Пышным цветом радует миндаль: как без лишних затрат украсить сад красивыми кустами

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Уют, экзотика, тенистые уголки... Создать их в саду помогают кустарники. И посадить их надо успеть до конца июня. Какие выбрать— рассказывает биолог Михаил Краснов.

Нельзя сказать, что кустарники — растения для лентяев, они все же требуют подкормок и формирования крон. Однако посадка декоративных растений все же не требует колоссальных затрат — ни физических, ни материальных. Часть посадочного материала, например, можно раздобыть у соседей: поскольку «заросли» нуждаются в прореживании, с вами с радостью поделятся их порослью. Во-вторых, кустарники некрупные, как правило, стоят не так много, а растут, как правило, быстро, так что нет смысла гоняться за «крупнячком».

Конечно, со временем все посадки нуждаются в коррекции. Но сейчас в моде плотные, будто утрамбованные, посадки, позволяющие создать непроницаемый массив зелени. А в стесненных условиях растения растут не так быстро, так что одна композиция будет радовать вас в течение нескольких лет.

Сажать кустарники проще, чем деревья, но перед посадкой посадочные ямы надо хорошо удобрить. Да и подумать, как будет выглядеть разросшаяся композиция, надо заранее. Для этого надо учесть несколько факторов: светолюбивость и теневыносливость кустарников, скорость их роста и морозостойкость. Успехов!

Ароматный абелиолистник

Не все знают кустарник, белую Форзицию. А жаль, что не все! Ароматные кисти цветков появляются еще до листьев, весной; летом же листва частично становятся пурпурной. Светолюбивое, требовательное к плодородию растение нуждается в омолаживающей обрезке после цветения: куст обрезают на треть каждый год и до пенька каждые 3–5 лет.

Одиночка буддлея

Шикарно цветущее растение так любит себя, что в композициях грустит. Кроме шуток: буддлее хорошо одной. Кисти ее цветков поражают яркостью, цветет красавица с июля по ноябрь, растет на защищенных от ветра солнечных местах и в полутени.

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Неприхотливая спирея

Бесчисленное количество спирей позволяет создавать композиции даже на северной стороне участка, где, правда, рост их будет медленным. Плюс спиреи — неприхотливость и яркость.

Эффектная форзиция

Красавица порадует вас ранним эффектным цветением, но затем на участке потеряется. Некоторые умельцы нашли любопытный способ ее выращивания: они сажают ее к жасмину, чубушнику. Тот зимой защищает ее от ветров, а летом — от солнца.

Капризный кизил

Это пока для нас экзот, но встречается он в Подмосковье все чаще. Очень эффектное растение благодаря оригинальному расположению листочков станет украшением любого сада.

Полезная магония

Магония подуболистная — редкой красоты кустарник с крупными, кожистыми, блестящими листьями, которые меняют цвет: весной они красноватые, летом — зеленые, а по осени — красно-бронзовые. Цветки у магонии желтые, иногда куст цветет в октябре вторично. Ягоды магонии съедобны и полезны: в них много витамина С.

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Шикарный миндаль

Растение изумительного цветения шикарно выглядит в любом саду. Растение, бывает, капризничает, важно купить то, что нужно: миндаль трехлопастный, привитый на сливовый подвой.

Ослепительная скумпия

Эта красавица кого угодно поразит своим внешним видом. Выбирая скумпию, обратите внимание на разновидность с изумительными бордовыми листьями — Royal Purple, которые по осени становятся ослепительно красно-оранжевыми.

Такой разный барбарис

Далеко ушли те времена, когда на участках можно было встретить барбарис либо с зелеными, либо с пурпурными листьями. Сегодня можно найти барбарисы фактически с любой окраской листьев, растения изумительно смотрятся на фоне камней, а зимой сохраняют декоративность благодаря красивым ягодкам, которые, как правило, остаются на ветках.

Ярчайший сумах

Сумах оленерогий — высокорослый кустарник или дерево с густой кроной, спокойно переносит морозы до –30 и, даже если обмерзает, быстро восстанавливается. Сумах нетребователен к почвам, а к осени его листья приобретают самые яркие расцветки, начиная от желтого и заканчивая алой, багряной и бордовой палитрой. Учтите: сумах славится очень активной порослью.

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Плодовый уголок

Как правило, плодовые кустарники сажают отдельно от декоративных. Но в некоторых случаях это не оправдано. Например, почти ничем не болеющая войлочная вишня, с ее яркими ягодками, может стать хитом любой декоративной композиции. Можно для таких же целей использовать и жимолость, обсаживая ее низ хостами — получится очень эффектно. Но в целом, конечно, плодовые кусты лучше отделять от неплодовых: так будет удобнее ухаживать за ними, да и собирать урожай тоже. А вот посадить неподалеку друг от друга кусты смородины с разного цвета ягодами можно, разместив под ними однолетники: календулы или настурции.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер:

— Если вы никогда не создавали композиций из кустарников, стоит сначала сделать это на бумаге, то есть просто нарисовать то, что вы хотите увидеть. Здорово сочетаются между собой растения с разной листвой и разным цветом листьев. Учитывайте и высоту отдельных экземпляров: нужно, чтобы оказавшиеся по соседству кустики не затеняли друг друга и оставалась возможность декорировать их цветами по переднему краю композиции.