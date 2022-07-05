Военнослужащие мастерски отражают атаки врага, защищают части

Фото: Минобороны РФ

Мы продолжаем серию публикаций, в которых рассказываем о российских солдатах и офицерах, проявляющих мужество и высокую боевую выучку во время специальной операции на Украине. Герои этой рубрики показывают всему миру, что традиции суворовских «орлов» и гвардейских дивизий времен Великой Отечественной и в современной Российской армии чтятся свято.

В Министерстве обороны России рассказали новые данные о наших военных, проявляющих мужество и профессионализм в ходе проведения спецоперации по денацификации Украины.

Упорство сержанта

Фото: Минобороны РФ

Сержант Евгений Береза служит в десантных войсках. Действуя в составе экипажа БМД, он выполнял приказ по обеспечению обороны недавно освобожденного от неонацистов населенного пункта. Боевики киевского режима попытались отбить поселок и, используя бронетехнику и минометный огонь, атаковали позиции наших десантников. В ходе боя в машину, в которой находился Евгений, попали крупные осколки.

И хотя техника сохранила боеспособность, ее командир был ранен. Евгений Береза, рискуя жизнью, вытащил командира из БМД и перенес его в безопасное место. Сержант оказал раненому первую помощь, чем спас ему жизнь. Затем Береза взял на себя командование БМД и продолжил бой. Грамотно руководя экипажем, постоянно ведя огонь по врагу и меняя позиции, Евгений смог уничтожить два бронетранспортера неонацистов и большое количество боевиков. Понеся тяжелые потери, враг вынужден был отступить.

Уничтожили диверсантов

Фото: Минобороны РФ

Старший сержант Юрий Шипулин командует экипажем БМД. Во время дежурства на одном из блокпостов Юрий заметил, как из остановившегося неподалеку грузовика начинают выгружаться диверсанты киевского режима. Противник явно готовил нападение на блокпост. Поэтому Юрий решил атаковать первым. Вместе с товарищами по экипажу он быстрым маневром вывел БМД на выгодную позицию и открыл огонь по врагу. Пуском ракеты противотанкового комплекса Шипулин подорвал вражеский грузовик, а затем огнем из пушки и пулеметов БМД уничтожил успевших выгрузиться диверсантов. Блокпост наших войск был спасен.

Сберегли дивизион

Фото: Минобороны РФ

Майор Игорь Логинов занимает должность заместителя командира зенитного ракетного дивизиона. Во время боевого дежурства солдаты подверглись одновременной атаке с земли и с воздуха. Пока командир дивизиона занимался обороной позиций от диверсантов-неонацистов, Логинов лично руководил отражением воздушной атаки. Зенитчики смогли сбить ракету «Точка-У» и самолет МиГ-29. Действия Игоря сберегли наземные части и позволили отразить нападение врага.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Мизинцев, начальник национального Центра управления обороной России:

— По имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга. Они намерены их взорвать и с освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по транспортной инфраструктуре.