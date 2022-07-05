Ажиотаж на фальшивый вояж: мошенники предлагают липовые билеты и путевки

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Летом мошенники чаще всего используют уловки, связанные с путешествиями. Об этом свидетельствуют свежие данные общероссийской платформы «Мышеловка». «Вечерка» узнала, как вычислить жулика при планировании отпуска.

Преступники обманывают москвичей при бронировании номеров в отелях и покупке туров онлайн.

— Обещая более низкую цену, мошенники предлагают уйти с какого-то сервиса и перейти в мессенджер, — говорит координатор платформы «Мышеловка» Евгения Лазарева. — А дальше склоняют человека к переводу денег на их личные счета.

Вывод: не уходите с крупных сервисов, все операции совершайте только через них. Хотя и там нужно быть начеку! Эксперт по кибербезопасности Антон Пономарев рассказывает, что летом всегда растет число фальшивых сайтов по продаже билетов и бронированию отелей.

— По дизайну эти сайты очень похожи на настоящие, что может сбить с толку, — говорит эксперт. — Поэтому я советую сначала набирать название сайта в поисковике, кликать по ссылкам и сравнивать. При малейших сомнениях, что сайт настоящий, с него нужно уходить!

Покупать авиа- и ж/д билеты нужно непосредственно на сайте перевозчика. А еще — звонить напрямую в отель и уточнять информацию, как забронировать номер.

— Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, — предупреждает Евгения Лазарева. — Лучше найти и проверить информацию самостоятельно.

Антон Пономарев добавляет:

— Если вы бронируете отель или покупаете билеты, нигде не оставляйте данные своей банковской карточки, не отправляйте сканы паспорта и других документов. В противном случае мошенники могут обнулить ваш счет или взять на ваше имя банковский кредит.

Если едете в отель или гостевой дом, рассчитываться лучше на месте — когда удостоверитесь, что место размещения реально существует. Бронь оплачивайте только за первые сутки.

КСТАТИ

Под прицел мошенников попали и путешественники-автомобилисты. Аферисты косят под «беженцев» из Украины, просят помощи со сломанным авто и предлагают купить фамильные ценности. Преступников выдает слишком решительный вид.

Запрещу себе брать кредит

Россияне смогут сами себе запретить онлайн-переводы и выдачу онлайн-кредитов, а также будут регулировать лимиты денежных операций на определенные периоды времени.

Подобное новшество Центробанк (ЦБ) России вводит с 1 октября. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров.

— Любой банк будет обязан бесплатно оказывать подобные услуги, — пояснил он. — Для этого клиенту нужно лишь написать соответствующее заявление. Если у человека счета в нескольких банках, то потребуется заявление в каждый.

Отменить запрет или изменить параметры ограничений можно будет в удобное для клиента время.

Финансовый аналитик Евгений Левченко отмечает, что большинство банковских приложений уже имеет возможность введения подобных ограничений.

— Установить лимит транзакций для своей банковской карты вполне реально, — поясняет эксперт. — А чтобы отменить лимит, нужна двухфакторная идентификация: то есть вы сначала вводите код, а потом вам дополнительно высылается СМС с кодом подтверждения. Проблема в том, что мошенники сейчас научились взламывать банковские приложения, и даже двухфакторная идентификация порой не помогает. Так что новая мера ЦБ оправданна: в результате злоумышленники, даже получив доступ к банковскому приложению, не смогут отменить лимит — если для его отмены надо будет идти в банк.

Юрист Московской коллегии адвокатов Геннадий Трофимов считает, что механизм работы нововведения нужно четко прописать.

— Ведь сейчас согласно закону можно оформить доверенность на совершение каких-либо действий — например, продажу недвижимости или снятие денег со счета — и делегировать эти действия кому угодно, — говорит адвокат. — Проблема в том, что доверенности порой подделывают. Гипотетически жулик может прийти в банк с бумагой, на которой указано, что вы как владелец счета доверяете ему снять все ограничения по транзакциям. Потом он взламывает приложение и выводит с вашей карты все деньги — поскольку ограничения сняты. Такой ход развития события нужно предусмотреть.

Евгений Левченко советует:

— Не храните на карте большие суммы денег, тогда и вероятность кражи будет сведена к минимуму. Ради 20–30 тысяч рублей никто вас взламывать не будет — это долго и дорого. Заведите карты нескольких банков и распределите по ним свои сбережения.

Фото: Рixabay / Lukas

Продаю бренд по сходной цене

В Москве появилась новая мошенническая схема — аферисты предлагают жителям столицы купить товары из закрывшихся магазинов ИКЕА.

В Москве возбуждены уже три уголовных дела — после того как граждане переводили деньги мошенникам за товары от шведской сети, а те переставали выходить на связь. Одну жертву аферисты нашли в чате соседей дома. Женщина заказала у мошенников 500 бокалов, перевела 50-процентную предоплату, но после этого злоумышленники исчезли.

Еще одна пострадавшая вышла на мошенников сама — через сообщество в соцсети, где пользователи искали товары из ИКЕА. Она увидела объявление якобы от сотрудницы сети, которая продает продукцию компании. Девушка также перевела деньги, но товар не получила.

— Эта схема работает еще с марта, когда из России начали уходить известные бренды, — рассказывает «МВ» юрист Общества защиты прав потребителей Мария Демушкина. — Мошенники предлагают, например, одежду от H&M, Monki, Weekday, Adidas, Puma и многих других фирм. Чтобы привлечь дополнительное внимание, они говорят о распродаже остатков товара по ценам изготовителя. Конечно, это все ложь.

Юрист советует оплачивать любой товар только после того, как увидели его и взяли в руки.

— Товары известных брендов чаще предлагают частные лица, а не мифические продавцы. Доверяйте им, но проверяйте, — рекомендует Мария Демушкина.