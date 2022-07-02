Шкаф на зависть шведам: российское производство мебели активно набирает обороты

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Шведский производитель мебели ИКЕА объявил об уходе с российского рынка. «Вечерняя Москва» узнала у бизнес-аналитика Дмитрия Захарова, как это скажется на отечественных компаниях и в чем преимущество нашей продукции по сравнению с иностранной.

По словам специалиста, пока еще рано говорить об окончательном уходе ИКЕА с российского рынка. Компания решила значительно сократить свою коммерческую деятельность в стране и продать все четыре завода по производству мебели.

— Конечно, санкции сильно осложнили транзакции и доставку товаров для компании, — говорит Дмитрий Захаров. Однако пока она не расторгает договоры аренды и продолжает выплачивать сотрудникам зарплату. Более того, продать свои активы ИКЕА будет сложно — в нашей стране есть только одна компания, которая обладает похожими мощностями.

К слову, товары шведского ретейлера сейчас появились на одном из крупных маркетплейсов (онлайн-площадке по продаже товаров. — «МВ») благодаря параллельному импорту. Правда, цены на такую продукцию стали выше.

— Многие наши предприятия за последние три месяца смогли пробиться в «массы». В стране значительное количество локальных компаний, которые производят товары ничуть не хуже шведского предприятия и обладают широким ассортиментом, — добавил эксперт.

Кроме того, отечественные производители мебели не делают сильную наценку на свои товары, так как они не нуждаются в транспортировке ресурсов из других стран. А за счет небольших производственных мощностей уделяют больше внимания качеству материалов.

— У ИКЕА был существенный недостаток — каждая дополнительная деталь стоила дорого, а материалы оставляли желать лучшего. Наши производители стремятся делать товары из лучшей древесины и прочного металла, — подчеркнул Захаров.

Бизнес-аналитик уверен, что у отечественных мебельных компаний есть все шансы заместить шведскую. Например, фабрики «8 Марта», «Столплит», «Асконавек», «Стандарт СК» и «Мария» уже активно наращивают свое производство, готовятся выпускать новые виды продукции.

Директор одной из столичных мебельных фабрик Аркадий Белов рассказал, что долгое время его компания не могла полноценно конкурировать с ИКЕА на рынке, поэтому о расширении речь не шла.

— Теперь мы подумываем о том, чтобы начать выпускать элементы домашнего декора в качестве эксперимента. ИКЕА производила очень многое, поэтому так нравилась покупателям. Думаю, сейчас пришло наше время, — поделился Белов.

Также директор добавил, что его компания не повышает цены на свою продукцию, несмотря на использование качественных материалов — древесный массив, акрил, МДФ. А товар стоит на 15–20 процентов дешевле иностранных аналогов.