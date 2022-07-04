В столице открылись первые флагманские салоны МТС HOME

Фото: Пресс-служба МТС

В Москве открылись два первых флагманских салона под брендом МТС HOME. Компания объединила под этим единым брендом высокоскоростной домашний интернет, цифровое ТВ, онлайн-кинотеатр KION, мобильную связь, охранную сигнализацию и систему «умный дом».

Помимо традиционного обслуживания, в новых салонах посетители могут протестировать экосистемные сервисы и другие продукты компании.

Концепция новых салонов предусматривает создание комфортных условий для изучения и выбора сервисов и устройств под различные запросы клиентов. Площадь салонов составляет 100 квадратных метров. Это позволяет разделить их пространство на три основные зоны.

Зона, в которой сосредоточились главные решения для дома, называется «Дом с умом». Здесь посетители могут ознакомиться с работой различных устройств по повышению комфорта, энергоэффективности и безопасности жилья, включая датчики регулировки влажности и освещения, системы охраны и управления доступом в помещении, мониторинга протечек и пожаров. Они могут также протестировать сервисы для развлечений — от спутникового и цифрового телевидения до специализированных приложений для прослушивания музыки или чтения книг и других.

В лаундж-зоне распложены удобные диваны, зарядные устройства, планшеты с информацией о сервисах, акциях и тарифах. Здесь посетители могут в спокойной обстановке, приближенной к домашней атмосфере, протестировать и оценить качество и удобство интерфейса музыкальных и видеосервисов, а также освоить способы дистанционного обслуживания.

И наконец, зона обслуживания — это место, где клиенты могут получить традиционные консультации, приобрести оборудование, подключить услуги, оставить заявку на переход в компанию с сохранением номера, оформить подписку, купить или заменить SIM-карту.

— Мы открыли новые салоны, где, помимо традиционного обслуживания, посетители смогут увидеть и протестировать возможности умного дома, а также оценить преимущества обслуживания по разным сервисам в одном окне, — рассказал директор по маркетингу и конвергентным продуктам московского региона компании Павел Плясенко. — Количество клиентов, которые пользуются сразу несколькими продуктами нашей компании, постоянно растет и уже превысило 30 процентов от общего числа абонентов. Мы также видим заинтересованность жителей города в тюнинге своего жилья: по разным оценкам, от 70 до 90 процентов россиян готовы установить систему «умный дом» в своих домах и квартирах. Мы надеемся, что москвичи оценят новый формат салонов и с помощью наших решений смогут сделать свою жизнь комфортнее, безопаснее и интереснее.

Компания планирует организовать зону «Дом с умом» во всех салонах объединенного бренда в Москве.