Основы выбора профессии: в Москве началась акция «ТехноЛето»

Школьники Дарья Абаева, Тихон Комаров и Илья Нуштаев (слева направо на переднем плане) и преподаватель Майя Хачатурян в лаборатории сити-фермерства университета пищевых производств. В руках у ребят — горшочки с мелиссой / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

4 июля в столице стартовала профориентационная акция для школьников «ТехноЛето». Корреспондент «Вечерней Москвы» выяснил, как подросткам помогают выбирать профессию.

В учебной лаборатории ситифермерства Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) преподавателя Майю Хачатурян окружили мальчики и девочки начальных классов. Одетые в хлопчатобумажные защитные костюмы, дети держат в руках небольшие горшочки с мелиссой. Пока ребята рассматривают урожай, Майя Хачатурян рассказывает им об устройстве лаборатории. Здесь ребятам «презентуют» профессию сити-фермера — человека, который выращивает зелень, овощи и фрукты в городе.

По словам Майи Хачатурян, сити-фермерство позволяет получить урожай вне зависимости от природно-климатических условий. Это помогает решить проблему возможного дефицита товаров.

— В сити-фермах используется вертикальная или горизонтальная система выращивания сельскохозяйственных культур, — говорит Майя Хачатурян и указывает на трехъярусные стеллажи с зелеными растениями в лаборатории. — У нас используется горизонтальная. Так мы экономим посадочную площадь. К тому же в сити-фермерстве используется не грунт, а агровата — экологически чистый материал. Она минимизирует грибковые заболевания. Такой способ выращивания называется «гидропоника». Он позволяет экономить воду, ведь вся влага уходит только в корни, а не в грунт.

Более 150 столичных школьников уже записались на первую смену летних образовательных программ в университет пищевых производств. На занятиях ребята смогут освоить азы разных профессий, например, химика, кондитера, эксперта по безопасности питания, биотехнолога, ИТ-специалиста и многих других.

— Ребятам очень важно участвовать в профориентационных мероприятиях. Это поможет им в будущем. За восемь смен проекта в наших образовательных интенсивах поучаствуют 1200 ребят, — говорит директор университетского технопарка Константин Загородников.

Образовательные программы «ТехноЛета» пройдут в компьютерной академии ТОР, клубе научно-технического творчества «Инжинириум», а также в технопарках московских университетов.

По словам первого заместителя генерального директора АНО «Развитие человеческого капитала» Дмитрия Литвина, такие профориентационные занятия для школьников сейчас как нельзя кстати.

— Ограничение полетов сократило возможности для летнего отдыха семьям с детьми. Проведение профориентационных интенсивов для учащихся образовательных учреждений города Москвы на площадках детских технопарков, партнеров проекта — решение по организации полезного досуга для школьников города, — сказал Дмитрий Литвин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Профориентационные занятия в рамках акции «ТехноЛето» пройдут на более чем 30 площадках столицы. Она пройдет в 8 смен. Каждая из них длится 5 дней по 8–9 часов ежедневно. Для занятий предусмотрены три возрастные группы: 7–10, 11–12, 13–17 лет. В каждой группе могут принять участие не более 15 человек. Все смены образовательных городских программ продлятся до 26 августа.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Гужевкин, заместитель председателя Московской городской организации Общероссийского профсоюза образования:

— Хочу отметить, что в столице проводится все больше мероприятий, благодаря которым у школьников есть возможность попробовать себя в той или иной профессии. Больше всего их поддерживают различные общеобразовательные школы. Когда выпускник учебного заведения поступает в университет, у него, можно сказать, нет права на серьезную ошибку. А такие мероприятия, как «ТехноЛето», дают ему возможность делать неправильный выбор до тех пор, пока он не найдет для себя занятие по душе.