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Редкие экспонаты покажут москвичам на выставке в Гостином Дворе

Сергей Шахиджанян
Общество
Редкие экспонаты покажут москвичам на выставке в Гостином Дворе
Искусствовед Наталья Гусева на выставке Царские дары / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В арт-кластере Гостиный Двор, в самом центре столицы, на выставке Царские дары москвичи смогут увидеть редчайшую вещь — комод 18 века с вензелем императрицы Екатерины Великой и гербом Сибири.

Исполненный петербургскими мастерами в духе лучших европейских образцов, он представляет собой редкий пример русской мебели середины 1760 – 1770-х годов. В богатый наборный орнамент в виде крупной трельяжной сетки включены детали из моржовой кости, эффектно контрастирующие по фактуре и цвету с набором ценными породами деревьев: палисандром, красным, розовым, черным деревом и амарантом.

Уникальность этого памятника состоит не только в его наборной орнаментике, но и в изысканных декоративных накладках, изготовленных из чистого серебра 84 пробы. В собрании Государственного Эрмитажа находится еще один комод, парный этому, но гораздо хуже сохранившийся. Оба комода были сделаны для Императрице Екатерины Великой по заказу Никиты Акинфиевича Демидова, статского советника, почетного члена Академии художеств и Вольного экономического общества, владельца многочисленных металлургических заводов в Сибири. Позднее комод с серебряными накладками был вывезен в итальянское имение Николая Никитича Демидова Сан Донато, где и был приобретен московский коллекционером Михаилом Сусловым.

— Я специально ищу именно русские вещи на международных аукционах, у нас очень мало сохранилось мебели 18 века и вот этот комод — он должен стать украшением Эрмитажа! — сказал москвич Михаил Суслов ВМ.

Как сказала ВМ Наталья Гусева, заместитель заведующего отделом русской культуры и хранителем коллекции русской мебели Эрмитажа, во всем виноват… Николай Первый! Взошедший на престол в результате переворота, он не любил Екатерину Великую и любые напоминания о ней он старался уничтожить.

— Получив власть, он тяготел к новому и без сантиментов отдавал указания продавать царскую мебель с вензелям с аукционов и стремился все заменить на западный манер. А вот царь Александр Третий, тот наоборот, очень ценил и Екатерину Великую и все русское — и он разыскивал и давал указания восстанавливать предметы, принадлежащиее Екатерине, выполненные русскими мастерами, — сообщила Наталья Гусева.

На выставке в Гостином дворе можно увидеть уникальное зеркало, в которое смотрелся во время путешествия на яхте в Европу Алексантр Третий и его супруга, редкий чайный сервис и — еще один шедевр русских мастеров — столик-жардиньерку 18 века и другие предметы мебели екатерининских времен.

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