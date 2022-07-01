Рестораторы рассказали, какой фастфуд нужен москвичам

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В Москве продлили срок приема заявок на гранты для новых точек быстрого питания до 31 июля. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие рестораны фастфуда необходимы жителям столицы.

Ресторатор Дмитрий Левицкий уверен, что в столице необходимо создать новые сети быстрого питания с разнообразными блюдами, которые будут отличаться от уже имеющихся.

— Вся идея в том, что фастфуд должен быть максимально разнообразным. Он радует город и жителей, когда можно выбрать любую еду из разных стран. Многообразие сетей быстрого питания в столице — это то, чего ждут все москвичи, — заметил эксперт.

Левицкий подчеркнул, что сети быстрого питания с экзотическими блюдами придутся москвичам по вкусу.

— Я считаю, что в Москве можно сделать фастфуд экзотической кухни по доступным ценам. Сейчас есть точки, например, индийской еды. Было бы здорово сделать мексиканский или тайский стритфуд. Москва — это огромный мегаполис, в котором нужно предлагать жителям разнообразие, — пояснил он.

Собеседник «ВМ» также считает, что классические бургерные приелись москвичам и нужно искать новые вкусовые направления.

— Я считаю, что бургерных в столице много и нет смысла создавать что-то еще в этом направлении. А вот бразильская еда могла бы прийтись по вкусу многим жителям, — добавил Левицкий.

Ресторатор Герман Вотрин тоже выразил мнение, что столице не хватает новых вкусовых сочетаний, которые непривычны москвичам в разных форматах.

— Было бы интересно создать такой вид фастфуда, как тайская макашница. Это перевозные ларьки с уличной едой, которую удобно съесть по пути на работу или на прогулке. Там можно было бы делать блюда на гриле с доступными ценами, — рассказал эксперт.

Вотрин отметил, что в столице нужно развивать сети фастфуда с блюдами кухонь разных народов мира.

— В столице не хватает фастфуда, который предлагал бы блюда совершенно из разных уголков мира. Я думаю, что такой вид ресторанов быстрого питания стал бы популярен, так как смог бы предложить москвичам вкусовое разнообразие. Сейчас на рынке в этом сегменте представлены в основном бургеры. Это уже слишком скучно, — заключил ресторатор.