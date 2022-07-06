20 идей Давыдова: как повысить безопасность лифтов

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Большинство россиян живет в многоквартирных домах, и исправность инженерного оборудования для нас — вопрос принципиальный. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, износ лифтового парка в наших домах — 22,9 процента. Неработающие лифты вызывают дискомфорт и создают угрозу безопасности. Когда лифт отключен на ремонт, люди тратят немало времени и усилий на подъем или спуск, а для отдельных категорий граждан сломанный лифт и вовсе непреодолимое препятствия. Более того, аварийные лифты являются причиной травм и даже гибели россиян. Что делать? К дискуссии подключился автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов, опубликовавший 20 предложений по модернизации страны. Он убежден, что его идеи помогут нашей стране стать одной из самых благополучных в мире и значительно улучшат жизнь ее граждан.

— Стоит обратить внимание на зарубежный опыт, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru. — Так, например, являясь лидером среди стран мира по плотности населения, Сингапур уделяет большое внимание вертикальной транспортировке людей, поскольку это напрямую влияет на благополучие общества. Управление строительством и зданиями является надзорным органом в этой сфере. Вот некоторые основные правила по содержанию лифтов в Сингапуре.

Каждый лифт должен быть зарегистрирован и получить индивидуальное разрешение на эксплуатацию, которое должно отображаться в кабине лифта.

Владелец должен заключить контракт с лицензированной компанией-подрядчиком, которая должна проводить регулярную проверку и техническое обслуживание лифтов в соответствии с законом. В многоэтажных зданиях лифт должен проходить сервис не реже одного раза в месяц.

Владелец обязан проводить ежедневную проверку состояния лифта и работы всех основных его функций, включая системы безопасности, по девяти критериям.

Владелец должен хранить всю документацию о проверках и обслуживании, а также незамедлительно оповещать регулятора по горячей линии о любых инцидентах, произошедших с лифтом, и о его внеплановой остановке.

Во всех новых лифтах должны устанавливаться камеры видеонаблюдения. Работая круглосуточно, они снимают кабину, дверь и индикатор этажей, с архивом записей до 30 дней.

Для ввода лифта в эксплуатацию в Сингапуре собственник подает заявку в регулирующий орган на получение лицензии. После оплаты лицензионного сбора и предоставления всех необходимых документов производится проверка надзорным органом на месте в присутствии владельца лифта и представителя сервисной компании-подрядчика. Экзаменатор оценивает безопасность лифта по 20 пунктам, указанным в законе. По итогам выдается лицензия сроком на 12 месяцев. За нарушение закона «О лифтах, эскалаторах и обслуживании зданий» предусмотрено наказание в виде штрафа до 5000 сингапурских долларов (375 000 рублей).

Как пояснил автор проекта, в Сингапуре была создана безопасная среда в сфере вертикального транспорта, которая за счет многоступенчатой проверки, высоких штрафов и улучшенных технологий практически исключает травмоопасность и минимизирует случаи застревания людей и простоя.

— В России с 2017 года действуют Правила организации безопасного использования и содержания лифтов. Однако метод контроля за их соблюдением и мера наказания за нарушения не всегда являются эффективными, — пишет автор проекта на сайте 20idei.ru.

Поэтому с целью улучшить сферу обращения с лифтами он предлагает ввести обязательную проверку функций лифта, влияющих напрямую на безопасность, с периодичностью 1, 3 и 7 дней (в зависимости от степени загруженности):

защитные механизмы против закрытия дверей при наличии препятствий от посторонних объектов;

остановка кабины на уровне +/-10 мм;

связь с диспетчером и звуковая сигнализация;

плотно ли закрыты двери на всех этажах;

плотно ли закрыта дверь кабины лифта между этажами;

целостность замка люка в кабине лифта;

отображение предупреждения о максимальной нагрузке (количество человек и вес);

отсутствие мусора и разлитых жидкостей.

Согласовывая время проверки с жильцами, владельцы лифтов под давлением возможных штрафов будут организовывать работу, благодаря которой дефекты будут выявляться и устраняться быстрее и раньше, чем создадут угрозу безопасности.

Еще одно предложение — повысить штрафы за нарушение Правил организации безопасности лифта. Сейчас штраф для граждан составляет 2000–5000 рублей, что несопоставимо с последствиями халатности при исполнении служебных обязанностей. Автор проекта считает, что штраф за допущение ошибок или бездействие в таких случаях должен быть на уровне с МРОТ. Повышение штрафа приведет к тому, что неквалифицированные сотрудники с маленькой зарплатой будут отказываться работать в этой сфере из-за наличия рисков лишиться дохода. Тогда подрядчики и владельцы лифтов будут вынуждены брать на работу только профессионалов с достойной зарплатой. Все собранные штрафы предлагается направить на модернизацию лифтового парка в России.

В многоквартирных домах автор проекта предлагает внедрить обязательную установку видеонаблюдения: через год после издания закона в новых лифтах, через три года — во всех остальных лифтах, не подлежащих немедленной замене. Во-первых, камеры будут превентивной мерой против вандализма и нарушения жителями инструкции по эксплуатации лифта, которые зачастую становятся причиной его поломки. Во-вторых, видеозаписи будут прямым доказательством при расследовании возникших инцидентов. В-третьих, камеры будут следить за тем, как владельцы лифтов и их подрядчики соблюдают все правила безопасности, в том числе проводя регулярную проверку и техобслуживание. За счет этой меры уровень аварийности сократится и лифт может прослужить дольше.

Результатом внедрения данных предложений может стать более безопасная и комфортная эксплуатация лифтов в многоэтажных зданиях.

Идея была направлена органам российской власти, и был получен ответ. Вот что пишет начальник управления государственного строительного надзора Ростехнадзора А. Н. Горлов:

«С вступлением в силу Федерального закона № 170-ФЗ контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов исключен как вид государственного контроля (надзора), в связи с чем с 1 июля 2021 года из плана проверок Ростехнадзора на 2021 год были исключены все проверки организаций, эксплуатирующих лифты, по тем же причинам прекращено дальнейшее планирование таких проверок.

В настоящее время уполномоченный орган Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза «Безопасность лифтов» и «О безопасности машин и оборудования» в отношении соответствующего объекта на стадии его эксплуатации правительством Российской Федерации не определен. В целях решения данной проблемы Ростехнадзором в правительство Российской Федерации направлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации».

Доктор юридических наук, член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Толмачев Александр Васильевич пояснил:

— Закон сейчас таков, что за техническое состояние лифтов не отвечает ни один государственный орган: ни Ростехнадзор, ни Роспотребнадзор, ни жилищная инспекция. Жилищный кодекс в статье 36 однозначно относит лифт к общедомовому имуществу — такому же, как крыша и чердак, подвал, лестничные площадки и различные инженерные коммуникации. И, по идее, за ним должны следить сами собственники, т. е. жильцы. Поэтому, конечно, нужен госорган, который обязан следить, чтобы лифт был исправным.

Урбанист Григорий Мельник добавляет:

— Проблема эксплуатации лифтов существует даже в элитных жилых комплексах. В январе 2016 года в ЖК «Алые паруса» в Щукине у лифта из-за резкой остановки просто отвалилось дно, в шахту упала и погибла молодая женщина. А ее ребенок чудом остался жив, потому что ехал с няней в соседнем лифте. Через 1,5 года в ЖК «Корона Севера» на улице Дыбенко лифт удалось поймать — он быстро съехал с 40-го на 20-й этаж. Проблема в том, что эксплуатацией лифтов иногда занимаются не самые компетентные люди: обслуживающие организации нередко нанимают мигрантов с сомнительной квалификацией. Поэтому, конечно, необходимы государственный контроль и высокие штрафы, чтобы содержать лифт в порядке было выгоднее.

Эксперт одобрительно отнесся и к установке в лифтах видеокамер:

— Эта идея себя оправдала. Система видеофиксации сейчас действует на общественном транспорте, на улицах, в магазинах, торговых центрах. В результате уровень преступности в общественных местах в Москве ежегодно снижается. Лифт — такое же общественное место. Камера позволит как минимум выявить вандалов, которые его портят. Я бы даже повесил там объявление «Ведется видеонаблюдение». Правонарушений сразу станет меньше.

Дмитрий Давыдов считает, что государственные органы вернутся к рассмотрению его предложений, касающихся безопасности лифтов. Эти предложения вполне можно учесть при разработке и принятии соответствующего закона. Автор проекта надеется, что его предложение получит поддержку, как и другие идеи.