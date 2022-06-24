Лучшие пожарные показали свою подготовку

Сотрудник пожарно-спасательного отряда № 310 Павел Власов бежит километровую дистанцию / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

23 июня прошел финал городского конкурса «Московские мастера» по профессии «Пожарный». Победители окружных соревнований боролись за звание лучшего огнеборца столицы.

На учебный полигон Алабино прибыли 20 профессиональных спасателей, чтобы показать свою физическую подготовку.

Для них подготовили несколько этапов. Первый: челночный бег десять раз по десять метров. Азарт кипит в крови, все хотят стать лучшими. Но в кураже очень просто совершить ошибку. Вот один из участников чуть не доступает до отметки. Как итог — ему не засчитали результат. Сотрудник пожарно-спасательного отряда № 206 Эдуард Балаев пробегает дистанцию за 23,465 секунды. Остановившись, он восстанавливает дыхание, вытирая выступивший на лбу пот.

— Было сложно, так как нужно быстро разбегаться, тормозить, поворачиваться. Счет шел на тысячные секунды, — говорит пожарный. — Но физическая подготовка мне помогает. Она очень важна для профессии. Например, недавно мы спасали строителя, которого завалило землей, когда он рыл траншею. Без физподготовки было бы сложно.

Еще один финиширующий участник — сотрудник пожарно-спасательного отряда № 310 Павел Власов. После окружных соревнований он остался недоволен своим результатом.

— Надеюсь в финале улучшить время, — рассказывает Власов.

После бега он отправляется на турник. А потом — кросс на один километр. И все — почти без перерыва. Так что нагрузка получается очень солидная.

— Этот конкурс проводится с начала становления пожарной службы. В нем участвуют, чтобы усовершенствовать навыки и повысить престиж службы, — говорит замначальника отдела ГУ МЧС России по Москве Андрей Петухов.