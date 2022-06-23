Друг заповедных животных

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

С началом летнего сезона на столичной Лосиной биостанции произошло немало изменений — появились новые животные, благоустроили зоны для отдыха посетителей, появились новые экотропы. Сотрудник биостанции Иван Юткин рассказал «Вечерней Москве», какие новшества ждут их гостей.

«Лосинка» давно славится среди москвичей своими заповедными зонами и уникальным биологическим разнообразием. Причем большинство территорий парка находится в черте города. Тем удивительнее здесь встретить на прогулке самых разных животных. А на Лосиной биостанции и вовсе можно полюбоваться на ондатр, пятнистых оленей, посмотреть на кабанов. А заодно посетить одну из экскурсий вдоль реки Яузы.

— У нас недавно появился мультимедийный кинотеатр, где посетители могут передохнуть прямо на лесной опушке, посмотреть интересное кино. Но главным событием года стал экологический маршрут «Оленья тропа». Пройдя по ней, посетители могут увидеть диких оленей, которых у нас несколько десятков, — рассказал Иван Юткин.

Сам он работает в национальном парке уже более пяти лет, поэтому с обитателями биостанции, можно сказать, на «ты». По мнению Юткина, очень важно любить свою профессию и отдаваться ей полностью. Он называет себя энтузиастом, для которого работа — это прежде всего любимое занятие. А уже только потом способ заработка. Ведь найти общий язык с дикими лосями и пугливыми оленями бывает не так-то просто — для этого нужны настоящее призвание, желание их понимать.

— Недавно у нас родились оленята. Это очень осторожные животные, поэтому к ним нужен особый подход. Мы стараемся не приручать их, чтобы оставить возможность позднее адаптироваться в дикой среде, когда они будут готовы к этому, — говорит он.

А вот у маралов сотрудник в особом почете. Они радостно несутся к кормушке, едва его завидят, потому что знают — сейчас их покормят.

— Работа у меня ответственная, животных нельзя оставлять подолгу одних, необходимо следить за ними, ухаживать. Поэтому я большинство своего времени провожу на Лосиной биостанции. Хотя в город удается выбраться. Я очень люблю Москву. Когда есть возможность, выхожу погулять на ВДНХ или в парк «Сокольники». Правда, там тоже о работе забыть не получается — ведь вокруг одни территории «Лосинки», — со смехом отмечает Иван Юткин. — Но, с другой стороны, я одновременно работаю и в городе, в столице, и в то же время на природе, в лесу. Так что некоторые мне даже завидуют.

СПРАВКА

Лосиная биостанция — это один из самых современных и уникальных объектов национального парка «Лосиный Остров». На его территории расположены вольеры с самыми крупными копытными животными Подмосковья. Посетители биостанции могут увидеть животных на безопасном расстоянии и узнать немало нового об их повадках. Для самых юных гостей «Лосинки» сотрудники подготовили занимательные экскурсии и квесты по ее территории. Также там можно отдохнуть на разных площадках, посетить полезные лекции.