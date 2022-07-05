Звезда с собачкой: что о человеке может рассказать его любимое животное

Фото: Из личного архива Анастасии Задорожной

5 июля во всем мире отмечают Международный день домашних питомцев. Психотерапевт Регина Чернышева объяснила, что о человеке может рассказать выбор любимого животного.

И у кошатников, и у собачников есть общая черта — это люди, умеющие брать на себя ответственность. Выбор питомца объясняется тем, что человек ищет домашнее животное с похожими, такими как у него, качествами. Так, кошатники ценят в кошках независимость, скрытность эмоции, наблюдательность. Такие люди более самодостаточны, они не любят системность, не стремятся к признанию общества и высокому социальному статусу.

Собачники же, как правило, — любители доминировать, быть в центре внимания, рассказывать всему миру о своих достижениях. Они более доброжелательны и энергичны.

Кошек выбирают люди, которые готовы отдавать любовь: этих питомцев нужно приласкать, и они не всегда поддаются манипуляциям хозяина. Собаки — это принятие любви: они ждут хозяина дома, встречают, гуляют с ним. По данным исследования психолога Сэма Гозлинга из Техасского университета (США), хозяева собак по большей части экстраверты, но менее открыты для нового опыта, а хозяева кошек более невротичны, но в то же время креативны и тянутся к приключениям.

Отдушина Билана

Певец Дима Билан стал активно помогать живностям несколько лет назад. Для него это отдушина. С ним много лет живет шикарный кот Соломон. Билан хочет открыть собственный приют. Певец уверен, животные, познавшие жизнь на улице, самые прекрасные и благодарные.

Фото: Из личного архива Димы Билана

Большая семья

У певца Дениса Клявера есть хаски, «французы», кошки — все они живут за городом. Лея (хаски) всегда остается на охране, Изюм (французский бульдог) регулярно ездит на машине до Питера. Денис даже задумывается над покупкой еще одной такой собаки.

Фото: Из личного архива Дениса Клявера

Чашечка кофе с Гошей

Однажды телеведущий Михаил Ширвиндт увидел в интернете объявление о Гоше — щенке, которого нашли на помойке в мороз. Михаил решил забрать его себе. После он даже оставил карьеру ведущего и создал кафе для собаководов.

Фото: Из личного архива Михаила Ширвиндта

Йоша любит консервы

У актрисы и телеведущей Ольги Шелест в квартире живет сиба-ину Йоша. Вывели породу в Японии. Когда-то сиба-ину сопровождали в походах воинов-самураев. Внешне Йоша очень похож на лисенка. А кормит Ольга своего питомца сухим кормом и консервами. На мясо у него аллергия. Что касается финансов, Ольга говорит, что никаких денег на четвероногого друга ей не жаль.

Фото: Из личного архива Ольги Шелест

Гламурная жизнь Мишель

Певица Анна Семенович держит дома малыша чихуахуа по кличке Мишель. Анна Мишель водит в зоосалон, где собаке делают разные косметические процедуры. А на одежде красотки всегда можно увидеть много украшений — заколочек и бантиков. Однажды под Новый год Анна подарила Мишель ошейник с фианитами.

Фото: Из личного архива Анны Семенович

Взять питомца из приюта

Певица Елка давно дружит с благотворительным фондом. И всегда с удовольствием принимает участие в различных благотворительных выставках. Елка считает, что взять питомца из приюта — шаг сильной личности.

Фото: Из личного архива певицы Елки

Посильная помощь

На протяжении пяти лет телеведущая Алена Водонаева посещает приют для животных «Котодетки». Алена призывает всех приезжать в приюты, общаться с животными.

Фото: Из личного архива Алены Водонаевой

Ищу хороших хозяев

Актриса театра и кино, телеведущая, певица Настя Задорожная уже много лет помогает животным найти себе дом. В одном из приютов она нашла своего пса Бобзу. В своих соцсетях Настя размещает объявления, благодаря которым был пристроен уже не один щенок.

Прикид для Пистолетты

Собачка актрисы Виктории Бони породы чихуахуа — одна из самых стильных в столичной тусовке. Виктория подбирает одежду для Пистолетты так, чтобы она сочеталась с ее собственным нарядом. Каждый прикид собачки стоит не менее 1000 рублей. Актриса очень следит за внешним видом своей очаровашки. Пистолетта посещает груминг-салон несколько раз в месяц. Ее там купают, приводят в порядок.

Фото: Из личного архива Виктории Бони

Дольче вита Кофе и Тиффани

Телеведущая Анфиса Чехова очень любит своих собачек наряжать. Йоркширский терьер Кофе и чихуахуа Тиффани могут переодеваться по несколько раз на дню: юбочек и платьишек у них не сосчитать.

Анфиса привозит наряды своим любимицам из разных городов. Одно собачье платье от дизайнера стоит от 2000 рублей. Еще Анфиса частенько водит Кофе и Тиффани по салонам красоты. Там им делают прически и моют шерстку шампунями.

Фото: Из личного архива Анфисы Чеховой

Хвостатая реклама от Штруди

Йоркширский терьер Штрудя телеведущей Ксении Бородиной ходит на все светские мероприятия со своей звездной хозяйкой. Штрудя всегда выглядит ухоженно и модно. В ее гардеробе чего только нет — и комбинезончики, и пальтишки, и маечки.

Фото: Из личного архива Ксении Бородины

Ни дня без котика

Певица, актриса и телеведущая Илона Броневицкая (мама артиста Стаса Пьехи) — попечитель приюта для собак с душевным названием «Домашний» (питомцы приюта). Это место — воплощение ее мечты: Броневицкая без братьев наших меньших не представляет своей жизни.

Фото: Из личного архива Илоны Броневицкой

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Агранат, специалист по социализации животных приюта «Зоорассвет»:

— В Москве существует 13 городских приютов для бездомных животных, в которых живут 17 тысяч собак и кошек. За ними ухаживают ветеринары и специалисты по социализации. Найти ближайший приют можно на портале открытых данных (data.mos.ru). Если вы не готовы стать хозяином собаки или кошки, можно приезжать к ним в гости. Волонтеры гуляют с животными, приучают собак к ошейнику, играют с кошками и угощают их лакомствами. Можно помогать четвероногим друзьям с поиском дома: фотографировать животных и писать посты, которые привлекают внимание.