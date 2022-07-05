Звезда с собачкой: что о человеке может рассказать его любимое животное
5 июля во всем мире отмечают Международный день домашних питомцев. Психотерапевт Регина Чернышева объяснила, что о человеке может рассказать выбор любимого животного.
И у кошатников, и у собачников есть общая черта — это люди, умеющие брать на себя ответственность. Выбор питомца объясняется тем, что человек ищет домашнее животное с похожими, такими как у него, качествами. Так, кошатники ценят в кошках независимость, скрытность эмоции, наблюдательность. Такие люди более самодостаточны, они не любят системность, не стремятся к признанию общества и высокому социальному статусу.
Собачники же, как правило, — любители доминировать, быть в центре внимания, рассказывать всему миру о своих достижениях. Они более доброжелательны и энергичны.
Кошек выбирают люди, которые готовы отдавать любовь: этих питомцев нужно приласкать, и они не всегда поддаются манипуляциям хозяина. Собаки — это принятие любви: они ждут хозяина дома, встречают, гуляют с ним. По данным исследования психолога Сэма Гозлинга из Техасского университета (США), хозяева собак по большей части экстраверты, но менее открыты для нового опыта, а хозяева кошек более невротичны, но в то же время креативны и тянутся к приключениям.
Отдушина Билана
Певец Дима Билан стал активно помогать живностям несколько лет назад. Для него это отдушина. С ним много лет живет шикарный кот Соломон. Билан хочет открыть собственный приют. Певец уверен, животные, познавшие жизнь на улице, самые прекрасные и благодарные.
Большая семья
У певца Дениса Клявера есть хаски, «французы», кошки — все они живут за городом. Лея (хаски) всегда остается на охране, Изюм (французский бульдог) регулярно ездит на машине до Питера. Денис даже задумывается над покупкой еще одной такой собаки.
Чашечка кофе с Гошей
Однажды телеведущий Михаил Ширвиндт увидел в интернете объявление о Гоше — щенке, которого нашли на помойке в мороз. Михаил решил забрать его себе. После он даже оставил карьеру ведущего и создал кафе для собаководов.
Йоша любит консервы
У актрисы и телеведущей Ольги Шелест в квартире живет сиба-ину Йоша. Вывели породу в Японии. Когда-то сиба-ину сопровождали в походах воинов-самураев. Внешне Йоша очень похож на лисенка. А кормит Ольга своего питомца сухим кормом и консервами. На мясо у него аллергия. Что касается финансов, Ольга говорит, что никаких денег на четвероногого друга ей не жаль.
Гламурная жизнь Мишель
Певица Анна Семенович держит дома малыша чихуахуа по кличке Мишель. Анна Мишель водит в зоосалон, где собаке делают разные косметические процедуры. А на одежде красотки всегда можно увидеть много украшений — заколочек и бантиков. Однажды под Новый год Анна подарила Мишель ошейник с фианитами.
Взять питомца из приюта
Певица Елка давно дружит с благотворительным фондом. И всегда с удовольствием принимает участие в различных благотворительных выставках. Елка считает, что взять питомца из приюта — шаг сильной личности.
Посильная помощь
На протяжении пяти лет телеведущая Алена Водонаева посещает приют для животных «Котодетки». Алена призывает всех приезжать в приюты, общаться с животными.
Ищу хороших хозяев
Актриса театра и кино, телеведущая, певица Настя Задорожная уже много лет помогает животным найти себе дом. В одном из приютов она нашла своего пса Бобзу. В своих соцсетях Настя размещает объявления, благодаря которым был пристроен уже не один щенок.
Прикид для Пистолетты
Собачка актрисы Виктории Бони породы чихуахуа — одна из самых стильных в столичной тусовке. Виктория подбирает одежду для Пистолетты так, чтобы она сочеталась с ее собственным нарядом. Каждый прикид собачки стоит не менее 1000 рублей. Актриса очень следит за внешним видом своей очаровашки. Пистолетта посещает груминг-салон несколько раз в месяц. Ее там купают, приводят в порядок.
Дольче вита Кофе и Тиффани
Телеведущая Анфиса Чехова очень любит своих собачек наряжать. Йоркширский терьер Кофе и чихуахуа Тиффани могут переодеваться по несколько раз на дню: юбочек и платьишек у них не сосчитать.
Анфиса привозит наряды своим любимицам из разных городов. Одно собачье платье от дизайнера стоит от 2000 рублей. Еще Анфиса частенько водит Кофе и Тиффани по салонам красоты. Там им делают прически и моют шерстку шампунями.
Хвостатая реклама от Штруди
Йоркширский терьер Штрудя телеведущей Ксении Бородиной ходит на все светские мероприятия со своей звездной хозяйкой. Штрудя всегда выглядит ухоженно и модно. В ее гардеробе чего только нет — и комбинезончики, и пальтишки, и маечки.
Ни дня без котика
Певица, актриса и телеведущая Илона Броневицкая (мама артиста Стаса Пьехи) — попечитель приюта для собак с душевным названием «Домашний» (питомцы приюта). Это место — воплощение ее мечты: Броневицкая без братьев наших меньших не представляет своей жизни.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Мария Агранат, специалист по социализации животных приюта «Зоорассвет»:
— В Москве существует 13 городских приютов для бездомных животных, в которых живут 17 тысяч собак и кошек. За ними ухаживают ветеринары и специалисты по социализации. Найти ближайший приют можно на портале открытых данных (data.mos.ru). Если вы не готовы стать хозяином собаки или кошки, можно приезжать к ним в гости. Волонтеры гуляют с животными, приучают собак к ошейнику, играют с кошками и угощают их лакомствами. Можно помогать четвероногим друзьям с поиском дома: фотографировать животных и писать посты, которые привлекают внимание.