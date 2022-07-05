Сдвинуть линию фронта: каким должен быть ответ Российской армии на обстрелы Белгорода

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела Белгорода, в результате которого погибли четыре человека.

В спецоперации на Украине наметился новый этап: ВСУ перешли к тактике терактов. В воскресенье, 3 июля, во время обстрела Белгорода со стороны ВСУ повреждены 96 домов, в том числе 28 многоквартирных. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, погибли пять человек, еще четверо, в том числе ребенок, пострадали.

— Украинские военные выпустили по городу несколько ракет «Точка У», наши средства ПВО (противовоздушной обороны) сбили их в воздухе, но обломки упали на жилой сектор, — рассказал военный эксперт, полковник ВС РФ в отставке Андрей Земцев.

Как пояснил эксперт, никакого военного значения эти обстрелы не имеют.

— Первый эффект, которого добивается Киев, — пропагандистский: смотрите, мы переносим военные действия на территорию противника. Такая вот «перемога» со стрельбой по мирным людям, — рассуждает Земцев. — Второй эффект — провокационный: Киев очень хочет получить от нас «ответку» в виде такой же стрельбы по мирным жителям. Буча и российский ракетный удар по якобы торговому центру в Кременчуге были не очень убедительны, поэтому нужны реальные жертвы, которые нельзя опровергнуть. Ими можно будет торговать, требуя резко ускорить поставки средства ПВО, дальнобойной артиллерии и новейших ракетных комплексов.

Как противостоять новым ракетным ударам?

— Необходимо уплотнение системы противовоздушной обороны со стороны России, — уверен полковник в отставке, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов. — Средства ПВО должны быть развернуты примерно как олимпийские кольца, перекрывающие друг друга, — один комплекс должен прикрывать другой. Этого, к сожалению, нет.

Как пояснил Кнутов, да, комплексы ПВО развернуты, но со спутников американцы проводят радиотехнический анализ и определяют бреши, определяют неприкрытые места, в итоге беспилотники обходят наши средства ПВО и наносят удары.

— Комплексы надо выносить за город, на наиболее опасные направления. Сбивать надо не над городом, а непосредственно за территорией населенного пункта. Там могут работать только большие комплексы «Бук» или С-300, способные перехватывать цели на больших высотах, — пояснил эксперт.

В Курской области, которую ВСУ также постоянно пытаются атаковать, средства ПВО на подступах к областному центру уже есть и действуют вполне эффективно.

— ВСУ 3 июля пытались атаковать и Курск тоже, запустив два беспилотника — в качестве начиненных взрывчаткой крылатых ракет, — рассказывает Андрей Земцев. — Но на подлете к городу их сбили.

Полковник запаса Сергей Хатылев, экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС, считает, что лучшей профилактикой обстрелов станет перенос позиций ВСУ на 200–300 километров от российской границы.

— Если мы освободим Авдеевку, войдем в Славянск и Краматорск, прекратятся обстрелы территории ДНР. Если наши войска продвинутся к Харькову, то с территории Харьковской области перестанут наносить удары по России, — убежден эксперт.

Радикально же решить вопрос может только полная победа над Киевом.

— Страны НАТО хотят поставлять на Украину тяжелые гаубицы и ракетные системы залпового огня, чтобы обрушить Крымский мост, обстрелять центр Белгорода и, желательно, Ростова-на-Дону, — пояснил политолог Сергей Марков. — Нынешнее правительство Украины — это террористическая группировка. Их придется победить.