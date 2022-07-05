Жаркий июль в «Крокус Сити Океанариуме»

Фото: АО «КРОКУС»

В летние дни так хочется очутиться всей семьей на морском берегу и насладиться живописной флорой и фауной нашей планеты.

8 июля «Крокус Сити Океанариум» приглашает посетителей отметить День семьи, любви и верности вместе с детьми. В честь этого праздника пройдет акция: все дети до 14 лет смогут посетить экспозиции океанариума совершенно бесплатно 8 июля по семейным билетам.

8 июля посетители могут пройтись по трем экспозициям — «Моря и океаны», «Реки и озера» и «Джунгли», познакомиться более чем с 3000 обитателями этих мест, прослушать спектакль «Тайна Наутилуса», а также на несколько часов перенестись в мир безмятежного спокойствия морских обитателей, райских птиц и тропических растений.

9 и 10 июля в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню головоломки, посетители смогут поучаствовать в самостоятельном квесте на речной экспозиции и найти ответы на такие вопросы: какая древняя хрящевая рыба является ближайшим родственником скатов; из стебля какого растения изготавливали в древности бумагу; имя какого мифического героя носит одна из самых опасных речных рыб Африки?

В День змей, 16 и 17 июля, в рамках морской экспозиции пройдут викторина и мастер-класс «Веселая змея», а в День загадок, 23 и 24 июля, — викторина и мастер-класс «Перехитри попугая».

В последние выходные этого месяца, 30 и 31 июля, пройдет подводное шоу в честь Дня Нептуна. Посетителей ждет представление с захватывающим сюжетом, завораживающими трюками и красочными костюмами. После шоу дети смогут сделать на мастер-классе корону русалочки или пиратскую шляпу.