредитных историях» (218-ФЗ). Согласно ему, обращаться к личному делу заёмщика могут банки и микрофинансовые компании, в которых у человека есть действующие продукты или подан запрос на их оформление. В таком случае клиент подписывает согласие на запрос собственной КИ банком или МФО сроком на полгода. По истечении этого срока кредитная организация обязана вновь запрашивать у человека подписанное согласие.

Однако иногда ответственный заемщик может при проверке своей истории обнаружить в ней запросы от банков, где он не открывал никаких кредитов. Зачем делаются такие запросы — и законны ли они вообще?

Если не вдаваться в подробности, то без согласия заёмщика в письменной форме такие запросы в бюро кредитных историй (БКИ) незаконны. Вот только есть лазейка, которой банки и пользуются: например, для рассылки персональных предложений потенциальным клиентам.

Всего кредитная история имеет четыре части:

титульная (имя и данные паспорта должника, СНИЛС и ИНН); информационная (каталог кредитных анкет и решений по ним); основная (баллы скоринга, перечень открытых займов и судебных решений о взыскании); закрытая (список организаций, от которых поступил запрос о КИ в бюро).

Уровень допуска к пунктам с первого по четвертый в законе тоже указан разный. Закрытая часть доступна исключительно должнику. При наличии согласия за подписью клиента организация, в которой у человека открыт кредитный продукт, может обращаться за основной частью КИ. Для рекламных предложений банки имеют право доступа к информационной части КИ; здесь согласие не требуется.

Тем не менее периодически человек обнаруживает у себя в кредитной истории запрос именно основной части, причем сделанный банком без его согласия. В Национальном бюро кредитных историй напоминают: незаконные запросы способны испортить заемщику кредитную историю и рейтинг. Эксперты НБКИ советуют оспаривать такие ситуации, направляя в ведомство соответствующее заявление. За данное нарушение финансовым структурам назначается штраф от Банка России.

«МФК «Честное слово»; ОГРН: 1137746046943"

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