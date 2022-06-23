Председатель Комитета ветеринарии: опыт Москвы может быть очень полезен регионам

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На ВДНХ проходит международная выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2022». Это один из самых крупнейших форумов в России, странах СНГ и Восточной Европе, который посвящен продукции и услугам в агропромышленной сфере. Участие в этом мероприятии принимает и Комитет ветеринарии Москвы. О том, каким опытом делится столичное ведомство с коллегами из российских регионов и с зарубежными партнерами, рассказал председатель Комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

— Эта площадка дня нас — отличный шанс показать себя и продемонстрировать то, как наша работа строится в столице. В Москве для владельцев домашних животных запущены удобные сервисы, которые позволяют получать услуги быстро и просто. Например, записаться на прием в городскую ветклинику можно буквально в пару кликов онлайн на сайте mos.ru или в мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Конечно, переход к цифровым сервисам серьезно поменял и перестроил почти всю систему оказания ветеринарной помощи. В этом смысле нам действительно есть, что сказать. Уверен, что опыт Москвы может быть очень полезен регионам и иностранным коллегам, — отметил Алексей Сауткин.

Также в 57 павильоне на ВДНХ можно подробнее узнать о достижениях Городской ветеринарной лаборатории, которая является аккредитованным испытательным центром и проводит широкий перечень исследований продовольственного сырья, пищевых продуктов и кормов для животных на показатели безопасности.

— Кроме того, в городе проводится масштабная кампания по вакцинации питомцев против бешенства. Госветслужба Москвы вакцинирует домашних животных бесплатно. При этом прививают питомцев отечественным препаратом, который доказал свою эффективность. Поэтому для нас никаких рисков в этом вопросе нет, все государственные ветеринарные лечебницы и пункты вакцинации работают в штатном режиме, — добавил председатель Комитета ветеринарии Москвы.

Выставка «MVC: Зерно — Комбикорма — Ветеринария — 2022» продлится до 24 июня. Подробнее о ней можно узнать на официальном сайте.