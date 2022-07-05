Юные географы удивили жюри олимпиады своей эрудицией

Ученик школы № 1502 «Энергия» Иван Михайлов (слева) и его одноклассник Егор Грачев стали призерами Европейской олимпиады по географии / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московские школьники завоевали 16 медалей на Европейской географической олимпиаде. 5 июля «Вечерняя Москва» встретилась с членами столичной сборной.

В этом году Европейская географическая олимпиада проходила с 24 по 30 июня онлайн. Россию на ней представлял 21 участник в двух возрастных категориях — от 12 до 15 лет и от 16 до 19 лет. Все ребята завоевали награды: четыре золотые, девять серебряных и восемь бронзовых медалей.

— Мы радуемся блестящему успеху московских школьников в составе сборной России, — отметил научный руководитель Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки Москвы Иван Ященко. — География — яркий и очень интересный предмет. И такие успехи показывают, что его преподавание меняется — из скучного зазубривания фактов, столиц, стран предмет становится поистине увлекательным.

По словам Ященко, благодаря электронным технологиям педагоги в обычный школьный процесс включают занимательные задачки, которыми ребята делятся друг с другом и даже со своими родителями.

— Многие олимпиадные задачи просто «прикольно», как говорят дети, обсуждать дома. Ведь учеба должна быть интересной, — подчеркнул он.

Иван Ященко также отметил, что успехи на олимпиадах приходят не потому, что человек смог попасть в какую-то уникальную школу.

— Сейчас ребята из обычных московских школ получили медали на международном уровне, а весной сборная Москвы показала фантастический результат на Всероссийской олимпиаде. И там участники из десятков московских школ, — сказал он.

Золотую медаль на олимпиаде по географии завоевал ученик 10-го класса школы № 1502 «Энергия» Иван Михайлов. Он с раннего детства увлекается ею.

— География — наука обо всем, она изучает наш мир комплексно. Например, когда мы рассматриваем регион, то обращаем внимание на разные факторы: гидрологию, реки, осадки, климат, растительность и многое другое. Это меня привлекло, — поделился он.

Европейская олимпиада, по словам Ивана, была сложной.

— И даже не столько трудными были задания, сколько тот факт, что выполнять их нужно было на английском языке. Я знаю иностранный на хорошем уровне, но все равно волновался, — отметил он.

Егор Грачев, который тоже учится в школе № 1502 «Энергия», взял на олимпиаде серебряную медаль. Молодой человек давно занимается географией.

— Родители в детстве купили мне огромную карту Земли, которая висела у меня в комнате на стене. Каждый раз, когда было скучно, я рассматривал ее. Так и началось мое знакомство с этим предметом, — рассказал он.

Уже в средней школе Егор стал участвовать в олимпиадах. Он считает, что для регионального этапа достаточно школьной базы, а подготовиться к финалу поможет Центр педагогического мастерства.

СПРАВКА

В этом году организатором Европейской олимпиады по географии выступила Сербия. Олимпиада призвана развить интерес молодежи к географическим исследованиям, подчеркнуть важность этой науки, способствовать совершенствованию работы в области географии благодаря обмену опытом между странами. Школьники проходили три испытания: письменный, мультимедийный тесты и полевой тур. Все задания были на английском языке.